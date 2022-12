Tras su llegada a los cines, en diciembre de 2009, “Avatar” atrajo a millones de espectadores en todo el mundo. La cinta cuenta la historia de Jake Sully, un exmarine que viaja a Pandora junto a científicos, militares y miembros de una empresa para explotar las reservas de un mineral raro en el planeta.

El equipo ha desarrollado un sistema de ‘avatares’ mediante el que trasladan la consciencia humana a cuerpos híbridos de humanos y Na’vi, la población nativa. Al inicio Sully debe infiltrarse entre los Na’vi y conseguir información útil para expulsarlos, pero luego se une a ellos para defender Pandora de quienes lo llevaron allí en un principio.

En el guion, más allá de una historia de amor, amistad y rebeldía, Cameron abordó aspectos como la colonización y la conservación del medioambiente.

“Mis fuentes fueron toda la historia de la migración de la civilización europea al nuevo mundo, ya sea ese nuevo mundo Australia, Nueva Zelanda, América del Sur o del Norte”, dijo Cameron a Variety en 2019. “Es un resumen del período colonial. Y, básicamente, una especie de conquista del nuevo mundo a expensas de todos los pueblos indígenas”.

Cameron aseguró que se trataba de una historia larga y sangrienta y que los espectadores podían ver las referencias. “Pero también es una película sobre el medioambiente y conecta con que los indígenas que quedan, especialmente en las salvas tropicales, son guardianes de la naturaleza. Nuestros guardianes de la sabiduría. Conocen la forma correcta en la que los seres humanos deben vivir en equilibrio con nuestro mundo natural”.

La más taquillera

Entrada a entrada, “Avatar” fue subiendo puestos en la clasificación de las películas más taquilleras hasta que a finales de enero de 2010, se convirtió en el filme con mayor recaudación de la historia, por delante de “Titanic”, estrenada en 1997 y también dirigida por Cameron.

En julio de 2019, “Avengers: Endgame” le arrebató la corona, pero la vuelta de la cinta a los cines antes del estreno de la secuela la ha vuelto a colocar en lo más alto con, según Box Office Mojo, con 2 mil 923 millones de dólares, frente a los 2 mil 797 millones de la entrega de los superhéroes de Marvel.





La secuela regresa a Pandora años después del desenlace de la primera, cuando Sully y Neytiri, Na’vi de la que se enamora el exmarine, ya han formado una familia. “La historia es sobre la familia, sobre nuestras familias intentando permanecer unidas y hasta dónde llegamos para protegernos unos a otros y el lugar donde vivimos”, contó Sigourney Weaver a Variety el pasado septiembre.

Weaver, que interpretó a la doctora Grace Augustine, fallecida en la primera entrega, vuelve en “They Way of Water” como Kiri, una hija, adolescente y adoptada, de la pareja. También repiten Zoe Saldaña como Neytiri y Sam Worthington como Sully.

“The Way of Water” es solo la primera parada de Cameron en su vuelta a Pandora. “La cuatro es una bomba”, dijo Cameron a Empire el pasado julio. “Realmente espero poder llegar a hacerla. Pero depende de las fuerzas del mercado. La tercera está hecha, así que saldrá de todas maneras. Espero que lleguemos a poder hacer cuatro y cinco porque, en última instancia, es una gran historia”.

Inversión y costos

Según fuentes de The Hollywood Reporter, “Avatar 2″ tiene un presupuesto de entre US$ 350 millones y US$ 400 millones, lo que la ubica entre las películas más caras jamás realizadas o la cinta más cara en la historia de Hollywood.

En una entrevista con GQ antes del estreno de la secuela, Cameron la describió como una película “muy jodidamente cara”, e incluso la calificó como “el peor caso comercial en la historia del cine”.

“#Avatar: The Way Of Water” tiene que convertirse en la ‘tercera o cuarta’ película más taquillera para ser rentable”, dijo el cineasta, lo que significa que tiene que ganar US$ 2 mil millones en la taquilla mundial.

DATO "Avatar" de 2009 tuvo una inversión de US$ 237 millones y recaudó US$ 2.922 miles de millones a nivel mundial.



