Conforme a los criterios de Saber más

Nadie pude discutir la versatilidad de Emma Thompson, excepto su madre, que, según cuenta la actriz, recuerda su carrera principalmente por sus roles de “mujeres buenas en vestidos”. Quizás por ello a la británica le resultó tan interesante la posibilidad de interpretar a una villana en la película dedicada precisamente a otra gran villana: “Cruella”.

En la cinta que se estrena este 28 de mayo, Thompson le da vida a un personaje nuevo en el canon de Disney: la baronesa Von Hellman, una diseñadora de modas que primero tomará como discípula a Estella (el personaje de Emma Stone que luego se convertirá en Cruella) para, después, tratar de frenarla al descubrir que tiene más talento que ella.

En el encuentro con periodistas de diferentes partes del mundo, realizado vía Zoom, Thompson destacó el hecho de poder explorar la “oscuridad” en personajes femeninos, ya que no es algo muy tradicional en este tipo de roles.

“Me interesa mucho el lado oscuro de los personajes femeninos, porque muy raras ver se les permite ser oscuras. Se supone que debemos ser lindas y buenas, ¿no? ”, cuestionó la artista, que dice que en su vida se ha encontrado con pocos personajes malvados, pero que a algunos de ellos los conoció en Hollywood.

“Tuve una excelente crianza por parte de una madre muy amable y un hombre maravilloso como mi padre. He estado siempre rodeada de gente amorosa. Mi experiencia con personas malvadas, difíciles y narcisistas es muy breve. Pero he conocido a algunos de ellos en el mundo del entretenimiento. Y no diré nombres, porque ya sabemos lo que sabemos y hay algunos que han salido a la luz recientemente”, expresó Thompson.

DE VUELTA A LOS AÑOS 70

Otra de las aristas de “Cruella” que le gustó mucho a la actriz desde que leyó el guion fue el hecho de que la historia se desarrollara en la Inglaterra de los años 70, una década en la que ella era una adolescente . Aunque el personaje de Thompson solo lleva diseños de alta costura en la película, ver a los extras con abrigos afganos, camisas de estopilla, suecos, faldas maxi y botas la remitió a algunos de los mejores años de su vida.

Emma Thompson sintió la nostalgia de una década que conoce muy bien. (Foto: Disney)

“También fue emocionante para mí ver los buses rojos de Londres, que son muy diferentes ahora, como eran cuando yo era una niña. Los de la película son exactamente iguales. Hasta el número de uno de ellos, el 159, es el mismo que el que me trajo a mí a donde vivo desde aquellos años, porque sigo viviendo en el mismo lugar, porque soy rara (risas). Cuando vi la escena de Emma Stone subiéndose a uno de esos buses, para mí fue como ser niña otra vez”, recordó Thompson.

DISEÑOS QUE TE TRANSFORMAN

La británica coincide con varios de sus compañeros de reparto en que parte de su trabajo interpretativo en esta película fue resuelto por el diseño de vestuario a cargo de Jenny Beavan.

“Cuando estábamos en el set con Emma caminábamos al rededor una de la otra y nos veíamos como esculturas u obras de arte, porque lo éramos, porque de alguna manera fue como que alguien más creó a ‘La baronesa’ y yo simplemente aparecía para decir mis líneas”, dijo, aunque los zapatos no fueron tan de su agrado: “Yo en la vida real no llevó nada más elevado que unas sandalias”.

Emma Thompson ha dicho sobre el estilo de su personaje en "Cruella": "Tomamos de referencia a todas las divas de la pantalla, desde Joan Crawford hasta Elizabeth Taylor". (Foto: Disney)

LA DAMA Y SUS DÁLMATAS

Y si se están preguntando qué pasará con los dálmatas en esta película, la respuesta es que sí son parte de la trama. El personaje de Thompson tiene tres de ellos, aunque no son nada parecidos a Pongo y Perdita; los dálmatas de la baronesa son tan temibles como ella, pero solo en la película.

