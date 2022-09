La expectativa por la secuela de “Avatar” es cada vez más grande. Esta cinta dirigida por James Cameron se estrenó en el 2009 y aún se mantiene como la película más taquillera de la historia con casi 2.900 millones de dólares recaudados en taquilla. Ni siquiera cintas como “Avengers” o “Spider-man” han podido superar su éxito. A fines de septiembre, la película se reestrenó remasterizada en cines como antesala a la llegada de “Avatar: The Way of Water”. En esta nota te contamos todo lo que debes saber de esta cinta.

Esta secuela llamada “Avatar 2: The Way of Water” (“Avatar 2: El camino del agua”) muestra lo que ocurrió después que Jake Sully (Sam Worthington) se unió a los Na’vi y logró detener la explotación de los recursos naturales de Pandora por parte de las fuerzas de la Tierra.

Como se recuerda, él decide formar parte esta comunidad y formar una familia con su pareja Neytiri (Zoe Saldaña), pero esta felicidad no será eterna.

Poster oficial de Avatar.

“Avatar 2″ vuelve a estar dirigida por James Cameron, y está coproducida por Jon Landau y el propio Cameron a través de su compañía, Lightstorm Entertainment.

Avance y fecha de estreno

La trama de la película no ha sido desvelada por completo, sin embargo, se conoce que se basará en el mundo acuático de Pandora, el cual está conformado por océanos, lagos y criaturas marinas. Además, estará ambientado más de una década después de los eventos de la primera película.

La productora 20th Century Studios confirmó junto al tráiler oficial de “Avatar: The Way of Water” que la segunda parte de la saga más taquillera de la historia que se estrenará el 16 de diciembre en cines.

“Hay algo que sé, donde sea que vayamos, esta familia es nuestro fuerte”, afirma el protagonista, Jake Sully, en la cinta.

Llegada a Disney Plus

La primera cinta de “Avatar” se encuentra disponible actualmente en Disney Plus y se sabe que la película “Avatar 2: El camino del agua”, al igual que otras cintas de Disney, se estrenará primero en los cines y semanas después estará disponible en el servicio de streaming.

Novedades en Avatar

Todavía no hay una fecha exacta de estreno en Disney+, pero no debería de la primera mitad del 2023.

Elenco completo:

Esta cinta tiene como reparto a Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement y Kate Winslet.

Otras películas de “Avatar”

Se sabe que “Avatar: The Way of Water” no será la única película que regrese al universo de Pandora, pues el director James Cameron prepara otras tres cintas. De hecho, hace más de un año afirmó que había completado el rodaje de “Avatar 3″ en un 95 %, a pesar de que su estreno no está previsto hasta 2024.

Siguiendo esa distancia de dos años entre cada película y bajo la condición de que el público responda positivamente, hay planes para elaborar “Avatar 4″ y “Avatar 5″, que se presentarían en diciembre de 2026 y diciembre de 2028, respectivamente.

Según reveló Jon Landau, productor de la saga, cada entrega de “Avatar” será independiente y cerrará su trama, aunque “vistas como un conjunto formarán parte de una saga épica”.