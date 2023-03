“La última canción”

Ronnie Miller (Miley Cyrus) es una adolescente en etapa de rebeldía después del divorcio de sus padres. Un día, descubre que tiene que mudarse a un pueblo sureño para vivir una temporada con su padre Steve (Greg Kinnear) con el que no mantiene una buena relación. Durante ese tiempo, conocerá a Will (Liam Hemsworth). “Ronnie y su padre distanciado intentan recuperar la relación afectuosa que alguna vez tuvieron. No es fácil reconectarse con la hija rebelde, así que él elige lo único que tienen en común: la música”, se lee en la sinopsis de Disney.

2010