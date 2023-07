Estamos a la mitad del 2023, pero ya tenemos un fuerte contendiente para llevarse el Anime Award al mejor anime del año. El nombre, para mí, está grabado en piedra y corazón: “Vinland Saga”. La segunda temporada, hecha por el Studio Mappa, nos ha llevado en un viaje por tierras nórdicas sin precedentes y ha instaurado el “no tengo enemigos” como respuesta ante la rabia incauta tanto del protagonista, así como también de muchas personas que acompañaron cada capítulo a Thorfinn.

Hablemos de la historia

Recuerdo bien cuando inició la segunda temporada y se hizo el cambio de Wit Studio a Mappa. Muchos usuarios en las redes sociales se mostraron sorprendidos, imaginándose lo que podría haber sido una guerra sin cuartel con todo el odio y sed de venganza que tenía Thorfinn. No me sorprendió el choque que estos tuvieron con la realidad ni bien se estrenó el primer episodio. Las críticas comenzaron a llegar por montones.

Ya estaba a dos capítulos de terminar el manga, por lo que no sentí ese golpe pero sí un alivio, alivio porque sabía que iniciaba un camino que, quizá no es una redención en sí, pero sí un camino de paz interior y la guerra, más que ser absolutamente violenta y con sangre alrededor como en la primera temporada, fue una batalla durísima adentro de Thorfinn no para retener sentimientos, si no para soltarlos y, por fin, ser libre.

“Vinland Saga 2” no es una historia que trate sobre vikingos. Los vikingos son parte de la presentación, diría yo. La verdadera historia es el camino de superación de una persona que ha vivido en un mundo donde la muerte, tristeza y guerra son pan de cada día, partícipe de la digna presentación vikinga a la cual se le da la contra ya que el Valhalla no es todo lo que está bien si vives en esos lugares.

De esto Thorfinn se da cuenta y gracias a las palabras de su padre, está dispuesto a cortar esa cadena de odio y muerte contra los que se le opongan. En este caso, fue contra los daneses.

“Yo no tengo enemigos”

El clímax de la historia en el desarrollo de Thorfinn llega cuando cuando se encuentra con uno de sus enemigos más poderosos y latentes, por el que también había generado un odio incandescente pero que supo suprimir de forma sutil pero concisa, el rey Canute.

Para todo esto, las amenazas de muerte de los daneses contra el pueblo donde estaba Thorfinn, el cual era inocente, era latente. Se estaban acercando a hacer un matanza sin precedentes y para poder finiquitar el ciclo de odio y evitar estas muertes en exceso, nuestro protagonista se puso a prueba, recibiendo un total de cien golpes en el rostro que lo dejaron completamente desfigurado.

Debo decir, que aquí el manga me gustó un poco más pero eso no quita lo hermoso que lo hizo Mappa en general, incluyendo la banda sonora y la participación de los seiyuus de varios personajes.

Luego de que Thorfinn consiga superar el reto, las risas y burlas de los otros guerreros quedaron en un silencio sepulcral y cambiaron a respeto, ganándose la posibilidad de estar frente al rey Canute y conversar con él. Thorfinn ahora era reconocido por los daneses como un verdadero guerrero y es más, recibió disculpas por parte de los que se burlaban de él.

Al no reaccionar, nos damos cuenta de todo el desarrollo que ha tenido Thorfinn, puesto que lo volátil que era lo llevaba a siempre estar en batalla, pero en esta ocasión, cuando le preguntan por qué no peleó con ellos, da la respuesta más precisa que ha sido adaptada hasta en la vida diaria de muchas personas, “yo no tengo enemigos”.

Thorfinn ya pasó su etapa en la que se había vuelto un asesino en busca de venganza, un ser que al más mínimo desacuerdo explotaba y todo lo veía pelea, había crecido, tanto así que para ganar su batalla, dejó de luchar y aceptó todo lo que conllevaba esto.

Momento estoico

El estoicismo enseña que la clave para alcanzar la felicidad y la virtud radica en vivir de acuerdo con la naturaleza y aceptar el orden del universo. Los estoicos creían en la existencia de un principio divino llamado logos, que rige el universo y se manifiesta en la razón. Consideraban que el individuo debe vivir en armonía con la razón universal y que el conocimiento de la naturaleza y la adhesión a la virtud son fundamentales para vivir una vida plena, por lo que ahora que Thorfinn está en paz, sabe cómo reaccionar y evitar peleas para ganar una batalla más grande.

Sé que más adelante, en lo que sigue del manga que será adaptado al anime, veremos el equilibrio del Thorfinn de antes con el Thorfinn que es ahora, por lo que auguro un gran futuro si sigue en manos de Mappa.

Por esto (y por más cosas que no digo para evitar ‘spoilear’), creo que la segunda temporada de “Vinland Saga” nos ha dado un espectacular y hermoso desarrollo de personaje, al protagonista del año y, sin duda alguna, al mejor anime hasta el momento en lo que va del 2023. Un 10 de 10.

Recuerda que la segunda temporada del anime de “Vinland Saga” ya la puedes ver tanto en Netflix como en Crunchyroll, donde están todos los episodios.

VIDEO RECOMENDADO Anime - EFE