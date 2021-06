Conforme a los criterios de Saber más

Solo tiene 25 años y ya fue nominada al Óscar como Mejor Actriz de Reparto. La británica Florence Pugh, fue convocada para interpretar a Yelena Belova, la hermana menor de Natasha Romanoff, la viuda negra en “Black Widow”, la cinta que se estrenará en Disney Plus el 9 de julio y es el adiós definitivo de Scarlett Johansson en el MCU. Con su participación en cintas como “Mujercitas” y “Midsommar”, Pugh es una joven promesa. ¿En qué otras películas ha participado?

Florence Pugh actuó por primera vez en la película británica “The Falling” (2014). Muchos de los papeles de reparto que desarrollaron su talento los tomó después de arriesgarse a participar en las actuaciones del colegio. Desde salió de la St Edward’s School en la ciudad de Oxford, lo que vino en su carrera fueron golpes de suerte y un poco de genes familiares, pues su madre, Deborah, fue bailarina y todos sus hermanos pertenecen al mundo de la actuación también: Toby Sebastian (”Game of Thrones”), Arabella Gibbins (“Swim to Land”) y Rafaela Pugh (”Born of War”).

Encarnó a la joven Abigail Mortimer en “The Falling”, la película que le valió una nominación como Mejor Actriz Debutante Británica en el Festival de Cine de Londres BFI y como Mejor Actuación Británica/Irlandesa en el London Film Critic’s Circle. Aunque más se le conoce por “Mujercitas” (2019), donde comparte escenario con Emma Watson, tiene en su corto resumen profesional algunas otras producciones que la posicionaron en la alfombra internacional, como la miniserie “The Little Drummer Girl” (BBC) y la serie británica “Marcella” (ITV, Europa).

Puede ser por haber participado en “Mujercitas”, la película que habla de las etiquetas o el comportamiento que estaba establecido para las mujeres en la época, o la cinta “King Lear” (2018), donde actúa como la hija del Rey Lear (Anthony Hopkins), pero Florence Pugh es una actriz muy ligada a la manifestación feminista. Una de sus historias destacadas de las redes sociales se llama “Femicides”, en la que comparte imágenes de diversas protestas en contra de los feminicidios que ocurren alrededor del mundo.

Pugh ha ido escalando poco a poco hasta llegar al cast de Marvel, de hecho, en “Black Widow” ha tenido muy buena acogida. El editor de Collider, Steven Weintraubm ha configurado, entre las mejores actuaciones de la serie, a David Harbour y a la actriz británica. “No hay forma de que el público no quiera más de sus personajes”, dijo en un tuit.

Pero para los productores de Marvel Studios no fue tarea fácil lograr que Pugh tomara el papel. Antes de aceptar, la británica quería probar qué tanto mandaba el equipo e impuso ciertas condiciones. La más resaltante fue rechazar la estricta dieta que el equipo suele establecer a los actores del MCU, buscando que tengan mayor físico para las acrobacias y un cuerpo esbelto, al ser personajes que reflejan lo sobrehumano. Ella no quería que ejercieron “control constante” sobre sus comidas. Ya en los rodajes, llevaba su propio almuerzo hecho en casa.

“No quería ser parte de algo en lo que me vigilaban constantemente. (...) Y la gente se aseguró de que estuviera en la forma ‘correcta’. Ese no soy yo en absoluto”, comentó Pugh a Elle.

Por suerte, las condiciones fueron aceptadas y la espía Yelena Belova, que sucede a la viuda negra en las futuras películas de universo cinematográfico, será interpretada por Florence Pugh. La historia de “Black Widow” se centra más en la familia de Natasha Romanoff: su hermana menor y sus figuras paternas. Pero la hermandad entre ellas es la que eleva el fuego en el drama y nos cuenta qué tanto del pasado de Romanoff es importante para la historia de origen del personaje.

Tráiler de "Black Widow". (Fuente: Marvel)