Conforme a los criterios de Saber más

De todas las villanas de Disney, la que resulta más difícil de generar simpatía es Cruella de Vil. De hecho, su historia es tan compleja, que en “Descendants”, la película sobre los herederos de algunos de los personajes más malvados de la compañía, es la única a la que no se le da un giro en su personalidad: sigue siendo cruel, avara, pésima amiga y los animales solo le gustan convertidos en abrigos de piel. Que Cruella haya sido la elegida para protagonizar una nueva cinta de la factoría de Micky Mouse llamaba la atención, pero el resultado final es aún más sorprendente. Con Emma Stone y Emma Thompson en los roles estelares, la película no solo es visualmente impresionante -como se advierte en el tráiler-, también es ingeniosa y divertida.

Durante la conferencia de prensa de lanzamiento de “Cruella”, Emma Stone, que además es productora de esta cinta, destacó que fue un reto aterrizar la historia de Cruella de Vil para darle un pasado que “tenga sentido”, que “no se sienta forzado” y que, a la vez, tenga los elementos para convertirse en “una buena película”. Fue tras un proceso de seis años que se llegó a la idea final: una joven llamada Estella nace en la Inglaterra de los años 70 con un problema y un don: no puede controlar un impulso que la lleva a hacer cosas que no quiere, pero a la vez tiene una creatividad única para el diseño de modas. Cuando su madre la lleva a Londres para que desarrolle su talento, aparece un personaje que se volverá central en su vida: la baronesa Von Hellman (Emma Thompson). Hasta allí tenemos la trama de un típico cuento de hadas, pero, como dice Stone, “’Cruella’ es lo más oscura que se ha puesto una película de Disney en un largo tiempo”, y el choque entre Estella, convertida luego en Cruella, y la baronesa Von Hellman será una guerra sin cuartel.

La baronesa Von Hellman, el némesis de Cruella interpretado por Emma Thompson. (Foto: Disney)

“Cruella no es un personaje aspiracional, pero me agrada que realmente abrace su creatividad y su identidad de una manera tan fuerte”, explicó Stone sobre los retos de interpretar a su primera villana, aunque la actriz está convencida de que ningún personaje ni persona es esencialmente malo. “Creo que no podría interpretar a un personaje si realmente pensara que es completamente malo o que es solo un villano. No creo que ninguna persona a la que consideremos mala vaya por el mundo creyendo que lo es. Ellos piensan que están en lo correcto. No van por la vida caminando diciéndose: ‘que malo soy’. No tendría sentido y no se podría aplicar esa idea a la interpretación de un ser humano, quizás sí a la de un robot”, dijo la actriz de 32 años.

LA MODA, EL OTRO GRAN PERSONAJE

Las interacciones entre la baronesa y Estella harán recordar a las de Andy Sachs (Anne Hathaway) y Miranda Priestly (Meryl Streep) en “El diablo viste a la moda”, pero incluso se volverán más intensas, porque aquí nadie cederá para buscar una vida “más normal”. En “Cruella”, las dos quieren la grandeza y eso hará que la película se convierta en una pasarela para las invenciones de ambas. Y si bien estos enfrentamientos por ver quién es la mejor diseñadora dejarán varias escenas para el recuerdo, hay dos que Emma Stone tiene entre sus favoritas.

La primera de ellas -hasta ahora no revelada en los tráilers- ocurre en un camión de basura, de donde Cruella aparece para arruinar uno de los desfiles de la baronesa. “Ese ‘outfit’ fue fenomenal, porque es algo que realmente nunca te pondrías en la vida real”, dijo Stone, cuyo segundo momento favorito de la película es cuando Cruella llega a una de la galas de Von Hellman y evita que salga de su automóvil trepándose en él con uno de los diseños más llamativos de la británica Jenny Beavan, responsable del diseño de vestuario de esta película.

Este es uno de los diseños favoritas de "Cruella" para Emma Stone. (Foto: Difusión)

“Fue otro momento épico. Tuve que intentar caminar al auto con ese vestido y luego cubrirlo por completo con el giro de esa fala. Fue fantástico. Es uno de esos momentos en los que te dices: ok, estoy dentro de una película en este momento, porque no hay forma de que esto me ocurra de otra manera’”, contó Stone.

DEJARSE EMOCIONAR

Pero la película no solo se sostiene en el enfrentamiento creativo entre Estella/Cruella y Von Hellman, hay un pasado que las une y que producirá algunos momentos de alta carga emotiva, que son los que Stone considera más retadores, y a la vez apasionantes, como actriz.

“Cuando sabes que tienes una escena muy importante que filmar, una que requiera mucha emoción, que sabes que será determinante para que la historia avance, sientes mucha presión, porque solo la podrás filmar ese día. No importa que tan cansado estés o cómo te estés sintiendo, si te toca hacer esa escena, esa será la que quede. Por eso para mí suelen ser noches de insomnio las noches previas a una escena importante. Es un reto, pero lo amo”, explicó sobre el proceso que la conecta con la actuación.

“Mientras más presente estés en la escena, menos nervios sientes. Por eso soy actriz. Yo soy una persona muy ansiosa y descubrí que el momento en el que estoy más presente es cuando tengo que improvisar, hacer una comedia o teatro, porque no tienes tiempo para pensar en otra cosa que te pueda preocupar. Tienes que estar en el momento. Y mientras más presente estés, menos nervios sientes. Creo que ese es el gran regalo de la actuación”, afirmó.

Tráiler de "Cruella" con Emma Stone. (Fuente: Disney)

LA FICHA

Sinopsis: Ambientada en los años 70 en Londres y en medio de la revolución del punk rock, “Cruella” sigue a una joven estafadora llamada Estella, una chica inteligente y creativa decidida a hacerse un lugar en la moda con sus diseños de ropa. Cuando se hace amiga de un par de jóvenes ladrones que aprecian su apetito por las travesuras, juntos logran construir una vida en las calles de Londres. Un día, el talento de Estella llama la atención de la Baronesa von Hellman, la aterradoramente elegante y sofisticada leyenda de la moda interpretada por Emma Thompson. Pero su relación pone en marcha un curso de eventos y revelaciones que harán que Estella abrace su lado perverso y se convierta en la disonante, vanguardista y ávida de venganza Cruella.

Elenco: Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Joel Fry, Jamie Demetriou.

Director: Craig Gillespie.

Duración: 2 horas y 14 minutos.

Plataforma: Disney Plus.

Fecha de estreno: Viernes 28 de mayo.

VIDEO RELACIONADO:

Top 5: las mejores series juveniles en español. (Fuente: Saltar Intro)

MÁS EN SALTAR INTRO: