Dos años después de los acontecimientos catastróficos vividos en el final de “Avengers Endgame”, “Black Widow”, la película sobre la viuda negra, interpretado por Scarlett Johansson, llega a la pantalla de manera simultánea, a través de Disney Plus y en los cines de algunas partes del mundo.

La fecha elegida es el próximo 9 de julio.

Recientemente, el equipo de la cinta puso a la venta las entradas y pedidos anticipados junto a un pequeño avance en video de Natasha Romanoff y Yelena Belova luchando contra los asesinos de la Red Room.

Para acceder a ellas, puedes entrar en este LINK.

Cronología

Con el final de “Avengers Endgame” (2019) se terminó también la fase 3 del MCU (Marvel Cinematic Universe) y será con el estreno de “Black Widow” que se de inicio a la esperada fase 4 cinematográfica en la que también están incluidos: “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, “The Eternals”, “Spider-Man: No Way Home”, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness of Madness”, “Thor: Love and Thunder”, “Black Panther: Wakanda Forever”, “The Marvels”, “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, “Blade” y “Guardianes de la galaxia Vol. 3″.

Todas programadas para estrenarse entre 2021 y 2023.

“Black Widow” se ubica después de los hechos de Capitán América: Civil War. Natasha Romanoff, nombre real de la heroína, se enfrenta a lo más oscuro de sus cuentas pendientes, cuando surge una peligrosa conspiración que tiene lazos con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para derribarla, Natasha debe lidiar con su historia como espía y con las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en parte de los Vengadores.

Sobre el origen del proyecto, el jefe de Marvel Studios Kevin Feige, en entrevista al portal IGN dijo: “Hace casi cuatro años, cuando trabajábamos en “Infinity War” y “Endgame” al mismo tiempo, cuando supimos que queríamos llevar la historia [de Viuda Negra] a una conclusión lo más heroica posible en Endgame, pero también queríamos explorar una parte de su vida que no habíamos visto antes”

“Aunque habíamos visto sus aventuras en las películas de los Vengadores, habían ocurrido muchas cosas entre una y otra de las que nunca habíamos visto, oído o sabido nada. Por ello, queríamos hacer una película con Scarlett Johansson, porque ella es Natasha Romanoff, y no tener a una Viuda Negra más joven para toda la película”, agregó.

Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) en una escena de "Black Widow".

Retraso pandémico

El estreno de “Black Widow” atravesó un largo camino debido a la pandemia del Covid-19. Programada inicialmente para mayo de 2020, retrasó su estreno para fines del año pasado y lo hizo nuevamente para mayo de 2021. Finalmente, la fecha elegida fue la del 9 de julio, tanto para la pantalla grande como para su emisión por streaming.

Scarlett Johansson como Black Widow y Florence Pugh como Yelena en una escena de la cinta de Marvel.

Personajes

Junto a Scarlett Johansson, son parte de este producción, Florence Pugh como Yelena, David Harbour en el papel de Alexei/The Red Guardian y Rachel Weisz es Melina. La película está dirigida por Cate Shortland y producida por Kevin Feige.





YELENA BELOVA Interpretada por Florence Pugh, Yelena Belova es una figura hermana y rival de Romanoff. También ha sido entrenada en la Habitación Roja de la Rusia Soviética para ser una de sus asesinas, conocidas como las Viudas Negras.

ALEXEI SHOSTAKOV David Harbour da vida a Alexei Shostakov / Red Guardian: la contraparte rusa del Capitán América. A la vez, es una figura paterna para Natasha y Yelena.





RICK MASON O. T. Fagbenle interpreta a Rick Mason: un aliado del pasado de Romanoff de S.H.I.E.L.D., quien está románticamente interesado en ella.





DREYKOV Ray Winstone se pone en la piel de Dreykov: El jefe de la Sala Roja.

“Un increíble viaje de 10 años”

En entrevista reciente a Total Film, Scarlett Johansson declaró sobre el objetivo de llevar por buen camino la primera cinta en solitario del personaje que interpreta: “No sentí que el personaje necesitara ser reivindicado... Cuando terminamos Avengers: Endgame, me sentí bien con el trabajo que hicimos. Sentí que, a menos que fuéramos a hacer una inmersión profunda, que es esta película ... pensé, ‘Está bien, ella ...”.

Segundos después, la actriz de 36 años ahonda en su respuesta: “Amo a Natasha. Ha tenido un viaje increíble de 10 años y sentí que finalmente pudo tomar una decisión activa. (en alusión a la decisión de Black Widow de sacrificarse para recuperar la Piedra del Alma en Avengers: Endgame y morir por ello) “Parecía muy propio del personaje, ese máximo sacrificio que ella hace. Ella ha hecho las paces con eso y, de alguna manera, ha sabido que ese es su destino desde el principio, de una manera poética extraña. Cuando miras hacia atrás en las películas, eso está ahí. Todas las películas la han llevado a esa elección, para poder tomar esa decisión; o que sea una elección“.

Black Widow (Scarlett Johansson) en una escena de Avengers Endgame.

En cuanto a sus relaciones con los demás personajes, la actriz apuntó: “Las relaciones que Natasha tiene con los otros personajes de esta película son mucho más complejas que cualquier otra relación que la hayas visto tener”, dice Johansson. “Son esas cosas desordenadas. Es tu composición. Tu talón de Aquiles. Las personas que saben qué botones presionar, porque los instalaron. Hay tanta expectativa y decepción. Estas personas han pasado por tanto trauma y pérdida“.

Black Widow y Taskmaster en una escena de la cinta de Marvel.

Por su parte, a directora del film Cate Shortland, destaca sobre esta entrega: “Natasha tiene miedo de ser amada”, agrega Shortland. “Está realmente recubierta de teflón y es un personaje fetichizado. Así que, a menudo, no se ve la profundidad de ella. Lo que queríamos ver era que se perdonara a sí misma y dejara entrar a la gente. Creo que eso es realmente hermoso porque permite que la audiencia la vea de una manera diferente.

“Lo que quería asegurarme era que la conecté con el universo”, continúa el director. “No estoy hablando del Universo Marvel, sino de un universo más amplio, para que la audiencia sienta que está conectada con lo espiritual”. mundo y ella no era solo una mujer vestida de cuero pateando traseros, y que era una criatura vulnerable, cruda, enojada e ilógica que había sido dañada cuando era niña. ¿Cómo le das sentido a eso de adulta? perdonas a los que te rodean que han causado el trauma?”

Marvel Studios' BLACK WIDOW Black Widow/Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) Photo: Film Frame ©Marvel Studios 2020

“Proshchay Natacha!”

Black Widow cierra la etapa de Scarlett Johansson en el MCU después de darle vida al famoso personaje de Marvel por una década. Sobre esta despedida, la actriz declaró:

“Definitivamente es agridulce porque amo a mi familia Marvel”, dice. “Siempre serán mi familia. Nunca me sentiré lista para no estar en eso, porque odio sentir que me estoy perdiendo cosas con ellos. ¿Y quién sabe? Quizás en algún momento tengamos la oportunidad de colaborar de alguna otra forma”.

