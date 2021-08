Conforme a los criterios de Saber más

Dwayne Johnson o “La Roca” es una de las personalidades más queridas por los cinéfilos. Tras sus primeras apariciones en la pantalla grande como luchador profesional de la WWE (World Wrestling Entertainment, Inc.) comenzó a protagonizar películas de lo más variopintas y taquilleras y es en la actualidad uno de los actores mejores pagados de Hollywood.

Carismático como él sabe serlo, el actor estadounidense de 48 años ha participado en una infinidad de producciones y es precisamente ese buen buen rollo que lo caracteriza lo que lo ha convertido en uno de los intérpretes más solicitados en la industria. Hace algunos días, Disney+ estrenó “Jungle Cruise” en su plataforma de streaming, una comedia de acción y romance protagonizada por Dwayne Johnson.

¿Cuáles son los filmes en los que podemos ver a “La Roca? ¡Aquí van!

“La momia regresa” - 2001

Se trata de la primera película en la que participó Dwayne Johnson y la que impulsó su meteórica carrera como actor. En la secuela de “La momia” (1999), “La Roca” interpreta al rey Escorpión, un feroz guerrero que desde hace más de 6.000 años se esconde bajo las arenas del desierto del Sahara atrapado por la maldición del dios Anubis y está a punto de salir para destruir el planeta. Por otro lado, secta misteriosa revive a la momia del sumo sacerdote Imhotep. El panorama se ve sombrío nuevamente para Rick O’Connell (Brendan Fraser) y su familia.

Un detalle poco conocido es que “La Roca” casi pierde la oportunidad de aparecer en el filme, debido a que sufrió una intoxicación por comida y un golpe de calor en Marruecos, donde se iba a rodar la película, según contó su propio director Stephen Sommers a Entertainment Weekly.

“Voló a Marruecos el miércoles. El jueves tenía peluquería, maquillaje y vestuario. Y grabamos el viernes. Solo grabamos un día porque el sábado en la mañana tenía que volar desde el Sahara a Detroit por un compromiso con la lucha libre”.

“Siempre lo amaré porque le dije ‘Dwayne, ¡solo tenemos un día! ¡No puedo postergarlo! ¡No podemos esperar a que te pongas bien! Y él lo hizo apenas empezamos a rodar. Él lanzó las mantas y se empeñó en conseguirlo”, recordó Sommers.

“La momia regresa” está disponible en Netflix.

'La Roca' como el Rey Escorpión en 'La Momia Regresa' (YouTube / Captura)

“El rey escorpión” – 2002

Un año después de su debut en el cine, “La Roca” consiguió su primer papel protagónico. ¡Un éxito total!

La cinta es el spin off de la saga de “La momia” y tuvo diversas secuelas como “El rey escorpión: el ascenso de un guerrero” (2008), creando así una saga propia. La trama aborda los orígenes del intrépido guerrero Mathayus el acadio y su ascenso al trono.

Cinco mil años ante de nuestra era, la famosa ciudad de Gomorra es conquistada por un tirano llamado Memnon, quien está decido a exterminar a toda su población. Es así como las tribus que no quieren caer bajo el mandato de Memnon contratan los servicios Mathayus, quien secuestra a su hechicera y desatando una guerra.

“El rey escorpión” se impuso en la taquilla norteamericana y recaudó más de 180 millones de dólares en 2002. La cinta está disponible en Netflix.

"La Roca" en "El rey escorpión". (IMBD)

“El tesoro del amazonas” - 2003

En “El tesoro del amazonas”, Dwayne Johnson da vida a Beck, un cazarrecompensas que, para poder retirarse y saldar sus deudas, acepta la misión de viajar hasta El Dorado, en lo más profundo del Amazonas para capturar a Travis (Seann William Scott), hijo de un multimillonario de Los Ángeles y traerlo de vuelta a casa.

Sin embargo, la historia da un giro inesperado cuando Beck se une a Travis para buscar un objeto antiguo llamado “el gato del diablo”. Sin embargo, todo se complica cuando el jefe de una mina y los pobladores de la zona también quieren saber la ubicación de este tesoro.

A pesar de la buena recepción de la crítica, en la taquilla no le fue bien a la cinta. Después de un buen arranque en la primera semana en Estados Unidos y el resto del mundo, el filme cerró con una recaudación total de poco más de US$ 80 millones de un presupuesto de US$ 85 millones, lo que la convirtió en uno de los peores fracasos taquilleros de ese año.

El “Tesoro del Amazonas” está disponible en Movistar Plus.

La película "El tesoro del Amazonas" marcó la separación de 'La Roca' del ring al cine. (Foto: Difusión)

“Pisando fuerte” – 2004

Se trata de la cuarta película de “La Roca” y es un remake de la cinta dirigida por Phil Karlson de 1973. Aquí el intérprete se pone en los zapatos del sheriff Chris Vaughn, quien es nombrado en el cargo luego de ganar un juicio por agresión contra los guardias de un casino que vendían drogas y que estaba administrado por uno de sus amigos de la infancia.

