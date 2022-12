Hace exactamente 28 años una película navideña apareció para quedarse en el corazón y la memoria de millones de personas en todo el mundo. Su título era “Milagro en la calle 34″ y contaba la historia de una pareja de apuestos abogados (Dorey/Elizabeth Perkins y Bryan/Dylan McDermott) que, tras conocerse, se enamoran, pero en el medio debían defender la supuesta existencia de Santa Claus en la persona del adorable anciano de nombre Kris Kringle (Richard Attenborough).

En su argumento, Kringle --quien hacía las veces de Papá Noel en una lujosa tienda de juguetes—generaba envidia de parte de la empresa rival, por lo que motivó una serie de execrables intentos por dañar su imagen. Todo devino en un juicio donde se le atribuía demencia senil y otros delitos. Él, con su habitual paciencia y sonrisa afable, intentaba demostrar que sí era Santa Claus. Así pues, una nación se dividió entre aquellos que creían en la existencia de Papá Noel y los que no.

Llevada al plano del drama, “Milagro en la calle 34″ mostraba no solo un paralelo entre aquellos que creían en la supuesta existencia de un anciano que una noche al año se dedicaba a repartir juguetes a todos los niños del mundo, y los que nunca tuvieron duda en que dicho personaje no existía; sino además otro todavía más profundo: la división entre los que somos capaces de creer o tener fe en lo que no vemos versus aquellos que necesitan pruebas y evidencias de casi todo.

Este paralelo es un recurso que ha sido usado en distintos planos, desde la literatura hasta el teatro, pasando por supuesto por el cine. Así pues, ya en el año 2022 se estrena una cinta como “Todavía creo en Santa”, una comedia romántica dirigida por Alex Ranarivelo y protagonizada por los actores Christina Moore y John Ducey.

Ella (Lisa) es una introvertida escritora y madre divorciada que trabaja en una revista. Él (Tom) es un abogado de buenas intenciones y nobles sentimientos que, paradójicamente, ha sido incapaz de tejer una red de amistades que le impidan sentirse solo. Tal vez por ello el día que ambos personajes se conocen, se produce lo que hoy llamaríamos ‘clic’.

Con 90 minutos de duración, “Todavía creo en Santa” está dividida en dos partes temporales. En la primera, a inicios de año –por decirlo de alguna manera—la pareja empieza a conocerse. Salen, se gustan y surgen uno que otro beso. Además, Tom se ‘roba’ el corazón de la pequeña Ella/ Violet McGraw, la hija de Lisa, y tal vez junto a la amiga Sharon (Lateefah Holder) y al amigo Assan (Sachin Bhatt), lo único bueno en toda esta historia.

Es al iniciar el mes de diciembre que recién vemos otra película. Tom ha pasado once meses esperando la llegada del último ciclo del año para develar una creencia insólita: para él, Santa Claus no es una leyenda ni existe en nuestros corazones, sino que tiene vida propia y cada Navidad reparte regalos a todos los niños del planeta.

Increíblemente, Lisa y Tom nunca habían tocado el tema de la Navidad hasta el último día de noviembre. Tal vez por eso cuando ella llega a casa de él y descubre una decoración multicolor indescriptible, retrocede y nota que la persona que creía empezar a amar, no era tan “serio” como pensaba. Surge entonces un dilema: mujer que no cree en Santa Claus versus hombre que cree fervientemente en su existencia.

Escena de "Yo creo en Santa". / Netflix

Y aunque el planteamiento nos parezca ridículo desde su inicio, lo cierto es que la película intenta desarrollarlo desde distintas variantes. Y para ello se vale de un calendario con asignaciones que serán cumplidas a cabalidad. Así pues, veremos a Tom horneando galletas de jengibre, armando árboles navideños, paseando en trineo, vistiendo con ropa navideña, etc. El intento por retratar fielmente a los personajes principales de la película nos resulta casi siempre redundante y hasta inútil.

Así pues, si él es el más férreo defensor de la existencia de Santa Claus, con Lisa pasa todo lo contrario. Aquí poco importará el motivo que la escritora le cuenta a Tom para “no creer”. De pronto tenemos a dos novios repitiéndose hasta el cansancio que “Papá Noel sí existe” o que “Papá Noel es solo una leyenda”. La relación, no obstante, permanece sólida hasta que en algún momento esta se viene abajo.

Pero la esencia de la película de Alex Ranarivelo no es lo único deficiente. Su desarrollo es a todas luces pobre e informal. Por lo que se nos dice al comienzo de la historia esta ocurre en Denver, Colorado. A partir de entonces, si de escenografía hablamos, muchas veces no sabemos qué es real y qué falso. Tom entrando a casa de Lucy con un fondo en croma es solo un indicio de que lo peor está por venir. Y lo peor es que en ese punto todavía nos queda mucha película.

Competencias en supuestos nevados (también aquí el croma es notoriamente pobre), exagerados gestos y muecas ante ‘caídas’, ‘saltos’ y ‘peligros’ que en realidad no lo son tal, no hacen más que confirmarnos que “Todavía creo en Santa” encaja en la categoría de enlatado navideño, diametralmente distinto a aquel suceso llamado “Milagro en la calle 34″.

Veintiocho años después del estreno de la cinta de Les Mayfield y ni si quiera bajo el manto de la poderosa Netflix, la propuesta de Alex Ranarivelo es capaz de pisarle los talones a una historia dramática, conmovedora, pero, sobre todo, rotundamente perdurable en el tiempo.

Todavía creo en Santa/Netflix

Director: Alex Ranarivelo

Elenco: Christina Moore, John Ducey, Violet McGraw

Sinopsis: Tras cinco meses de felicidad con Tom, Lisa descubre algo terrible: él adora la misma festividad que ella detesta. ¿Habrá llegado su hora de darle otra oportunidad a la Navidad?



Duración: 90 minutos