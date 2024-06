Doce años tuvieron que esperar los fans de Nicole Kidman y Zac Efron para verlos a los besos nuevamente en pantalla. La estrella australiana de 57 años protagoniza junto al actor californiano de 36 “Un asunto familiar” (”A family Affair”, por su título en inglés) la nueva apuesta de Netflix por el género de la comedia romántica.

Efectivamente, ya en 2012 la pareja fue parte del elenco estelar de “El chico del periódico”, la cinta de Lee Daniels que contaba la historia del periodista Ward Jansen (Matthew McConaughey) volviendo a su natal Florida para indagar sobre el crimen del sheriff local. En el medio de esa búsqueda se inmiscuye abruptamente una mujer de costumbres rarísimas, (Charlotte Bless/Nicole Kidman), que termina agitando las hormonas de Jack, el hermano menor de Ward, interpretado por el --en ese entonces todavía muy vinculado al recuerdo del ‘Mundo Disney’-- Zac Efron.

Aunque, salvo los acercamientos sexuales y las tomas del torso desnudo de Efron, lo cierto es que hay muy pocos vínculos entre “El chico del periódico” y “Un asunto familiar”. La primera es una película oscura, con momentos algo grotescos y personajes chirriantes anclados en los sesentas. Todo lo contrario, pasa en la propuesta de Netflix que, bajo la dirección de Richard LaGravenese y con el guion de Carrie Solomon pasaremos a comentar a continuación.

Nicole Kidman, Joey King y Zac Efron en una escena de "Un asunto familiar".

“Un asunto familiar” es una película de 111 minutos de duración que explora el romántico vínculo surgido entre la escritora Brooke Howard (Nicole Kidman) y el famoso actor Chris Cole (Zac Efron). A ellos no solo los diferencian sus edades (ella es 16 años mayor que él), sino también su pasado, presente y las formas de encarar el futuro.

Planteada como una comedia romántica, la nueva propuesta de Netflix incluye un tercer personaje importante y otro par de secundarios con relevancia diversa. El primero es Zara Ford (Joey King), la hija de Brooke, una joven de 24 años que busca abrirse paso en la industria del entretenimiento, pero no logra dar un paso adelante en su empleo como asistente de Cole. Los otros dos son Leila Ford, la suegra de Brooke, quien la trata como si fuera su hija, y no corta sus alas ante cualquier posibilidad de plantear una nueva vida junto a otro hombre (el papá de Zara murió años atrás). Por último, provisto de casi mínima relevancia, está el personaje de Eugenie (Liza Koshy), amiga y confidente de Zara.

Algo que queda claramente evidenciado en la primera parte de “Un asunto familiar” es el intento desde el guion por perfilar lo mejor posible a los protagonistas para, luego de esto, plantear dilemas y conflictos varios a raíz de sus diferencias. Así pues, Chris es lo más parecido a un divo que, castigado por su infantilismo e inmadurez, despide a Zara cada vez que le da una simple rabieta. O en su defecto le pide su renuncia. Este consumidor de “proteína isolada” y “leche de vaca, pero de vaca real”, acaba de salir de “un romance más”, cuando se cruza en su camino Brooke. Ella también se define desde sus primeras apariciones: una exitosa escritora y periodista que, tras quedar viuda, ha priorizado todo menos su corazón. Todo con una madurez respetable.

El rol de Kathy Bates, la abuela de Zara, es de lo más sensato de la película.

En tercer lugar, está Zara, construida como una mujer que, a mitad de sus 20s, parece aún con un pie y medio en la adolescencia. En ese sentido, aunque desea hacerse de un camino propio en Hollywood, no es capaz de matricularse en estudios que le ayuden a lograrlo. Pero eso no es todo, el personaje interpretado por Joey King transita por la vida con varios ‘issues’: desde la eterna comparación con su madre exitosa, hasta el ensimismamiento, el cual ocasiona que bloquee situaciones que tal vez considera no le suman: no solo “nunca le cuenta nada a su mamá”, sino que ni siquiera se toma cinco minutos para escuchar los problemas de su buena amiga Eugenie.

En este panorama de personajes completamente definidos surge, felizmente, la cuota de lógica, que viene por parte de Leila, la suegra. Interpretada por Kathy Bates, este personaje es el único que lleva los pies sobre la tierra y no desperdicia ninguna de sus apariciones para lanzar buenos consejos, ideas y sugerencias a diestra y siniestra. Es ella la que primero anima a su nuera a que se dé una oportunidad en el amor. Es ella quien luego persuade a Zara para que no se convierta en un estorbo para la felicidad de Brooke. En esta línea, es el personaje de Bates tal vez el más beneficiado con lo que puede considerarse el lado fuerte de “Un asunto familiar”: el intento de su guionista por salpicar una que otra reflexión bien constituida, capaz de romper el molde de la típica rom-com ligera.

Nicole Kidman y Zac Efron son pareja doce años después. (Foto: Netflix)

Desde un “escribo para averiguar qué pienso sobre las cosas que no entiendo”, expresado por Brooke, hasta el “ninguna buena historia comenzó con alguien siendo racional”, dicho por Leila, pasando por un “no sé por qué tardé tanto en entender que tu felicidad no me quita nada”, a cargo de una vencida Zara en el epílogo del filme. El intento de Salomon por dotar de cierta fibra a esta historia romántica y familiar es evidente, aunque, de la misma forma, insuficiente, si se compara con otros elementos que terminan haciendo ruido en varios de sus 111 minutos de extensión.

Sería erróneo ver a la diferencia de edades entre los personajes principales de “Un asunto familiar” como su tema central. Planteado solo por Zara como un “problema” inicial, el factor se desinfla rápidamente. En eso la película de Netflix se distancia de otra propuesta similar surgida días atrás en la competencia, Prime Video. Hablamos de “La idea de ti”, en la que Anne Hathaway y Nicholas Galitzine dan vida a una artista plástica y a un cantante de pop que se enamoran, pero deben terminar casi ocultos porque su notoria distancia en cuanto a edad, puede generar terribles comentarios de la prensa que sigue al segundo cada vez que sale con la primera.

Aunque en una película poco ambiciosa, Nicole Kidman cumple con un desempeño bastante aceptable. (Foto: Netflix) / Tina Rowden

A diferencia de “La idea de ti”, donde todo parece muy centrado en ella y él, “Un asunto familiar” involucra a terceras personas que, felizmente, aportan en ‘descongestionar’ un romance que parece siempre al borde de caer en el facilismo de las caricias y los torsos desnudos.

Tampoco es que no los haya, claro. Como pasó en “El chico del periódico” –cinta de 2012 mencionada al inicio de esta nota--, Zac Efron parece más cómodo sin camiseta que con ella puesta. Un detalle que lo ha seguido en gran parte de su carrera y que, lamentablemente, a veces impide juzgarlo bajo matices que sí se le pueden aplicar a Nicole Kidman, quien viene de brillar en tantos éxitos de corte dramático que seguramente merecerían una reseña aparte. Para muestra un par de botones: Big Little Lies y, mucho más recientemente, “Expatriadas”. Pero ambos casos, comparados con “Un asunto familiar”, sería hablar del sol y la luna.