Una vez en el cargo, el sheriff Vaughn se encarga de poner orden en su ciudad, pero la tarea no es nada sencilla. La cinta le valió a “La Roca” la nominación para los Teen Choice 2004 en la categoría Mejor Actor.

“Pisando fuerte” se puede comprar o alquilar en Apple iTunes.

Dwayne Johnson en el afiche de "Pisando fuerte". (Foto: Difusión)

“Entrenando a papá” – 2007

En esta cinta Dwayne Johnson interpreta a Joe Kingman una estrella del fútbol americano que parece tenerlo todo. Tiene dinero, fama y su equipo está por triunfar en el campeonato.

Sin embargo, recibe una noticia inesperada: tiene una hija, fruto de su último encuentro con su exesposa. Es así como Joe debe aprender a equilibrar su carrera profesional, su vida personal y su responsabilidad como papá de Peyton (Madison Pettis).

Pese a que los críticos la calificaron como “la típica comedia de Disney”, la cinta estuvo durante dos semanas en el primer lugar de las preferencias en Estados Unidos y Canadá. También tuvo mucho éxito en Latinoamérica.

“Entrenando a papá” está disponible en Disney+.

Dwayne Johnson interpretó al jugador de fútbol americano Joe Kingman en la cinta "Entrenando a papá". (Foto: Captura)

“Rápidos y furiosos” - 2011

No cabe duda de que las cintas más destacadas que ha filmado “La Roca” son las que pertenecen a la saga “Rápidos y Furiosos”. Hizo su aparición en la quinta entrega de la película interpretando a Luke Hobbs (2011), un conocido agente que recibe la tarea de perseguir y capturar a Toretto y compañía. Pero, su destino da un giro de 360° cuando es salvado por la banda.

En las siguientes entregas (6, 7 y 8), “La Roca” regresa para pedirle ayuda a Toretto y su grupo para atrapar a Owen Shaw. El personaje de Dwayne Johnson gustó tanto a sus seguidores que se llegó a realizar un spin off de la franquicia.

“F9″, la última cinta de “Rápidos y furiosos”, sin la presencia del actor, llegará próximamente al mundo del streaming de la mano de Amazon Prime Video. Y algunas de la saga están disponibles en HBO Max.

'La Roca' junto a Vin Diesel en "Rápidos y Furiosos". (Foto: Captura)

“Moana” – 2016

En “Moana” de Disney, Dwayne Johnson presta su voz para Maui, el semidios que se une a la princesa de la Polinesia en un viaje lleno de aventuras. Maui es gigante pero amistoso, sensible pero a la vez muy fuerte.

Según Esquire, la cinta está inspirada en la propia herencia de la Polinesia del intérprete y su personaje, Maui, se basa en su propio abuelo, un gran jefe Samoa. “La Roca” declaró en una entrevista: “Nunca había llorado tanto con una película como lo he hecho con esta”.

Además, señaló que la protagonista le recuerda a su propia hija “ambiciosa y con un punto de vista realmente fuerte”.

“Moana” está disponible en Disney+.

(Foto: Disney)

“Jumanji: Bienvenidos a la jungla” – 2017

En la secuela de Jumanji, “La Roca” comparte roles con Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillian. La cinta se sitúa después de los acontecimientos narrados en la primera entrega, esta vez Jumanji es un videojuego y atrapa a un grupo de jóvenes que, mediante sus nuevos avatares, deberán sobrevivir a una serie de retos y peligros para escapar de la jungla y regresar a su mundo. Uno de estos avatares es Dr. Smolder Bravestone, un musculoso arqueólogo al que da vida Dwayne Johnson.

La cinta recibió críticas positivas y recaudó cerca de $962 millones en todo el mundo. Debido a la buena acogida, el filme tuvo una secuela “Jumanji: el siguiente nivel”, que vuelve a contar con la participación de “La Roca” y el resto del reparto anterior. Además, se incorporan otros grandes como Danny DeVito y Danny Glover. La cinta también se convirtió en un éxito de taquilla tras recaudar recaudó US$ 800 millones en todo el mundo.

“Jumanji: Bienvenidos a la jungla” está disponible en Netflix.

(Foto: Netflix)

“Jungle Cruise” – 2021

La película está protagonizada por Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jack Whitehall, Jesse Plemons y Edgar Ramirez, y se estrenó el 30 de julio de 2021. En “Jungle Cruise”, “La Roca” interpreta al capitán de un barco llamado Frank, que lleva a una científica y a su hermano en una misión por la selva amazónica para encontrar el Árbol de la Vida, que se cree que posee poderes curativos. En su aventura por la jungla, deben luchar contra peligrosos animales salvajes y unos oscuros personajes del pasado.

“Jungle Cruise” está disponible en Disney+, pero con acceso premium.

(Foto: Disney)

