No es importante quién interprete a Harley Quinn, porque sus fans aman cualquiera de sus formas y colores. Desde hace años, DC ha presentado diferentes versiones de la novia del Guasón. La más conocida es la interpretación de Margot Robbie en “Escuadrón Suicida”, pero otros acentos del arlequín demente también funcionaron en series y películas animadas. La mayoría está disponible en HBO Max. Próximamente, Lady Gaga será la actriz que dará vida a la villana de Ciudad Gótica en la secuela del “Joker”. Será la primera aparición de la psiquiatra Harleen Quinzel en el universo del creador Todd Phillips. ¿Qué debemos esperar de ese personaje?

En primer lugar, Lady Gaga necesitará una fuerte dosis de locura y dependencia emocional, características que vienen de la serie “Batman: The Animated Series” (1992), donde Harley Quinn debuta como villana de DC, antes de aparecer en los comics. En el episodio “Joker’s Favor” de esa serie, ella es la ayudante del Guasón durante una misión para matar a un contador. Más adelante, en el último capítulo de la tercera temporada llamado “Mad Love” (“Amor malo”, traducido al español), un flashback la remonta al peor momento de su vida: cuando conoce al Joker en el Manicomio Arkham para criminales peligrosos, donde aparece como la doctora Harleen Frances Quinzel.

Una psiquiatra enamorada

En “Batman: The Animated Series”, la psiquiatra Harleen Quinzel termina perdidamente enamorada del Joker, cuando el desquiciado criminal engatusa a la doctora con un falso testimonio de su pasado durante una sesión de terapia. “Es un alma atormentada, pidiendo amor y comprensión”, explica la doctora sobre su paciente. Con el objetivo de escribir un libro que la hiciera famosa, ella tenía la oportunidad de estar cerca del Guasón, la mente más macabra de Cuidad Gótica. Para Quinzel, era como estar en la cumbre de su carrera. Pero el paso del tiempo (y Batman) hicieron que finalmente descubriera las mentiras del Joker, un hombre manipulador y ególatra.

En el libro “The American Superhero: Encyclopedia of Caped Crusaders in History”, el autor Richard A. Hall recuerda la primera aparición de Harley Quinn en live action. Fue la serie de televisión de FOX, “Birds of Prey” (2002), donde la actriz Sherilyn Fenn sería el personaje femenino. Sin embargo, después, el rol pasó a la piel de Mia Sara en un nuevo episodio piloto.

Mia Sara es Harley Quinn en "Birds of Prey" (2002).

En esa historia, las protagonistas son las superheroínas Barbara Gordon (Batgirl), Helena Kyle (hija secreta de Batman) y Dinah Lance (joven con visiones). Casualmente, la exnovia del Joker engaña a una de las heroínas simulando ser una psiquiatra, mientras trama la edificación de un imperio del crimen. Aunque el objetivo suena macabro, la interpretación de la actriz bordea la cordura, cuando debería ser cien por ciento de locura, y pasa desapercibida.

Además, “Birds of Prey” (2002) tiene un tono de sobreactuación y una atmosfera oscura, donde la belleza de Mia Sara no corresponde al estereotipo despampanante y travieso de la Harley Quinn actual. Análisis culturales hablan de una “sexualización” del personaje, lo cual cobra sentido con escenas de sexo en sus versiones animadas. La película “Batman y Harley Quinn” (2017) es un buen ejemplo. En una escena graciosa donde la exnovia del Joker y el superhéroe Nightwing (Robin) están en una habitación, ella se cambia de ropa. Amarrado de las muñecas en la cama, solo le queda ver el espectáculo mientras se siente estimulado. Pronto, la rubia lo seduce, Batman entra por la puerta y su ayudante responde: “Ah, no me digas que nunca lo has hecho con una supervillana”, en referencia a Gatúbela.

El maltrato del Joker

DC siempre ha presentado a sus superheroínas como mujeres exuberantes, pero en el caso de Harley Quinn hay un encanto extremo frente los hombres. Después de la experiencia de maltrato del Joker, ella se vuelve una mujer desquiciada, como él. Pero, dentro de su locura, usa su atractivo para manipular a las personas a su favor y ejercer violencia. También es una peleadora nata y tiene brillantes estrategias para librarse del mal y quedar en libertad. Sin embargo, en todas sus versiones, su sensualidad y astucia son menospreciadas por su novio.

