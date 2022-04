El final de cada nuevo episodio de “The Kardashians” deja casi siempre una sensación similar: ¿No la están haciendo algo larga? La respuesta apunta casi siempre en el mismo sentido: este ritmo --por ratos lento-- se entiende si pensamos que esta primera temporada tendrá 20 capítulos.

Bajo esa premisa podemos comprender que recién en este tercer episodio Kim Kardashian aparece presentando Saturday Night Live. Lo que sería una de las noches más especiales en la vida de la socialité es seguido por camarógrafos y asistentes de su reality familiar.

Pero no solo ellos la acompañan en Nueva York. Junto a Kim están Kriss Jenner, su madre, y también Khloé. No exageramos en decir que esta dupla se ha convertido tal vez en la gran protagonista del programa en Star+. La madre como agente de las hijas y Khloé en varios momentos como una socia o cómplice para sorpresas y travesuras.

Además de ellas se da una presencia sorpresiva. Kanye West, padre de los cuatro hijos de Kim Kardashian, hace su aparición en el reality de Star+ volando con una maleta que busca aliviarle la vida a la mujer que aún dice amar. El rapero –hoy completamente divorciado de la socialité—habría negociado con Ray J la adquisición de cualquier tipo de material íntimo extra al ya célebre video XXX que ambos protagonizaron dos décadas atrás.

¿Cómo calificar la actitud y el comportamiento de Kanye West en esta primera aparición en “The Kardashians”? Timorato, parco, ensimismado, discreto, etc. El controvertido artista le asegura a Kim que “nunca más la volverán a molestar con eso”. Se refiere explícitamente a que no existe un solo rastro de un nuevo video (ni siquiera de capturas de pantalla) que podrían mellar la honra de la madre de sus hijos. Kim recibe la maleta y llora (esta vez sin miedo a que le chorree el maquillaje). A unos metros su madre Kriss agradece a su hoy ex yerno su voluntad por hacer cosas así, cueste lo que cueste.

Para los que siguen atentamente el desarrollo de las vidas de Kim y sus familiares más allá del reality de Star+ queda claro una cosa: hay una línea argumental que se respeta a rajatabla. Hasta este punto, o sea, el tercer episodio, no hay ni el más mínimo rastro de Pete Davidson, el actual novio de la millonaria (en dinero y en seguidores) Kim Kardashian. Aunque en honor a la verdad, sí, lo hay, se trata de un instante en el que aparecen él y ella grabando el famoso sketch de SNL.

El tercer episodio de “The Kardashians” tiene un segundo bloque enfocado fundamentalmente en la pedida de mano de Travis Barker a Kourtney Kardashian. El ex baterista de Blink 182 tiene como cómplices a todo el ‘clan Kardashian’ y, aunque inicialmente enfrenta algunas dificultades (como la posibilidad de que el evento no se realice en el lugar deseado por él), finalmente logra su cometido. Los preparativos para una velada familiar e íntima en la playa parecen ir de lo mejor, hasta que aparece un tercero en discordia: Scott Disick.

Párrafo aparte para este empresario y padre de los hijos de Kourtney, quien más allá de ser muy querido por todos los integrantes del ‘Clan Kardashian’, hace mucho tiempo que perdió su lugar en el corazón de Kourtney. Por lo mismo, ahora su rol es básicamente de comentarista o analista en torno al vínculo amoroso entre su hoy ex pareja y el baterista Travis Barker. ¿Y quién hace las vece de su paño de lágrimas? Desde Khloé hasta la propia Kim Kardashian.

Por último, ya en el epílogo de este tercer episodio, Kendall y Kylie Jenner aparecen sonrientes a ‘ponerse al día’ en este show de la telerrealidad. La modelo y la empresaria deben acudir a la fiesta sorpresa por la pedida de mano de Kourtney. Ambas están encantadas no solo con Barker sino también con la bonita relación que este mantiene con su hermana.

Un momento de diversión que casi pudo convertirse en una ‘tragedia’ dentro de este mundillo del entretenimiento (las hermanas Jenner estuvieron a punto de cruzarse en el camino con Kourtney y Travis y arruinarles el carácter de ‘sorpresa’ de la reunión) nos permite ver a Kendall y Kylie muy felices sobre la moderna camioneta de esta última (negro por fuera y completamente rosada por dentro). A mitad de camino, las influencers dejan momentáneamente las dietas y se despachan con dos hamburguesas extras de queso. Ni un atisbo de culpa tras disfrutar este coctel de calorías.

“The Kardashians” tiene menos ‘carne’ en lo argumental que “Keeping Up With The Kardashians” (menos actores secundarios también), sin embargo, no deja de ser una propuesta consistente dentro de su género. Se nota un esquema de situaciones/ episodios y, por supuesto, cuidados técnicos y de producción que confirman porqué Disney, a través de su canal Star+ (y Hulu en Estados Unidos), decidió apostar por estas estrellas del entretenimiento contemporáneo.

Sinopsis: La familia que conoces y amas está aquí con una nueva serie, que brinda un pase de acceso total a sus vidas. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie traen las cámaras para revelar la verdad detrás de los titulares. Desde las intensas presiones de administrar negocios de miles de millones de dólares hasta las hilarantes alegrías de la hora de jugar y dejar la escuela, esta serie atrae a los espectadores con una historia fascinantemente honesta de amor y vida en el centro de atención. Título original: “The Kardashians” Duración: 20 episodios Clasificación: +14 años Género: Reality Calificación: ★★★

