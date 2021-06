Conforme a los criterios de Saber más

Jodie Snyman (Erica Wessels), una obsesiva investigadora de delitos especiales pierde los papeles cada vez que uno de sus operativos fracasa por uno o dos detalles menores. Además, su jefe ha perdido la confianza en ella y parece decidido a echarla. Y, por si fuera poco, cada uno de los personajes siniestros que investiga aparecen misteriosa y salvajemente asesinados. ¿Quién filtra los alcances de su equipo de investigación si todos parecen personas de fiar?

Así podríamos resumir “Yo soy todas las niñas” (”I Am All Girls”), película policial dirigida por Donovan Marsh que está disponible en Netflix. Inspirada en hechos reales, la trama se enfoca en el tráfico de menores que castigó Sudáfrica a finales del siglo pasado, específicamente en el caso de un despiadado sujeto llamado Gert de Jager (J.P. du Plessis), quien junto a su socia raptó a seis menores que nunca más volvieron a ser halladas.

Este filme bien podría ser analizado desde dos aristas. La primera, los claroscuros de la detective que investiga el tráfico de menores. Estamos frente a una mujer agotada en lo emocional, que parece convencida de que ayudando a dar con el paradero de estas niñas encontrará algo de sosiego. Sobre ella, interpretada por la actriz Erica Wessels, habría que decir que concreta un desempeño solvente, capaz de generar empatía si de búsqueda de justicia hablamos.

Hlubi Mboya y Erica Wessels en "I Am All Girls". (Foto: Difusión)

Ni siquiera cuando su jefe, el capitán George Mululeki (Mothusi Magano), le insiste en que debe pedir vacaciones para que descanse de su terrible “stress”, Jodie acepta. En su cabeza está siempre presente el sufrimiento de cada menor separada de su familia. Por eso se las rebusca para ser cabeza de los operativos, aunque estos no necesariamente terminen según lo previsto.

La segunda arista tiene que ver con el trasfondo político-delictivo del filme. De Jager revela en un video que recibe órdenes de políticos importantes. “No puedo decirlo porque me matarían”. Entonces queda claro que el abuso y la maldad no tienen límites ni status. La película expone cómo en una sociedad desigual es el poder político el que está por encima de todo. El Apartheid cubre al responsable, y las niñas jamás son encontradas. Pero hay una luz al final del túnel.

Aquí vendría una tercera línea que se cruza entre las dos primeras. Jodie no está sola. Como lo dijimos líneas arriba, trabaja en un equipo de investigadores que, aunque no cuentan con los recursos necesarios ni con el apoyo político debido, vaya que lo hacen muy bien. Pero lo importante aquí es cómo se filtran datos. Entonces un papel resalta, el de la responsable de que cada involucrado en estos delitos aparezca muerto en medio de una especie de ritual sangriento.

La película sudafricana "I Am All Girls" está basada en hechos reales que involucraron a políticos poderosos. (Foto: Difusión)

“Yo soy todas las niñas” es una excelente forma de ver cómo personas honestas son capaces de ir a fondo para dar con la verdad, aun arriesgando su propia vida o poniendo en riesgo su puesto de trabajo. De otro lado, la persona que, enterada de los avances de la investigación de inteligencia, se adelanta y mata a los sospechosos, no parece muy preocupada por ocultar su sed de venganza. Y si el televidente decide juzgarla, muy probablemente pierda su tiempo, porque al descubrir su dolor –algo que queda claramente evidenciado gracias a la destreza del director Donovan Marsh y sus múltiples paralelos dramáticos— las palabras terminarán sobrando.

LA FICHA :

Sinopsis: Una detective implacable se alía inesperadamente con un asesino para acabar con los líderes de una poderosa red de tráfico infantil.

Plataforma: Netflix

Duración: 75 minutos

Clasificación: +18.

Calificación: ★★★★.

EL DATO :

La película “I Am All Girls” está inspirada en una red de tráfico de personas que involucró a políticos muy poderoso en Sudáfrica en la década del 80. El caso devino en la investigación de Gert van Rooyen, un asesino en serie que, en complicidad con un hombre llamado Joey Haarhoff, secuestró al menos a seis niñas en dicho país entre 1988 y 1989.

