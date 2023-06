Casi a la mitad de la tercera temporada de The Kardashians, se encendió la polémica cortesía de Kim y su hermana Kourtney. No es la primera vez que ambas se enfrentan por ideas divergentes, pero sí podemos hablar del primer enfrentamiento en mucho tiempo. Y es que, como podrán dar fe aquellos que siguen la historia del ‘clan’ desde que eran solo “Keeping Up With The Kardashians”, esta nueva etapa en Hulu (Star Plus en Latinoamérica) es mucho más sosegada, a ratos inclusive aburrida.

Al finalizar el tercer episodio, fuimos testigos de lo que se avecinaba como un enfrentamiento entre Kim y Kourtney. Los motivos eran conocidos: La segunda consideraba que la primera había “robado” su idea matrimonial. ¿Cómo así? Cuando Kourtney se casó en el palacio Gabbana en Italia, adecuó el estilo de su boda a los “noventas”. El resultado, aunque seguramente ya ha sido usado en otras latitudes por gente absolutamente desconocida, fue para la hoy esposa del baterista Travis Barker algo absolutamente original, sin precedentes y completamente suyo.

Pero antes de ahondar en la gota que derramó el vaso, por decirlo de alguna manera, toca mencionar algunos detalles de este cuarto episodio de la tercera temporada de The Kardashians. Kim parece haber superado por completo la contingencia de tener a su socia en el diseño, Danielle, fuera de Milán. Como se recuerda, en el episodio anterior esta última no pudo viajar junto a la madre de cuatro hijos pues “olvidó su pasaporte” en Los Ángeles.

Lo que parecía ser un nuevo drama personal terminó transformándose en una inesperada oportunidad: Kim cree que ha sido el destino aquel que le ha enviado la chance de enfrentar sola los detalles finales de su colección. Acompañada de los hermanos Gabbana, la socialité emprende la tarea de escoger los casi 90 diseños finales que promocionará en adelante.

Según lo que ha contado la propia Kim Kardashian, la idea de diseñar una colección para Dolce & Gabbana va de la siguiente manera: se hace una revisión total de sus looks noventeros, se escoge alrededor de 90 de los mejores y luego de esto se los ‘estiliza’ para una versión y públicos más actuales. Los famosos diseñadores europeos aseguran “jamás” haber trabajado junto a nadie, por lo que la experiencia asociativa junto a la más representativa de las Kardashian es un reto.

“Que Danielle no estuviera aquí fue por una razón. Se trata de probarme. Es un camino que debo recorrer sola”, asegura la ex esposa de Kanye West al evaluar ante cámaras la ausencia de su mentora en modas. Como ya dijimos, este escollo se transformó en algo positivo pues Kim agarró confianza y no paró hasta sentenciar uno a uno todos los diseños que debían ser expuestos sobre las pasarelas de Milán.

Tiempo después, ante cámaras Danielle no se muestra mucho, sin embargo, queda claro que tiene opiniones no necesariamente iguales a las de Kim. Y es tajante. En algún momento la empresaria y madre de familia se coloca un vestido negro con brillantes y aunque asegura sentirse feliz por cómo le queda, pronto Danielle la aterriza con un “me parece previsible, mejor ponte el otro, el de plástico”.

Aunque con menor peso, las otras hermanas del clan también aparecen en este cuarto episodio de The Kardashians. Kendall siempre junto a Kylie. Como recordamos, en el tercer capítulo la primera le enseñó a la segunda a manejar su automóvil en modo manual. Ahora, primero la lleva a su establo a montar caballos y luego a practicar una particular terapia de fuerza y preparación física. La modelo, recientemente vinculada al cantante de Trap Bad Bunny, asegura sentir mucho cariño y respeto hacia los caballos. “Son seres espirituales hermosos. Es muy divertido montarlos, te hace sentir libre”, afirma.

Kim Kardashian dando su visto bueno a los diseños de su colección.