“Los perros siempre estuvieron en el set. Mientras estuvieran cómodos para grabar, allí estaban ellos, lo que fue maravilloso. Y eran unos animalitos muy dulces. Tuvieron que usar CGI para hacerlos un poco más rudos en algunas escenas. Porque eran realmente lindos y trabajaban muy duro. Tenían unas pequeñas marcas en el suelo. Actuaban como pequeños actores caninos y luego volvían a sus marcas y esperaban a que les dieran su premio por la escena”, relata la actriz.

Los dálmatas de la baronesa Von Hellman tras ser 'secuestrados' por Cruella.

Pero así como sus mascotas reflejan la maldad de la baronesa, sus acciones también la describen en cada escena. Aunque para Thompson hay algo clave en ella para entender qué tan mala puede ser: solo come pedazos de pepino durante el día para mantener la figura. “ Una de las cosas que más disfruto odiar de este personaje es que no come y yo no confío en la gente que no come ”, bromeó.

Thompson también cree que, así como Cruella de Vil tiene virtudes que se conocerán en este spin-off, su personaje tiene también ciertos aspectos que a ella le resultan agradables.

“La baronesa es determinada y tiene una hermosa frase en la que dice: ‘Si yo no fuera decidida, habría tenido que guardar todo mi genio en un cajón’, como muchas otras tantas mujeres geniales que murieron sin producir nada y sin utilizar su brillantez. ¿Y por qué lo hicieron? Es un buen punto. Yo no caminaría algunos de los caminos de la baronesa, pero su compromiso con su creatividad es admirable y difícil de lograr, probablemente”, explicó Thompson.

Paul Walter Hauser, Emma Stone y Joel Fry en escena de "Cruella".

“La baronesa no puede soportar que otros se destaquen por encima suyo. Siente que tiene que destruir a todo rival, en vez de pensar que la competencia puede elevar su propio juego y hacerla mejor. Ella se presenta como una personalidad fuerte, pero en realidad es débil y lleva en sí misma las semillas de su propia destrucción, porque no puede concebir que hay otras personas talentosas. Así que cuando aparece esta persona que no solo es más talentosa que ella, más joven y más bella, no lo puede soportar”, sentenció la actriz, que dice -bromeando- que también se sintió así en el set de “Cruella” con su compañera de reparto, aunque ella tiene una mejor forma de afrontarlo: “Por supuesto, a mí también me pasó con Emma Stone, que es más bella, más joven, más talentosa y etcétera. Pero en mi caso me tragué mi amargura con unos cuantos negronis y lo superé”.

“Cruella” se estrena este 28 de mayo en Disney Plus. Y quién sabe. Quizás en algún futuro exploremos las razones de la maldad de la baronesa en un nuevo spin-off.

LA FICHA :

Sinopsis: Ambientada en los años 70 en Londres y en medio de la revolución del punk rock, “Cruella” sigue a una joven estafadora llamada Estella, una chica inteligente y creativa decidida a hacerse un lugar en la moda con sus diseños de ropa. Cuando se hace amiga de un par de jóvenes ladrones que aprecian su apetito por las travesuras, juntos logran construir una vida en las calles de Londres. Un día, el talento de Estella llama la atención de la Baronesa von Hellman, la aterradoramente elegante y sofisticada leyenda de la moda interpretada por Emma Thompson. Pero su relación pone en marcha un curso de eventos y revelaciones que harán que Estella abrace su lado perverso y se convierta en la disonante, vanguardista y ávida de venganza Cruella.

Elenco: Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Joel Fry, Jamie Demetriou.

Director: Craig Gillespie.

Duración: 2 horas y 14 minutos.

Plataforma: Disney Plus.

Fecha de estreno: Viernes 28 de mayo.

VIDEO RELACIONADO:

Tráiler de "Cruella" con Emma Stone. (Fuente: Disney)

MÁS EN SALTAR INTRO: