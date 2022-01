Conforme a los criterios de Saber más

“Me gusta estar acompañado”, le dice el niño JR (Daniel Ranieri) a su madre Dorothy Moehringer (Lily Rabe) a manera de consuelo mientras ella parece pedirle perdón por haberlo traído a vivir a la vieja casa del abuelo. Para la mamá, regresar al seno familiar con un hijo a cuestas, sin trabajo, y sin un esposo que le haga llegar una pensión mensual en el Nueva York de inicios de los setentas es sinónimo de fracaso.

Pero en la mentalidad sana e inocente de un menor de edad dicha situación puede resultar una gran oportunidad. Primero, para no sentirse solo. En la casa del abuelo hay tantos niños como adultos. En la vivienda nunca parece haber silencio. En segundo lugar, a JR se le presenta una oportunidad para conocer a alguien sumamente especial: el tío Charlie (Ben Affleck). Hasta aquí hemos contado lo que es, en líneas generales, el inicio de “El bar de las grandes esperanzas”, la nueva película del director George Clooney, basada en las memorias del reconocido periodista estadounidense J. R. Moehringer y que está disponible en Amazon Prime Video.

Pero sería un error decir que esta película de hora y media de duración ocurre solo en una cocina, sala, habitaciones y patios. “El bar de las grandes esperanzas” (”The Tender Bar”) es fundamentalmente una exploración al mundo exterior. Esto si pensamos en la mentalidad de un niño. Así, a tan solo unos pasos de la casa del abuelo está el Bar Dickens (sí, en homenaje al creador de Oliver Twist) y todo lo que un espacio así puede congregar.

No hablamos de borrachos malolientes que se insultan por tonterías ni de adolescentes que se drogan para luego liarse a golpes. El bar del tío Charlie tiene clientes nobles, tal vez borrachos, pero siempre buenas personas. Cada uno tiene una historia para contarle a JR, un niño que cual esponja termina absorbiendo múltiples historias sobre guerras, conflictos amorosos y más.

Esta película de George Clooney se narra en dos tiempos. El primero, como ya adelantamos, corresponde a la llegada del pequeño JR a una nueva vida, incluye además el descubrimiento de la figura de Charlie como un padre sustituto o de reemplazo. Y es que el verdadero progenitor del pequeño JR, a quien solo conoceremos como La Voz (Max Martini), es un DJ radial venido a menos que, como ocurre en millones de casos alrededor del mundo, olvidó su rol biológico y visita a su hijo cada buena cantidad de años solo para preguntarle “cómo está”.

Ben Affleck en "The Tender Bar". (Foto: Difusión)

El segundo plano avanza velozmente y se inicia cuando JR (ya convertido en adolescente e interpretado por Tye Sheridan) emprende el camino que le trazó su madre: postular a una beca en Yale y convertirse en un gran abogado. Por supuesto que esto es solo un caparazón: nuestro protagonista en el fondo sueña con ser escritor, aunque el camino no será nada fácil.

En ambos tiempos hay, no obstante, una figura coincidente. Hablamos de Charlie. Dueño de un bar, amante de los deportes y de pocas palabras, este personaje interpretado sobriamente por Ben Affleck guía los pasos de JR casi desde el inicio de la cinta hasta el final. Lo hace cuando —siendo su sobrino muy pequeño—le dice “mejor no practiques deportes, no eres bueno para eso”, pero también cuando le advierte “nunca le pegues a una mujer”. Deseoso por encontrar espejos dónde verse reflejado, el pequeño JR encuentra en el hermano de su madre rasgos como la bondad, masculinidad y honestidad reflejados.

“El bar de las grandes esperanzas” es una propuesta interesante, sin embargo, la tendrá bastante difícil si busca tentar a un gran premio en los meses venideros. Aunque su reparto es correcto (a Affleck, Sheridan, Ranieri y Rabe se les suma, por ejemplo, Christopher Lloyd como el abuelo), en varios tramos el argumento flaquea. Pasa, por ejemplo, cuando Affleck desaparece de escena, lo cual ocurre en varios tramos.

Aunque bien estructurada y con detalles visuales sumamente finos (la luz al interior del bar transmite una sensación sumamente realista casi siempre), lo cierto es que no hay nada absolutamente sorprendente en la historia de vida de JR. Se trata de –como ha pasado ya con muchos—la historia de un chico que, desde su condición socioeconómica complicada, encuentra merced a su talento o capacidad intelectual una oportunidad para sobresalir en la vida. La temática es, evidentemente, algo ya tocado por el cine.

Nada de esto, sin embargo, amerita bajarle el dedo a esta película honesta, pero sobre todo capaz de tele-transportarnos a situaciones de carencia familiar que muchos de hemos vivido en algún momento de nuestra existencia. Lo mejor, qué duda cabe, es la actuación de Ben Affleck, quien confirma que es capaz de decirnos mucho valiéndose solo de un puñado de palabras.

LA FICHA :

Sinopsis: Del director George Clooney y basada en el best-seller biográfico del mismo nombre, la cinta sigue a un escritor aspirante (Tye Sheridan) mientras persigue sus sueños románticos y profesionales. Desde un asiento del bar de su tío (Ben Affleck), el protagonista aprende el significado de madurar de la mano de un colorido grupo de personajes locales.

Título original: “The Tender Bar”.

Elenco: Ben Affleck, Tye Sheridan, Lily Rabe, Christopher Lloyd

Duración: 1 hora y 46 minutos

Clasificación: +16 años

Género: Drama, comedia

Calificación: ★ ★★