En otro momento, es Kylie quien destaca el tiempo junto a su hermana modelo. Recuerda cómo “cuando todas trabajaban juntas” se acompañaban en sus primeros trabajos. Y aunque también había discusiones típicas de la juventud, hoy todo parece superado y ambas son felices juntas.

Quienes sí aparecen mucho menos en esta ocasión son Khloé Kardashian y Kris Jenner. La primera, solo está lista para viajar a Milán a acompañar a su hermana Kim en su debut como diseñadora. No imagina que la socialité le aguarda “una sorpresa” presentándole nada menos que al afamado actor italiano Michele Morrone. La segunda, no puede estar más que feliz de lo que se viene. En algún momento, consultada sobre la molestia de Kourtney con Kim respecto a la colección que presentará, esta intenta poner paños fríos con un “ni siquiera han visto el desfile y ya están hablando”.

Ahora sí, es momento de hablar sobre el enfrentamiento. Primero, Kourtney mantiene una larga charla con Kendall donde le explica cada una de sus objeciones con respecto al trabajo temporal de Kim con los Gabbana. Como dijimos al comienzo, todo indica que la hoy ‘señora Barker’ está enteramente convencida de que nadie nunca diseñó algo ‘retro’, por lo que defiende su estilo a capa y espada.

“Legítimamente, (Kim) está copiando mi boda. Está copiando lo que hice, sacando referencias de los noventas. Es algo estúpido, sí, porque el fondo es lo que importa. Quiere eliminar todo lo que le estorbe. Nada es suficiente. Nunca le gusta dejar pasar nada ni rechazar algo porque no le encuentra el sentido. No estuvo feliz en mi boda. Todos estaban sorprendidos y ella jamás dijo ni admitió nada”, arremetió en algún momento ante la mirada de shock de Kendall.

Kourtney está convencida de que Kim venía tramando hacer negocios con los Gabbana incluso durante su fiesta de boda con Travis Barker. “Mientras estábamos en mi boda Kim tuvo estas conversaciones con (Domenico) Dolce. Ella me contó que haría colaboraciones”. Aunque aquí se refiere a otro tipo de colaboraciones, no a una “igualita” al estilo de su boda. Así pues, se siente lista para lanzar una acusación tan fuerte como esta: “Ella ve todo lo que tengo allá y lo arranca para ella. Lo único que entiende es el signo de dólares”.

Kourtney cree que, si el caso hubiera sido al revés, Kim hubiera puesto el grito en el cielo, por lo que espera que Kendall –su madre y todas sus hermanas—comprendan su molestia. “Tus sentimientos son totalmente válidos”, asegura la joven modelo al escuchar a su hermana llorando.

Kendall Jenner escuchando a su hermana Kourtney quejándose de las acciones de Kim.

Como si fuera un enfrentamiento de versiones, en la parte final del episodio es Kim quien tiene la posibilidad de responder sobre el tema cuando Khloé le cuenta, en la mesa previa a una cena con los hermanos Gabbana que su hermana Kourtney está muy enfadada por lo que se viene.

“¿Qué le molesta? ¡Esto no es racional! Hice todo para no molestar a Kourtney”:

“Les dije que no a la colección de Madonna, ni la de encaje, nada que ella vistiera en su boda. Ella no sabe que tengo la cadena de mail (de los Gabbana suplicándoles) que esperase un año”, refiere a manera de defensa. Más que molesta, la socialité está desencajada porque tan solo unas horas antes de su esperado debut como diseñadora otra vez hay problemas familiares.

“Lo que he aprendido en esta vida es que cada quien tiene su verdad de cómo las cosas pasaron (…) esto ha pasado en el peor momento. No es lo que necesito con Kourtney en este instante”, concluye.

Lo que vendrá en el episodio cinco será no solo la oportunidad de que Khloé conozca a Michele Morrone, o de ver cómo fluye la primera colección de Kim Kardashian, sino fundamentalmente una chance para ver cómo se desenreda este nudo entre dos hermanas que, aunque no son las de antes, sí que recuerdan bien cómo construir dramas sobre vanidad y demás temas superfluos.