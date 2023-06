Tanto va el cántaro al agua que termina por romperse. Finalmente, el reality “The Kardashians” mostró los primeros instantes del cruce verbal entre las hermanas Kim y Kourtney Kardashian. Se trata del gran ‘drama’ de esta temporada. Pero lo expuesto en el episodio cinco no es –todavía—un choque frente a frente. Por ahora el protagonismo lo tienen los segundos.

Como recordamos, el enfrentamiento entre Kim Kardashian y su hermana Kourtney –que llega en medio de cada vez más notorios comentarios en torno a lo “aburrido” que se ha tornado el programa de telerrealidad—surgió luego de que la primera acepte dirigir una colección de moda para los famosos dueños de la marca Dolce & Gabbana.

Esto no podría tener nada de malo salvo que la temática elegida fue los años noventa. Entonces, para aquellos que siguieron de cerca la boda de Kourtney con el baterista de Blink 182, Travis Barker, el motivo de la ceremonia también fue la década previa al dos mil. Esto es, en opinión de la empresaria y madre ahora nuevamente embarazada una falta de respeto y empatía hacia ella.

El flamante episodio de The Kardashians comienza con Kim sumamente contenta en la previa al esperado desfile. Ella no oculta su emoción por lo que será una experiencia inolvidable. La socialité conversa con un mueble junto a sus asistentes y amigos, pero también participa su hija mayor, North. Esta última propone jugarle una broma a su tía Khloé, aprovechando su presencia en Italia.

En el episodio previo, Kim supo de la presencia del actor italiano Michele Morrone. Por ende, planificó una forma de acercarlo a su hermana Khloé. Ella está soltera tras su enésimo rompimiento con Tristan Thompson. La broma de North y compañía consiste en hacerle cree a su tía que el europeo le dejó un mensaje en la puerta de su habitación invitándola a “una cita”.

Para esto, evidentemente, primero Khloé y Michele tenían que conocerse. Todo salió realmente bien. El italiano y la estadounidense tuvieron química desde el primer momento. Y en el confesionario, la madre de dos contó toda la caballerosidad de su nuevo amigo. Este incluso le pidió permiso antes de “tomarla de la cintura” para una fotografía que compartiría en sus stories de Instagram en la previa al desfile.

Volviendo a la protagonista real del desfile, Kim Kardashian recibió la visita en Italia de parte de su familia. Pero el momento más emotivo tal vez fue cuando los socios Domenico Dolce y Stefano Gabbana le regalaron un costoso presente: un collar de diamantes en forma de corazón. Ella se sintió especialmente tocada pues, según recordó en el episodio, durante el violento asalto sufrido en París, le arrebataron muchas de sus joyas.

“Luego de que me robaron en París no volví a comprar joyas. Porque cuando me las quitaron no me sentí lista para la experiencia de comprar”, indicó casi al borde de las lágrimas. El regalo calzó perfecto en el cuello de la socialité, quien tal vez así superó más fácilmente los nervios. Pero también ayudaron en este propósito los propios socios de la moda, quienes le dijeron a los ojos: “Este desfile será histórico”.

El desfile salió sin mayores contratiempos (“Ojalá que nadie se tropiece”, imploraba Kim tras bastidores). La empresaria intentó cerrar los últimos detalles siempre de la mano de sus nuevos socios. Luego tocó el momento en que debió cerrar el desfile y lo hizo visiblemente emocionada, agradeciendo a los presentes y augurando grandes resultados de ventas.

Pero la felicidad da rápidamente paso al drama en este episodio. Del otro lado de la historia tenemos a Kourtney Kardashian en Calabazas acompañando a su esposo Travis en la inauguración de su nuevo restaurante vegano “Crossroads”. El músico de la banda Blink 182 se encontraba afinando detalles para la celebración de su aniversario de bodas, y para ello quería lo mejor. Desde diamantes hasta cientos de rosas esparcidas bellamente frente al mar.

La pareja persiste en expresar su amor efusivamente cada vez que tiene la oportunidad. En esta ocasión lo hace frente a uno de los hijos de Kourtney con Scott Disick. El menor se muestra bastante tranquilo y bromea en torno a supuestas anécdotas en su escuela. Es en estos momentos que Travis se levanta de la mesa a cerrar telefónicamente la llegada de las joyas para su esposa. “Si necesitan transporte puedo enviar un avión a Europa para que las traiga”, afirma.

Pero el plato fuerte es todas las veces que Kourtney se queja por la “traición” de Kim Kardashian en Italia. La empresaria y futura madre (por tercera vez) se queja, pero esta vez no apunta solo a su hermana de 42 años, sino también hacia los propios Dolce & Gabbana. Todo indica que, para la protagonista de este drama, los empresarios eran absolutamente conscientes de lo que hacían al proponerle a Kim que lidere una campaña con los mismos motivos de la boda que ellos le organizaron cuatro meses atrás en su castillo.

Kim y los socios de Dolce & Gabbana

“El tema era de los 90′ y consideré que había sido una locura que Dolce, para la boda, sugiriese para la boda, para que mis hermanas los usaran, y mis otros looks fueran estampados de limón y cosas que insistimos Dolce de los 90 (…) muchos de los looks (usados en la boda) estuvieron en la pasarela. Es algo raro”, sostiene visiblemente fastidiada.

“Siento que se robó la buena vibra que le enviamos a la familia y se aprovechó. Aunque obviamente todo es ropa de Dolce & Gabbana. Están acabando con todas las vibras de mi boda, con looks que escogimos con tanto cuidado y luego poniéndolos en un show de moda”, agregó en la parte más dramática del episodio cinco, temporada tres.

En la parte final de su catarsis, Kourtney va más allá y reparte para los empresarios, para su mamá y para su hermana con igual dureza. “Creía que sí había una relación personal y por eso terminé haciendo toda mi boda con ellos, pero comprendo que son una marca. No puedo esperar tanto de ellos como tampoco lo espero de mi hermana. Y seguramente mi mamá cerró el trato. Es muy loco que mi mamá no lo hubiera hablado conmigo”, concluyó.

Volviendo a Italia, en algún momento post desfile, Kim Kardashian tuvo la oportunidad de conversar en una mesa junto a amigos y a los empresarios de Dolce & Gabbana. La empresaria, madre de cuatro y ex esposa de Kanye West, fue tajante:

“Kourtney siempre quiere odiar a escondidas. Le gusta odiar”. Todos atentos a las palabras de Kim, pero es Khloé quien intenta poner paños fríos con una frase así: “No sé de dónde venga esto, pero está bien. Dejas que hagas berrinche en el rincón, no dejes que te afecte y lo olvidas. Porque tu familia no te da celos”.

Kris, por su parte, se muestra convencida de lo que se viene: una reconciliación. “Conozco a mis hijas”, dice antes de contar una vieja anécdota de la adolescencia de ambas.

Ahora, lo que se viene es un sexto episodio con un encuentro cara a cara. Kim es la que busca acercarse a su hermana, pero desde varios frentes le han advertido que si desea la paz debe ir con la guardia baja para no desatar un verdadera ‘guerra’ familiar. Todo lo sabremos en una semana.