Por un momento, “The Batman” (2007) lleva la contraria al estereotipo de Harley Quinn sumisa y dependiente emocional. En el episodio “Tal para cual”, el Guasón encuentra a su amada en un programa de televisión donde ella era la presentadora. Cuando la despiden por dar consejos negligentes a los invitados, el Joker aprovecha la oportunidad para llevarla a su escondite. Así, la viste con un traje de ‘arlequín’, sinónimo de su nombre original, Harleen Quinzel, y comparte con ella su odio por Batman. Juntos ejercen el mal y trabajan en equipo. Ella, de una forma macabra, tiene protagonismo en el crimen. Sin embargo, en el final, para variar, es el Caballero de la Noche quien salva la vida de Quinn cuando su novio demente la abandona a su suerte. Es la dinámica: romance, maltrato, ponerla en riesgo y huir.

Harley Quinn (Margot Robbie) y el Joker (Jared Leto) en "Escuadrón Suicida" (2016).

En un salto de regreso a las películas de live action, Margot Robbie marca la diferencia en “Escuadrón Suicida 2″ (2021). Es una versión superada de la villana en una forma de justicia sangrienta. Hay una escena donde dispara contra uno de sus pretendientes y luego se disculpa: “Perdón, hace poco me hice la promesa de que, si tenía un novio, estaría atenta a las señales de alarma. Si veía alguna, haría lo más sano, y eso es matarlo”. Este es el punto del personaje donde el Joker pasa a segundo plano, por lo menos hasta que ella vuelva a caer en sus redes. Sin duda, se trata de una actitud que arrastraba desde “Aves de presa” (2020), la película donde supera al Joker y encuentra un grupo de amigas, Cazadora, Canario Negro y Renée Montoya, con quienes derrota al perverso Roman Sionis.

Hiedra venenosa y la superación

Así, se llega a la última y mejor faceta de Harley Quinn: ser novia de Hiedra Venenosa en su propia serie “Harley Quinn” (2022), alta crítica y calificación de la audiencia. Es un entretenido conflicto de tres temporadas donde ellas deben decidir entre crear el caos en la ciudad, quedarse a medir el polen de las plantas venenosas de su novia o simplemente ver una película sexual de su relación lésbica filmada con actrices. Son diferentes momentos de su relación, donde Quinn todavía tiene dependencia emocional por su pareja. Sin embargo, ha superado a su exnovio agresor y ahora escucha discursos copiados del feminismo.

Hiedra Venenosa es la conciencia empoderada de Harley Quinn. En el episodio 47 de “Batman: The Animated Series”, la pelirroja vence a Batman con ayuda de su amiga (todavía no eran novias) y dice: “Aquí tenemos al típico agresor masculino encadenado fatalmente a las virtudes esclavistas de las mujeres”. Aún no existe una versión de Quinn y su novia en live action, pero ojalá pronto se realice, porque su relación es una parte importante para entender que la villana de DC no solo tiene la faceta sumisa como la novia del Joker, sino que sigue evolucionando sus emociones como mujer, dentro de su locura.

Lady Gaga es Harley Quinn

Margot Robbie había estado detrás del personaje de Harley Quinn por mucho tiempo hasta que lo consiguió. Ahora, la ganadora del Oscar Lady Gaga se convertirá en la misma villana, pero en la versión de Todd Phillips, “Joker 2″, que se espera para el 10 de octubre de 2024.

Lady Gaga como Harley Quinn en el rodaje de la película ‘Joker: Folie à Deux’. (@gagaimages)

“Creo que ella podría hacer algo increíble”, dijo Robbie durante una entrevista con MTV News. “Me pone muy contenta porque desde un primer momento yo decía que todo lo que querría para Harley Quinn es que fuera uno de esos personajes tipo Macbeth o Batman, que siempre van de uno a otro, que son legados de un gran intérprete a otro. Y creo que en esa línea no hay muchos ejemplos de personajes femeninos”, agregó.

¿Podrá Gaga estar a la altura de un personaje femenino tan complejo? En el universo de DC, Harley Quinn tiene incontables cameos en series y películas. Cada vez que aparece, da una sorpresa. Tal vez, la actriz también lo sea al lado de Joaquin Phoenix. Estaremos atentos.

