Existe un problema cuando decides exponer tu vida personal en público: no hay marcha atrás. Aunque a veces los temas puedan parecer sumamente delicados, por los motivos más increíbles terminarás expuesto, desnudo ante la opinión pública, intentando crear una explicación al bochorno, vergüenza o lo que sea que te genere algo que se te escapó de las manos.

Esto bien podría aplicar al clan Kardashian. Liderados por Kim (aunque por edad correspondería a su madre, Kris), esta familia aceptó –varios millones de dólares a cambio—exponer durante años los rincones más privados de sus vidas. En ese sentido, cuando se vieron inmersas en escándalos, muchas veces no tuvieron otra opción que explicar, lágrimas de por medio, su versión ante las cámaras de su propio reality.

Lo expuesto bien podría resumir el inicio de la segunda temporada de The Kardashians, el reality que emite Hulu en Estados Unidos y Star+ en Latinoamérica. Casi tres meses después del epílogo de la temporada debut (fuera del canal E!, claro), el clan vuelve a presentarse ante sus fanáticos, aunque no necesariamente con sonrisas y festejos como carta de presentación. La razón: un escándalo ligado a Khloé Kardashian y su expareja, el basquetbolista Tristan Thompson.

Escena de la segunda temporada de "The Kardashians". / Star Plus

Como se recuerda, esta pareja ya había tenido problemas en el pasado. El nacimiento de su primera hija, True, coincidió con un terrible escándalo de infidelidad que protagonizó el deportista. Aquella primera experiencia como madre fue para Khloé un reto mayor. No por falta de dinero, sino porque su idea de familia parecía venirse abajo abruptamente.

Pasó el tiempo y, tras varias idas y vueltas, Khloé le sigue los pasos a su hermana Kim y aceptó tener un segundo hijo, pero esta vez subrogando un vientre ajeno. La acompaña en dicho propósito, aunque técnicamente seguían separados, nada menos que Tristan Thompson. Lo que inicialmente era un secreto incluso para la familia, pudo develarse tiempo después. El problema, sin embargo, fue otro: un nuevo problema ligado al basquetbolista.

A poco de enviar sus embriones, un nuevo escándalo remece el pequeño mundo de las Kardashian. Como puede verse en el final de la temporada uno y ahora en el inicio de la dos, Thompson aceptó ante un juez haber tenido relaciones con otra mujer. Producto de dicha relación vendría otro bebe en camino. Es decir, el deportista sería padre simultáneamente con dos féminas distintas. Como si la paternidad fuera una broma, mantuvo oculto lo ocurrido ante Khloé, hasta que todo se filtró en los medios.

Sin repetir la intensa campaña que solían hacer en la previa al estreno de cualquiera de las nuevas temporadas de su reality (primero en E! y luego en Hulu), esta vez el clan Kardashian optó por llevar el regreso con aparente mesura. Ya en imágenes, puede apreciarse a una familia golpeada en lo anímico, consciente de que el estado de Khloé es a ratos desolador. Todo esto, por supuesto, acompañado de fondos musicales suaves, los cuales soportan una situación sumamente delicada.

Fiel a su estilo, la matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, busca levantarle el ánimo a su hija. Conversan en más de una ocasión e intenta convencerla de realizar un shower. La socialité inicialmente rechaza la propuesta, pero finalmente acepta. Todo esto ocurre conforme la fecha del nacimiento del bebé (fruto de un vientre subrogado) está cada vez más cerca.

Aunque repitió más de una vez ante cámaras que “si ya lo pasó una vez, claro que puede superarlo dos”, resulta innegable reconocer a una Khloé triste, desencajada y en guardia ante cualquier ataque que pueda surgir tras la revelación de este nuevo escándalo. “¿Cómo diablos querría tener un hijo con alguien que a la vez está teniendo otro con otra mujer? Estoy loca, pero no demente”, dice al borde de la desesperación.

Khloé Kardashian en "The Kardashians".

También muy afectadas se muestran tanto su madre Kris, como Kim, Kylie y demás. Un detalle menor: en todo este capítulo estreno no aparece Caitlyn Jenner (ex Bruce Jenner), padrastro de Khloé. Tampoco hay rastros de Kanye (protagonista de algunos de los momentos iniciales de la temporada 1) y menos Pete Davidson, el hoy exnovio de Kim. Sí aparece, aunque muy brevemente, Travis Parker, el novio músico de Kourtney Kardashian.

Los detalles técnicos de esta segunda temporada continúan el patrón de la primera: largas tomas aéreas de las casas de las chicas del clan, desplazamientos en lujosos vehículos, paseos por tiendas (en este caso de ropa de bebé) y muchos momentos de conversación en los que la emotividad no se queda de lado, incluso para Kris y Kim.

Conforme se acerca el día del nacimiento del bebe, Khloé poco a poco irá mejorando su estado de ánimo, aunque tampoco como para dejar la imagen de alguien que ha sido engañada tal vez de la peor forma por alguien que amó.

Kylie Jenner en "The Kardashians". / Star Plus

Junto al clan Kardashian, los televidentes seremos testigos de un nuevo nacimiento en esta familia. La emoción de Kris al saber que pronto tendrá su nieto número 12 resulta inocultable. Kim apoya a su hermana días después de brindar (lágrimas incluidas) un emotivo discurso en su shower. Kylie parece vivir en otro universo, intentando retomar su exitosa carrera de modelo mientras sobrelleva una familia (con Travis Scott) sin mayores problemas (en apariencia). A su turno, Kendall prefiere exponer lo mínimo su vida sentimental junto al también basquetbolista Devin Booker. Al menos por lo dicho en la temporada previa, en su horizonte cercano la maternidad es, paradójicamente, muy lejana.

¿Vale la pena ver este primer capítulo de la segunda temporada de The Kardashians? La respuesta es afirmativa. No solo porque sentado frente al TV descubriremos si finalmente Tristan irá o no al parto a conocer a su segundo hijo con Khloé, sino fundamentalmente porque este episodio confirma –en circunstancias extremas, claro—la capacidad de esta familia de famosos para explotar su imagen ante la pantalla chica sin morir en el intento. Algo que podría parecer fácil a simple vista, pero que definitivamente no lo es.

"The Kardashians", temporada 2/ Star Plus Sinopsis: La familia que conoces y amas está aquí con una nueva serie, que brinda un pase de acceso total a sus vidas. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie traen las cámaras para revelar la verdad detrás de los titulares. Desde las intensas presiones de administrar negocios de miles de millones de dólares hasta las hilarantes alegrías de la hora de jugar y dejar la escuela, esta serie atrae a los espectadores con una historia fascinantemente honesta de amor y vida en el centro de atención. Título original: “The Kardashians” Duración: 10 episodios Clasificación: 14 años Género: Reality Calificación: ★★★