Director de “Perdidos en el Amazonas” da voz a los niños que sobrevivieron 40 días en la selva de Colombia: “Me preguntaba cómo resistirían en una zona tan compleja de guerras”

Quienes viven en la Amazonía saben que esta se ríe en silencio de los humanos. Pero, en 2023, un grupo de niños, Lesly, Soleiny, Tien y Cristin Mucutuy, desafiaron a la naturaleza solamente para poder despertar la siguiente mañana con vida. Así lo hicieron durante 40 días en la selva de Guaviare y Caquetá. En el documental “Perdidos en el Amazonas” (“Lost in the Jungle”) de National Geographic, el cineasta Juan Camilo Cruz cuenta la historia de estos pequeños héroes colombianos. La película se estrena el 13 de septiembre en Disney+.

El accidente y la supervivencia

Los niños perdidos, Lesly, Soleiny, Tien y Cristin Mucutuy, sobrevivieron 40 días en la selva de Guaviare y Caquetá.

En mayo de 2023, cuatro hermanos de la comunidad indígena colombiana Uitoto —Lesly (13 años), Soleiny (9 años), Tien Noriel (4 años) y Cristin Neriman (1 año)— se perdieron tras el accidente de una avioneta en la que viajaban junto a su madre y otros dos adultos. El avión cayó debido a una falla en el motor. Los mayores de edad murieron en el impacto, pero los niños lograron permanecer juntos y salir adelante gracias a su conocimiento tan profundo de la Amazonía. En el documental, la voz de la niña mayor cuenta su propia historia. Es un largometraje que llegará a Disney+ el 13 de septiembre y que permite al público preguntarse: ¿Qué hubiera hecho uno mismo en la posición de los desaparecidos? Probablemente, la respuesta sea un desenlace fatal.

“Me preguntaba cómo iban a sobrevivir”

“En Colombia, esta historia fue gigante. Que un avión se caiga en la mitad de la selva no es común, y la expectativa de vida es mínima. Cuando se supo de la posibilidad de que cuatro niños estuvieran perdidos en la selva y que hubieran sobrevivido, desató un caso. Me preguntaba cómo iban a sobrevivir en una zona compleja de guerras. Pero más venía a mí la duda de ‘por qué’ esos niños estaban en esa situación. Esto intentamos exponer en la película”, dijo Cruz a Saltar Intro de Diario El Comercio en una comunicación virtual.

Cruz contó con el respaldo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y un equipo de psicólogos y psiquiatras para garantizar un acercamiento responsable y ético a los niños sobrevivientes de la situación en la Amazonía colombiana. Los menores atravesaban una situación traumática y los entrevistadores estaban en comunicación constante bajo estrictas condiciones de protección a los menores. Su experiencia previa en conversaciones complejas con niños en Afganistán y Venezuela le permitió diseñar cuidadosamente la metodología para convertir su testimonio en una película.

El origen de la travesía

La familia Mucutuy se dirigía a San José del Guaviare cuando la avioneta se estrelló. Los niños se iban a reunir con el padre, quien había huido por amenazas de grupos armados ilegales en la selva. El caso inspiró la llamada “Operación Esperanza”, en la que las Fuerzas Especiales de Colombia y comunidades indígenas trabajaron en equipo, como nunca antes, para hallar a los pequeños. Finalmente, los encontraron débiles, pero vivos.

Una cooperación inesperada entre militares e indígenas

"Perdidos en el Amazonas" ("Lost in the Jungle") se estrena el 13 de septiembre por Disney+. (Foto: DIsney+)

“Al principio fue difícil. No podemos generalizar, pero, en muchos lugares, algunos indígenas hacen parte de grupos al margen de la ley. Finalmente, en estas zonas amazónicas, en un país tan geográficamente complicado como Colombia, pues es donde viven gentes olvidadas. Al mismo tiempo, es donde llega el ejército, mas no en forma de escuelas o salud, sino en forma militar. Entonces, siempre ha habido una desconfianza natural entre ellos”, comenta el documentalista.

