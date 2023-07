Marvel Studios Unidos: Creando ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA - 19 de julio

Marvel Studios Unidos es una serie documental de Disney+ que hace una crónica de la creación de los nuevos programas y las nuevas películas de Marvel Studios. A través de sus episodios, la audiencia podrá viajar detrás de cámaras de contenidos como WandaVision, Falcon y el Soldado del Invierno, Loki, BLACK WIDOW, What If... y SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS. Creadores y actores detallan el origen de las producciones y comparten imágenes exclusivas del set de grabación. Marvel Studios Unidos es una revisión exhaustiva e inmersiva de la cuarta fase del Universo Cinematográfico de Marvel.





Los episodios sobre la creación de What If..., THOR: AMOR Y TRUENO, Hawkeye, Ms. Marvel, DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA, BLACK PANTHER: WAKANDA POR SIEMPRE, ETERNALS, Loki, Moon Knight, WandaVision, BLACK WIDOW, She Hulk, Falcon y el Soldado del Invierno y SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS ya se encuentran disponibles en la plataforma.