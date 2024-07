Nada parece sorprender ya en esta era de los ‘remakes’, ‘reboots’ y demás homenajes al pasado. Sea en series como en películas, buscar sacarles algún rédito a los éxitos del ayer se ha vuelto moneda común. Y en esta ocasión, una de las mega estrellas de Hollywood rescata a uno de sus más emblemáticos personajes para --nada menos-- que Netflix y sus más de 200 millones de suscriptores. Hablamos de Eddie Murphy, protagonista de “Un detective suelto en Hollywood 4″.

Pero apostar a la nostalgia no garantiza siempre el éxito. Y Murphy lo sabe bien. Solo tres años atrás, el actor oriundo de Brooklyn estelarizó sin mayor resonancia la secuela de “Un príncipe en Nueva York”. Aquel intento por retomar una historia que data de 1988 partió desde Prime Video. Hoy la compañía de streaming es otra, y la iniciativa tiene como origen una saga iniciada aún más atrás. La primera parte de la trilogía del detective Axel Foley se estrenó en 1984.

Sí, 40 años pasaron ya desde que vimos por primera vez al incontrolable oficial de policía de Detroit poniendo patas arriba a casi toda Beverly Hills. En aquella historia, como pasa en esta cuarta entrega, un crimen vinculado a alguien cercano a Foley desataba una persecución por las principales calles de la ciudad. Pero, ¿qué hace que funcione esta cuarta entrega de la saga de acción y comedia? Aquí no hay una respuesta única, pero intentaremos explicarlo a continuación.

Eddie Murphy en una escena de "Un detective suelto en Hollywood 4". / Melinda Sue Gordon

“Un detective suelto en Hollywood 4″ nos presenta a un Axel Foley (Eddie Murphy) como un experimentado oficial de policía que, desde el inicio de la cinta, confirma lo mucho que le cuesta seguir los lineamientos de la institución a la que pertenece. Así pues, aunque comienza intentando detener un robo en el camerino de un estadio de hockey, tiene que hacerlo a costa de un humilde colega al que le promete éxito en la misión y un posterior ascenso.

Pero como ha pasado en las entregas anteriores de la saga, pronto un hecho trastoca el presente. A partir de ello, nuestro protagonista comenzará a ver –ya en Beverly Hills-- cómo desfilan frente a él una serie de viejos y nuevos personajes, cada uno más singular y especial que el anterior.

Entre los primeros está, por supuesto, el querido Billy, interpretado por un bastante avejentado Judge Reinhold. Para aquellos que recuerdan aquella primera película de hace cuatro décadas, estamos ante un noble oficial de policía que parecía fijarse en detalles que pocos veían. Su sensibilidad hizo match rápidamente con el irreverente Foley, pero también generaba rabietas en Taggart, primero su compañero y ahora el jefe de la dependencia en Beverly Hills.

Si Billy se retiró para trabajar por lo privado, Taggart (John Ashton) siguió y ascendió hasta lo más alto. Con un retrato de su querido jefe, el inspector Todd (Gilbert R. Hill), colgado en la pared, este personaje –también bastante entrado en años--- lucha por no confundir sus pastillas, y por superar sus males en la espalda. Pero nada de esto lo hace querer dejar la institución. “Mi casa es el último lugar donde quiero estar”, le dice a Foley luego de recibirlo con un falso ‘gancho’ en el abdomen. Tal como en los viejos tiempos.

Billy y Taggart son quizás los principales personajes que vuelven del pasado para esta parte cuatro de “Un detective suelto en Hollywood”, pero la película de Mark Molloy tiene también ingresos. Aquí aparecen, por supuesto, policías, pero fundamentalmente, el núcleo sentimental de la historia: Jane Saunders (Taylour Paige), la indescifrable hija del detective Axel Foley.

Taylour Paige,, Joseph Gordon-Levitt y Eddie Murphy en una escena de "Un detective suelto en Hollywood 4". / Melinda Sue Gordon

Aquí surge un detalle. El recurso del joven detective que, forzado por las circunstancias debe alejarse de su familia para salvaguardar su integridad, y se reencuentra –ya maduro—con la misma, no es necesariamente original. En “Shaft”, parte final de la saga ícono del llamado “blaxploitation” que hicieron famosa Richard Roundtree y Samuel L. Jackson, el detective John Shaft –interpretado por el segundo—deja a su hijo Junior (Jessie T. Usher) junto a su madre lejos de los suburbios porque estaba “amenazado” por un narcotraficante de alta peligrosidad apodado ‘Gordito’ Carrera (Isaach De Bankolé).