En el documental, Cruz colaboró por primera vez con los directores Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, ganadores del Oscar por “Free Solo” y referentes en el cine de supervivencia a nivel mundial para contar la historia de los niños indígenas y el impacto de la Operación Esperanza, una estrategia militar en conjunto con los líderes indígenas de la zona. Este equipo logró encontrar a los niños. Además, los galardonados Simon Chinn y Jonathan Chinn, junto a Guillermo Galdos, Anna Barnes y Mark Grieco, participaron en la producción del documental, cuyo estreno estuvo previsto en el Festival de Cine de Telluride (Estados Unidos).

"Perdidos en el Amazonas" ("Lost in the Jungle") se estrena el 13 de septiembre por Disney+. (Foto: DIsney+)

La inédita cooperación entre dos bandos colombianos, que normalmente son antagonistas en la selva, se transforma en esta historia. Además, Cruz se apoya en caricaturas elegantes, como dibujos de los niños en trazo de lápiz, quienes siguen el trayecto al compás de sus voces originales. Con este estilo, la descripción del salvaje viaje, sin precedentes, diferencia al documental de Nat Geo de otros como “Los niños perdidos” (2024), por Netflix, o “Perdidos en el Amazonas: el rescate que conmocionó al mundo” (2023), por HBO.

El gobierno colombiano, representado por sus fuerzas militares acostumbradas a operar en escenarios de confrontación con la narcoguerrilla, debió dejar de lado suspicacias para trabajar mano a mano con las comunidades indígenas. Esto lo hicieron sin perder protocolos de vigilancia y siendo tolerantes con las costumbres de la comunidad con la cual viajaban a diario.

“Finalmente, el ejército colombiano se dio cuenta que el conocimiento que tenían los indígenas iba a ser tan importante en la búsqueda, pues estaban en un lugar tan remoto, inhóspito y complejo como la selva, y entendieron que los indígenas hacen parte de ese ecosistema y entienden la Amazonía al punto de que los mosquitos no les pican. Los militares se dieron cuenta que, por más armas, helicópteros y mecanismos que tuvieran, eran incapaces de tener el mismo entendimiento del lugar”, dice Cruz.

El valor de la cooperación más allá de los límites

“Militares e indígenas se fueron respetando mutuamente. En un país donde el odio, la diferencia y la polarización es pan de cada día, ver que un equipo como tal pudo engranar así, es una de las cosas más bonitas de la película”, agrega.

Al cierre de la entrevista con Cruz, los límites amazónicos vuelven a ser un tema de conversación. Con facilidad, el cineasta acepta que la “colaboración” de los personajes de la película se extrapola de una realidad que desborda día a día. “La Amazonía es la Amazonía”, dice, al pensar en las fronteras de Colombia con otros países colindantes con la zona, como Perú y Brasil. En este caso, el trabajo en equipo para encontrar a los pequeños desaparecidos recayó únicamente en la estrategia militar colombiana. En particular, el país recibió apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con un helicóptero de rescate.

“Los límites son algo que nos inventamos en el mundo para dividirnos, pero la Amazonía no tiene límites. Cuando estás ahí, en el Amazonas, lo reconoces. Simplemente, todo es la Amazonía. Tenemos que empezar a pensar sin límites para empezar a reconocernos como humanos y encontrar los valores que tienen los lugares, independientemente de las líneas que nos dividen”.

El mensaje final del documentalista de “Perdidos en el Amazonas”

“Esta historia gira sobre quitar las líneas que nos dividen y empezar a entender que todos somos diversos. Todos somos parte de muchas cosas y, finalmente, la posibilidad de trabajar en equipo nos hace más fuertes. La división, más bien, nos debilita. Ojalá el documental sea una manera de creer en la cooperación y que las líneas divisorias son una ilusión que no sirve para nada más que para dividirnos y que, ojalá, el trabajo en equipo, sobre todo hablando de tierras hermanas, como el Perú, Colombia, Bolivia y demás, sea mucho más”, dice.