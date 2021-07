Conforme a los criterios de Saber más

La última vez que vimos a Florence Pugh en la pantalla grande, nos dejó una frase para no olvidar. “Quiero ser grandiosa o no quiero ser nada”. La frase la pronunció Amy, su personaje en la adaptación de Greta Gerwig de “Mujercitas”, pero el mismo propósito parece también tener la actriz británica en su vida real.

Como la mayoría de los nacidos después de los 90, Pugh dejó un breve rastro como ‘youtuber’, antes de llamar la atención en 2016 con la película “Lady Macbeth”. Tras ese papel, sus roles comenzaron a ser más diversos. Porque, aunque su carrera es corta, Florence tiene una filmografía muy interesante, que va desde el terror más elaborado en “Midsommar” hasta la comedia ‘indie pop’ en “Fighting with My Family”. Y a la que ahora se le sumará un trabajo soñado: ser la nueva superheroína de Marvel.

Florence Pugh ingresará al UCM en el rol de Yelena Belova en “Black Widow” y el papel motivó una breve conversación con Saltar Intro de El Comercio en la que, vía Zoom, nos contó cómo creó el personaje que, tras su estreno este 9 de julio, seguramente elevará sus búsquedas en Google de manera exponencial.

¿Qué hay que saber de Yelena Belova y “Black Widow”? Florence Pugh lo cuenta así:

1. Un personaje único

La actriz británica sabía que quería que su personaje en el MCU fuera diferente. Es más, nunca pensó en superhéroes cuando empezó a crear a Yelena Belova. “De niña siempre me interesaron los personajes raros, personajes extraños pero agradables. Siempre me he sentido atraída por eso y creo que en mi carrera he querido interpretar personajes que no todos querrían. Amo la idea de hacer agradable a alguien que no es agradable”, contó Pugh.

“Cuando me uní a esta película realmente quería que Yelena sea extraña, que tenga sus propios tiempos y ropas raras y que se mueva diferente. Quería que fuera una imagen diferente, una silueta diferente (...) Yelena es una en un millón”, explicó la actriz.

Florence Pugh junto a Rachel Weisz y Scarlett Johansson en "Black Widow". (Foto: Disney)

2. La preparación física fue agotadora

Aunque es su primera película de acción, Florence Pugh confiesa que su preparación para “Fighting with My Family” (2019), donde interpretó a una joven aspirante a peleadora, le sirvió para hacerse una ida de la exigencia física que requeriría “Black Widow”.

“Cuando hice ‘Fighting with my family’, el proceso fue muy similar en la cantidad de trabajo que teníamos en las secuencias y entrenarme para estar fuerte y en forma y hábil, así que tenía una pequeña idea de cuánto tendría que exigirle a mi cuerpo. Pero fue revelador ver cómo todo funcionaba y cuán profesionales todos eran, cuán profesional es Scarlett (Johansson) en ser Black Widow. Y fue emocionante ver cómo todo se hacía, que había todos estos profesionales a tu lado listos para enseñarte todas estas asombrosas habilidades en el set, cómo hacer kickbox, cómo lanzar un cuchillo, cómo usar una navaja mariposa”, dijo Pugh.

Florence Pugh habla sobre Yelena Belova y "Black Widow". (Fuente: Saltar Intro)

3. La primera escena con “Black Widow”

La actriz de 25 años también contó que empezó a rodar sus escenas una semana después que Scarlett Johansson y que el día que se conocieron en el set fue para filmar una escena de pelea: la escena en la que Yelenena Belova y Natasha Romanoff se reencuentran en Budapest y miden fuerzas.

“La primera escena que filmamos juntas fue en Budapest. Fue mi primera semana de rodaje y la segunda de Scarlett. Y en mi primer día tuve que lanzarle cosas a Scarlett y ponerla contra la pared y ella golpeaba mi cabeza contra el lavado. No hubo mejor manera para romper el hielo que luchar contra Scarlett Johansson en el suelo. Nos conocimos y nos hicimos amigas”, aseguró con humor.

4. El dolor que une a las hermanas

En la película de “Black Widow” se conocerá más sobre el pasado de este personaje y sobre un programa al que se había hecho referencia de manera superficial en pasadas películas: la Habitación Roja, también conocida como ‘El programa Viuda Negra’. Aunque en los cómics, Yelena y Natasha se enfrentaban, en la película este dolor del pasado las unirá.

“Ese fue uno de los aspectos más interesantes para mí de este personaje: ella recién está saliendo de la Habitación Roja y puede permitirse tener una vida y elegir muchas cosas por primera vez. Hasta escoger su propia ropa es una decisión nueva, y por eso escoger comprarse un chaleco con muchos bolsillos la hace muy feliz”, apuntó Pugh.

Florence Pugh junto a Scarlett Johansson y David Harbour en "Black Widow". (Foto: Disney)

5. Lecciones en el set

Mientras “Black Widow” será una despedida de Scarlett Johansson al Universo Cinematográfico de Marvel, para Pugh será el inicio de una experiencia que podría extenderse por mucho tiempo, como ocurrió con Johansson. Pero desde ya Florence cree que se llevará varios lecciones del set, y no solo a nivel actoral, pues el entrenamiento para la película le ha permitido desarrollar habilidades que de otra manera no habría podido aprender.

“En el set yo era como una niña lanzándome a todas las actividades divertidas. No todos los días alguien te explica cómo tienes que lanzar un cuchillo si es que algún día tienes que lanzar un cuchillo. Nunca hubiera aprendido eso de no ser por esta película. Y si algún día estoy en una situación de apuro, ya sé cómo lanzar un cuchillo muy específico. Solo tendría que tener ese cuchillo conmigo, por supuesto”, bromeó.

Scarlett Johansson cierra una etapa en el UCM con la película "Black Widow". (Foto: Disney)

DATOS :

“Viuda Negra” se estrenó el 9 de julio en Disney+ bajo la modalidad de Premier Access con un costo adicional al de la suscripción de 54,90 soles.

Este 2021, Marvel lanzará 4 películas: “Black Widow”, “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos”, “Eternals” y “Spider-Man: No Way Home”.

