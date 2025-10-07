Desde el estreno de “Avatar” en 2009, James Cameron se decidió a llevar a los espectadores a un viaje visual por Pandora. La primera entrega se convirtió en la película más taquillera de la historia con 2.900 millones de dólares, un récord que mantuvo salvo por un breve periodo en 2019 frente a “Avengers: Endgame”. En vísperas del estreno de la tercera película, recordamos el camino de la saga.

Trece años después del estreno de “Avatar”, la segunda película, “Avatar: El camino del agua” (“The Way of Water”), replicó la hazaña, recaudando 2.320 millones y entrando en el podio histórico de taquillas. El próximo capítulo, “Avatar: Fuego y Ceniza” (“Avatar: Fire and Ash”), amplía la mitología del universo protagonizadas por Sam Worthington y Zoe Saldaña, junto a Sigourney Weaver y Stephen Lang.

Ya se viene el estreno en 2025, sumado al reestreno de la segunda película en los cines. A continuación, revisa la lista de películas que debes ver antes de la tercera de la saga.

Orden cronológico para ver “Avatar”

“Avatar” (2009)

Disponible en Disney+

"Avatar" (2009). (Foto: AP)

La primera película nos introduce a Pandora, sus exuberantes paisajes y los Na’vi, una raza alienígena conectada con la naturaleza. Jake Sully, un exmarine parapléjico, se infiltra en la cultura de esta comunidad a través de un avatar biológico y acaba luchando contra la colonización humana. Momentos clave incluyen el romance entre Jake y Neytiri y la batalla final para preservar el Árbol Madre.

“Avatar: El camino del agua” (2022)

Disponible en Disney+

"Avatar 2". (Foto: Disney+)

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de “Avatar” (2009), la secuela explora la vida de Jake y Neytiri como padres, refugiándose con los clanes acuáticos Metkayina. La película destaca por presentar nuevas especies marinas y secuencias de combate a un nivel de animación superior. El clímax llega con la trágica muerte de Neteyam, el hijo mayor de los Sully, que marcará el inicio de nuevos conflictos rumbo a la tercera parte.

“Avatar: Fuego y Ceniza” (2025)

En cines desde el 18 de diciembre

"Avatar: Fuego y Ceniza" ("Avatar: Fire and Ash") se estrena el 18 de diciembre en los cines. (Foto: Disney)

Continuando con “El camino del agua”, Jake y Neytiri afrontan el duelo de su hijo y la amenaza del Pueblo de las Cenizas, liderado por Varang (Oona Chaplin). Esta tribu Na’vi, endurecida por un desastre natural, rechaza a Eywa, divinidad de Pandora, y busca poder a cualquier costo. La película introduce otros clanes, como los Comerciantes del Viento, al mismo tiempo que el universo de Avatar se expande con más complejidades.

¿Cuándo reestrena “Avatar: el camino del agua” en cines de Perú?

El 2 de octubre de 2025, “Avatar: El camino del agua” volvió a los cines peruanos como antesala del lanzamiento de “Fuego y Ceniza” en fin de año. Revisa la fecha de estreno de “Avatar 3″ a continuación.

Trailer oficial de “Avatar: Fuego y Ceniza”

¿Cuándo se estrena “Avatar: Fuego y Ceniza”?

La tercera entrega de la saga llegará a las salas el 14 de diciembre de este año. Rodada en paralelo con la segunda película, esta producción busca aprovechar el impulso de “El camino del agua” en cines. James Cameron reconoció el reto económico detrás de la tercera cinta de la saga, y mantiene abiertas las posibilidades para “Avatar 4″ (2029) y “Avatar 5″ (2031).