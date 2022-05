El cuarto episodio de “The Kardashians” contiene la mezcla perfecta entre drama y emoción. Queda claro que a estas alturas de la serie disponible en Star+ (en América Latina), el argumento ha cuajado y todo empieza a salir según lo planeado por los productores. A continuación, comentaremos lo mejor de este capítulo, de lo mejor emitido hasta ahora en esta versión mejorada de “Keeping Up With The Kardashians”.

Como habíamos dicho en nuestros comentarios pasados, “The Kardashians” se sostenía fundamentalmente en dos pilares argumentales. El primero vinculado a la preparación de la reina del clan, Kim Kardashian, para su presentación en Saturday Night Live. Y, bueno, tras concluir con éxito su monólogo, la socialité volvió a su vida normal, sin embargo, un detalle aparentemente menor terminó explotando en este cuarto episodio.

Y es que, según contó la propia Kim, aunque todos aplaudían su monólogo en vivo, hubo una persona que no la pasó tan bien: Kanye West. Según ella mismo contó, el controvertido padre de sus cuatro hijos se sintió ofendido por dos extractos de su discurso en SNL. El primero, que Kim haya hablado del divorcio en ciernes. “Él hubiera preferido que yo diga que solo había pedido el divorcio”, le contó a su hermana Khloé. De la misma forma, Kanye no vio con buenos ojos que la madre de sus hijos lo llame “el mejor rapero de todos los tiempos”. Según él, al encasillarlo en esa labor, automáticamente resta importancia a sus otras labores, como por ejemplo la de productor.

Estas revelaciones ocurrieron una tarde mientras Kim y su hermana Khloé caminaban a solas –al parecer dispuestas a hacer algo de ejercicio—en la zona de Calabasas, en Los Ángeles, California. La charla dejó varios detalles que no pasarán desapercibidos para los portales de espectáculos. Además de los motivos por los que Kanye abandonó el set de SNL en vivo, la propia socialité evidencia ante su hermana su incomodidad porque el músico la haya dejado sola pese a que ella jamás se fue de su lado, incluso en los momentos más difíciles del matrimonio. “Él está acostumbrado a lograr todo lo que quiere, pero ojo, no pasará aquí, no más”, sentencia Kim en un ataque de honestidad frente a Khloé.

Kim Kardashian en "The Kardashians" / Hulu/ Difusión

La revelación de estos pormenores de lo que sería el epílogo del matrimonio West-Kardashian han sido quizás el momento más honesto de la empresaria desde que empezó “The Kardashians”. Y sus palabras traen abajo, sin lugar a dudas, el gesto de Kanye minutos antes de que inicie su show en SNL: traerle en una maleta los últimos rezagos de su escandaloso video íntimo con Ray J.

Ciertamente, Kim luce bastante satisfecha con su presentación en SNL. Acostumbrada a que todos hablen de ella en redes sociales casi siempre por temas irrelevantes, esta vez la influencer tomó el mando y planteó las bromas a su estilo. “Nunca quiero ofender a nadie, pero este monólogo era para hacer una broma. Me reí de mí misma, de mi mamá, de todo lo personal”, señala orgullosa. Aunque no parezca tener ‘raza de humorista’, Kim sin duda lo volvería a hacer todo igual.

Una boda en camino

El segundo pilar en el que se sostiene la serie es la formalización del vínculo sentimental entre Kourtney Kardashian y el baterista Travis Barker. Este último muestra una soltura innegable si de dejarse grabar por cámaras de un reality se trata. A los besos y abrazos interminables que describimos en nuestras primeras reseñas, ahora el ex Blink 182 habla a la cámara y cuenta sus planes o sus emociones junto a la mayor de las hijas de Kris Jenner y Robert Kardashian. Así el capítulo transcurre en las postrimerías del planeamiento de una sorpresa para Kourtney.

Una boda se asoma en "The Kardashians" / Hulu/ Difusión

Barker preparó una bella ceremonia junto al mar. Un detalle no menor: la pareja optó por comprometerse el mismo día en que todo empezó (sexualmente hablando). Por lo mismo, el título del capítulo “Celebrando el sexo” es mucho más explícito de lo que uno imagina. Aunque más allá de todo esto, y con la ayuda de la matriarca Kris Jenner, las cosas salieron bastante bien. La familia casi en pleno recibió con una copa de champán en mano a la flamante novia.

Algo que coincide en todos los presentes en esta fiesta es su alegría por ver a Kourtney comprometerse y alistar una boda que promete ser de ensueño. Kim, Kris y Khloé, además de Kendall y Kylie están absolutamente convencidas de que su hermana mayor merece la mayor felicidad del mundo.

Pero en medio de toda esta felicidad un personaje secundario gana protagonismo. Se trata de Scott Disick, padre de los tres hijos de Kourtney. Tal como dijimos en los comentarios previos de la serie, el hoy empresario no parece preocupado en ocultar su inmadurez al dar a entender –ante las otras integrantes del clan, pero especialmente ante Khloé—que sí está afectado por el reforzamiento de su amor con el baterista Travis Barker. Así pues, frases como “Siento que me han quitado un peso de encima. No podía hacer el trabajo de estar con ella. Mis respetos a Travis, le va a tocar mucho trabajo” podrían ser rápidamente asociadas con una sola palabra: despecho.

The Kardashians / Hulu/ Difusión

Más allá del cariño que las integrantes del clan Kardashian sienten hacia Scott, quien indirectamente es su familiar (al ser padre de tres hijos de Kourtney), queda claro que el recurso del “ex celoso” que pide espacio para volver a acercarse a la familia seguirá utilizándose en los próximos episodios de la serie de Star +. El motivo: las otras hermanas, o más precisamente sus historias, no toman vuelo. Khloé es más que todo una confidente más (como Kris), y Kendall y Kylie siguen en sus respectivas burbujas de paz y tranquilidad.

Ya en el cierre de este episodio, en otro momento muy emotivo en lo que va de la serie, Kourtney y Travis consiguen una cita con el más reconocido especialista en fertilidad e la Costa Oeste. Ella a sus 43 años de edad está convencida de que la esperanza es lo último que se pierde. Y Travis parece dispuesto a todo por agrandar su familia. Como dijimos en reseñas previas: ¿qué mueve a una pareja de adultos con la vida resulta a persistir en la idea de tener un hijo más? La respuesta parece simple, pero ciertamente esconde mucho: “sentir que estamos haciendo algo juntos”.

Porque supo explotar los momentos más emotivos, porque incluyó revelaciones inesperadas y porque le dio algo más de peso a un tercero en discordia, este cuarto episodio de “The Kardashians” nos parece el mejor en lo que va de la actual temporada. Queda pendiente ver si en los próximos episodios se mantendrá este nivel de intriga y emoción o si las cosas se tornarán algo más calmas o, en su defecto, monótonas.

Sinopsis: La familia que conoces y amas está aquí con una nueva serie, que brinda un pase de acceso total a sus vidas. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie traen las cámaras para revelar la verdad detrás de los titulares. Desde las intensas presiones de administrar negocios de miles de millones de dólares hasta las hilarantes alegrías de la hora de jugar y dejar la escuela, esta serie atrae a los espectadores con una historia fascinantemente honesta de amor y vida en el centro de atención. Título original: “The Kardashians” Duración: 20 episodios Clasificación: 14 años Género: Reality Calificación: ★★★★

