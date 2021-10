Conforme a los criterios de Saber más

¿Qué serías capaz de hacer por amor?, era la pregunta con la que Joe (Penn Badgley) intentaba justificar todos los terribles actos que ejercía para tener una relación con la mujer de la que se enamorara. Esta fórmula funcionó muy bien en las dos primeras temporadas, pero al encontrar a su “alma gemela” Love (Victoria Pedretti) la fórmula debía cambiar. Greg Berlanti y Sera Gamble lo entendieron muy bien, y la tercera temporada dio un giro, centrándose en la familia que ahora formaban Joe y Love.

La segunda temporada termina con Joe y Love dejando Los Ángeles, y mudándose a un suburbio llamado Madre Linda en San Francisco. La idea era olvidar los crímenes del pasado y empezar una nueva vida junto al bebé que estaban esperando. La historia termina con la posibilidad de que Joe encuentre a otra víctima y esta se convierta en su nuevo amor verdadero.

Escenas de la tercera temporada de la serie de Netflix "You". (Foto: Netflix)

La tercera temporada de la serie de Netflix inicia narrando cómo ha sido para Joe y Love tener a su primer hijo, lo difícil que son los primeros meses y cómo el deseo y amor entre esposos se ve afectado tras el nacimiento de un nuevo hijo. La ficción da un giro al mostrar algo más que solo Joe obsesionándose con mujeres que lo saludan o que son amables con él.

En el nuevo vecindario, la pareja encontrará aliados y enemigos con quien tendrán que compartir e intentar encajar. Esta temporada trae personajes bastante interesantes y con más matices que en las temporadas anteriores. Por poner un ejemplo, el personaje de Sherry (Shalita Grant), una madre influencer que al inicio se es un dolor de cabeza para Love, cobra relevancia debido a la potente interpretación de Grant. Los nuevos vecinos de Love generan una atmósfera muy parecida a la de la exitosa serie “Desperate Housewives”.

Sherry, Cary y Kiki son los nuevos vecinos de Joe y Love (Foto: You / Instagram)

Todo apuntaba a que Natalie Engler (Michaela McManus), la nueva vecina de Joe, sería su gran obsesión, pero los guionistas dejaron de lado lo previsible y nos otorgaron una historia distinta a la que se dejaba ver en el tráiler. Uno de los errores que muchas ficciones tienen es que brindan demasiada información en el tráiler y se elimina el factor sorpresa. En esta serie, no fue así; y la historia de la tercera temporada fue una verdadera y grata sorpresa.

LO BUENO

La ficción juega con la idea de que ningún ser humano es tan malo y logra que el televidente sienta empatía por los tóxicos y asesinos Love y Joe. El director coloca la idea de que hasta un psicópata como estos tienen un límite y no pasan de ese, muy a pesar de sus impulsos.

Esta temporada, se sigue explorando el pasado de Joe para conocer las causas de sus traumas y las razones de las decisiones que toma. Mediante flashbacks, se muestra a un Joe adolescente siendo víctima de bullying en una casa hogar y teniendo como imagen materna a una enfermera, quien al igual que su madre era víctima de violencia doméstica.

Escenas de la tercera temporada de la serie de Netflix "You". (Foto: Netflix)

Se revela también por qué Joe siente la necesidad de proteger a mujeres que son víctimas de esposos o exparejas maltratadores y por qué él no quiere que su hijo pase por las mismas dificultades que él. Joe ante pone su felicidad y bajos impulsos por su hijo. Es capaz de jugar a la familia feliz con Love

El personaje de Love en esta temporada crece. La actriz Victoria Pedretti hace un gran trabajo interpretando a la cambiante e impulsiva Love. La intérprete estadounidense deja ver el gran potencial que había mostrado en “La maldición de Hill House” y “La maldición de Bly Manor”, ficciones en las que también es protagonista.

Lo parecido y diferentes entre sí que son los personajes de Joe y Love captan la atención de la audiencia, pues no se sabe qué pasará después. Love es muy impulsiva e impredecible, mientras que Joe es calculador y metódico al actuar. Esta mezcla hace que el televidente no tenga idea de cuál será la próxima víctima o si se terminarán matando entre ellos.