Además del humor y carisma de sus protagonistas, “Shaft” tiene muchas coincidencias con la historia del nacido en Detroit. La persecución de cabecillas del narco en oscuras calles estadounidenses, los policías corruptos, la música en alto volumen, los autos clásicos, y más ingredientes que no es momento de comentar. En lo que sí nos centraremos es en el elemento del padre que se aleja de su familia para protegerla y, de un momento a otro, los reencuentra. Con Jackson, su hijo Junior era un agente de datos del FBI que se crió junto a su madre, mientras que con Foley estamos ante Jane, una abogada sin pelos en la lengua que defiende sus convicciones, tanto como su negativa a involucrarse sentimentalmente con policías (para evitar el mal recuerdo de su padre ausente), y que dio un paso más allá: se cambió el apellido paterno. De Foley a Saunders.

Eddie Murphy y Taylour Paige en una escena de "Un detective suelto en Hollywood 4". / Courtesy of Netflix

El elemento del ‘padre ausente’ alimenta buena parte de “Un detective suelto en Hollywood 4″. La química entre Murphy y Paige garantiza momentos lo suficientemente dramáticos como para no hacernos olvidar que estamos viendo, primero que todo, una comedia. Y a esta dupla se le suma la tercera punta de lo que parece ser un tridente: el joven oficial de policía Bobby Abbott.

Presentado como un agente dispuesto a seguir las reglas, el personaje interpretado por Joseph Gordon-Levitt aporta un toque de frescura a la historia. Su personaje está anclado claramente en estos nuevos tiempos (“Usted ya no puede llegar con otro hombre y decir algo que insulte mi masculinidad y creer que me ofuscará tanto la inseguridad que me olvidaré de qué estábamos hablando. Supongo que le funcionaba en el pasado, pero no le funcionará conmigo”). Así pues, el agente y expareja de Jane, alguien capaz de admitir sin sonrojarse que “le terminaron”, hace las veces de polo opuesto de Foley, pero el plus de la cinta es que, conforme pasan sus minutos, veremos cómo el joven oficial va desdoblándose, capa por capa, hasta terminar conformando un equipo ideal junto a su expareja, y a su terco padre.

Kevin Bacon es el villano de "Un detective suelto en Hollywood". (Foto: Netflix) / ANDREW COOPER

Pero, así como en “Shaft”, “Un detective suelto en Hollywood 4″ también tiene villanos y aquí el rol recae nada menos que en el también muy famoso Kevin Bacon. Al actor de 66 años le ha tocado un personaje cuadriculado desde el primer minuto en escena: el capitán Grant se delata desde sus zapatos, pasando por sus Rolex, y terminando por los oscuros personajes que lo acompañan a donde va. Increíblemente, nadie en la dependencia policial de BH, lo ha notado. Salvando estas peculiaridades que lo exponen, el capitán Grant, encabeza una persecución contra nuestro protagonista que –con efectos especiales sobrios, juegos de cámara sutiles, un elenco de dobles correcto y coreografías de luchas apenas ambiciosas—suman lo suficiente para mantener la atención por casi dos horas.

Habíamos dicho al inicio de esta nota que Murphy no es nuevo ni en el streaming ni en apostar por rescatar viejas glorias cinematográficas. Pero si la segunda parte de “Un príncipe en Nueva York” no parece haber cumplido las expectativas, con “Un detective suelto en Hollywood 4″ las cosas son distintas. La fortaleza de una vieja y querida historia, la (intacta) magia de su protagonista, lo correcto de sus personajes secundarios, y la posibilidad de retratar con sutileza los contrastes de esos dos Estados Unidos –el del humilde Detroit versus el ostentoso Beverly Hills--, componen una historia que merece la pena ver. Y que, abordada con mayor precisión, podría dar para otras entregas.