Escenas de la tercera temporada de la serie de Netflix "You". (Foto: Netflix)

En esta tercera temporada también se tocan dos temas muy actuales y que no muchas ficciones se han atrevido a tratar hasta el momento. El primero es la pandemia del Covid-19. De una manera muy sutil, los protagonistas la mencionan, no se sabe si es algo que ya pasó por completo o que se encuentra en la etapa final, pero lo hablan como un hecho real y que cambió la vida de las personas.

El otro tema, es el de los antivacunas. El hijo de Joe y Love se contagia de Sarampión, una enfermedad que está casi erradicada, pero que debido a que muchos padres no vacunan a sus hijos, hay algunos brotes. En la ficción, unos de los vecinos de Love y Joe son antivacunas, y en una de las tantas reuniones que frecuentan ponen en riesgo al pequeño Henry Forty. En esta temporada, la pregunta ya no es “¿qué eres capaz de hacer por amor?” sino “¿qué eres capaz de hacer por la familia?

Escenas de la tercera temporada de la serie de Netflix "You". (Foto: Netflix)

Otros personajes que se roban el show esta temporada son:

Theo, aunque no tiene mucho protagonismo, fue bastante relevante en la trama. Además, el actor Dylan Arnold hace un gran trabajo personificando a un joven enamorado de Love y que solo ve en ella lo bueno que tiene.

Dr Chandra, la psicóloga de Joe y Love, interpretada por Ayelet Zurer, sirve de guía para que los protagonistas intenten retomar el camino del bien. Aunque su papel es corto, funciona como una metáfora de lo que estos tóxicos pudieron ser si continuaban yendo a terapia.

Finalmente, Tati Gabrielle interpreta a Marianne, el nuevo interés romántico de Joe, y a quién busca proteger de su exnovio y de Love. Gabrielle, a quien la habíamos visto como una malvada bruja en la nueva versión de “Sabrina” de Netflix, regresa a la televisión con un personaje completamente distinto. Ahora, es una madre soltera que tiene una expareja abusiva y obsesivo, y cree encontrar en Joe, un amigo.

LO MALO

Quienes suelen ver películas y series sobre asesinatos y crímenes, van a sentirse decepcionados por momentos. Joe y Love siguen dejando muchas pistas al cometer los crímenes, como no usar guantes al mover los cuerpos. Es poco creíble que con tanto ADN de estos asesinos en sus víctimas, no hayan sido atrapados por la justicia y siempre se salgan con la suya. Realmente, no creo que la policía de Estados Unidos sea tan poco eficiente.

Además, por momentos, se siente algo agotador que Joe continúe buscando el “verdadero amor” en cualquier chica que le coquetee. A raíz de ese obsesión con el amor o esa desesperación por encontrar a alguien que cumpla con todos sus requisitos , se han compartido memes en las redes sociales.

Meme de Joe en las redes sociales. (Foto: Twitter)

Bueno, entonces quizás no sea tan malo que Joe continúe buscando el amor si va a generar que nos divirtamos.

VEREDICTO

La tercera temporada de “You” funciona muy bien, incluso mejor que las dos primeras, ya que no solo se expone el punto de vista de Joe, sino que Love se roba todo el show. Te reta a escoger a uno de los dos personajes. Esta temporada ha permitido que el potencial de la actriz Victoria Pedretti sea mostrado en pantallas. Además, el giro que le dieron a la historia y centrarse sobre lo que hay después del “felices para siempre” abre las puertas a que hayan más temporadas. Por ahora, ya Netflix confirmó oficialmente que habrá una cuarta.

LA FICHA

Sinopsis: You es una historia de amor ambientada en el siglo XXI sobre un veinteañero obsesivo pero brillante que usa la híper conectividad que ofrece la tecnología moderna para hacer que la mujer de sus sueños se enamore de él.

Actores: Penn Badgley, Victoria Pedretti, Travis Van Winkle, Dylan Arnold, Shalita Grant.

Temporadas: 3

Capítulos: 10

Calificación: ★★★★

