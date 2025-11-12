“El diablo viste a la moda 2”: fecha de estreno en Latinoamérica y primer tráiler oficial del clásico de modas más esperado del año

Casi dos décadas después del estreno que cambió para siempre la manera de retratar el mundo editorial en el cine, 20th Century Studios presentó el primer tráiler oficial de “El diablo viste a la moda 2″ (“The Devil Wears Prada 2″). La película, dirigida nuevamente por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, reúne al elenco original encabezado por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt.

Tendrá lugar un nostálgico reencuentro entre Miranda Priestly (Streep) y Andy Sachs (Hathaway), pero desde perspectivas más maduras. El trailer de 34 segundos —difundido en versiones en inglés y español— muestra a ambas protagonistas compartiendo una escena en un ascensor.

Trailer oficial doblado al español de “El diablo viste a la moda 2″

Trailer oficial subtitulado de “El diablo viste a la moda 2″

En el universo de “El diablo viste a la moda”, original de 2006, se viene una nueva era digital en la industria de las ediciones periodísticas con enfoque de modas. Esto lo veremos en la secuela de la cinta. El trailer de la película lo demuestra. Andy entra en el elevador, donde también está Miranda. Con su característico temple, la jefa editorial de Runaway le dice a su exasistente: “Ya era hora (de que llegaras)”. Esto es anecdótico, porque la primera parte “el diablo” jamás toleraría que alguien tomara el mismo ascensor que ella.

Fecha de estreno de “El diablo viste a la moda 2″

La secuela llega el 30 de abril de 2026 a Latinoamérica, mientras que su estreno en los Estados Unidos está programado para el 1 de mayo del mismo año. Según informó 20th Century Studios en su comunicado oficial, el lanzamiento será exclusivamente en salas de cine, sin estreno simultáneo en plataformas digitales durante las primeras semanas.

La producción comenzó a rodarse a mediados de 2025 en locaciones de Nueva York e Italia, exactamente veinte años después del debut de la cinta original. Este regreso marca también un reencuentro técnico de David Frankel con Wendy Finerman, productora principal. Los productores ejecutivos Michael Bederman, Karen Rosenfelt y la misma McKenna los acompañan en el proyecto.

Sinopsis de “El diablo viste a la moda 2″

En esta nueva entrega, Miranda Priestly continúa al frente de la revista Runway, pero ahora enfrenta los vientos en contra de una industria debilitada por la crisis del papel y la competencia de las redes sociales. Andy Sachs, su exasistente, ha evolucionado profesionalmente y trabaja en un importante conglomerado de moda que mantiene vínculos publicitarios con la revista. Las nuevas tensiones se relacionan con la disputa por el prestigio de las ediciones.

Reparto

Meryl Streep vuelve a interpretar a la implacable editora Miranda Priestly, un papel que le valió una nominación al Óscar en 2007. Anne Hathaway retoma su rol como Andy Sachs, la periodista idealista que encontró su voz en medio del caos de la moda neoyorquina. Emily Blunt y Stanley Tucci regresan también como Emily Charlton y Nigel Kipling, piezas fundamentales del universo de Runway.

El elenco se amplía con nuevas incorporaciones que prometen refrescar la historia: Kenneth Branagh interpretará al esposo de Miranda, mientras que Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora se suman con papeles aún no revelados.

Tracie Thoms y Tibor Feldman retoman sus personajes originales de Lily e Irv. Aunque no ha sido confirmado oficialmente, varios medios señalaron que Sydney Sweeney fue vista en el set, lo que ha generado expectativas en torno a un posible papel sorpresa.

¿“El diablo viste a la moda 2” se basa en el libro?

La película no está directamente basada en “Revenge Wears Prada: The Devil Returns” (2013), secuela literaria escrita por Lauren Weisberger, aunque comparte ciertas tramas. En la novela, Andy trabaja junto a Emily en su propia revista, lo que difiere del enfoque del filme, centrado en la evolución de la relación profesional y privada entre Miranda y su exasistente.

Además, en el libro, Miranda está divorciada, pero el reparto cuenta con Branagh en el papel de su esposo. El actor, al ser una figura reconocida por su histórico rol como Gilderoy Lockhart en “Harry Potter y la Cámara Secreta”, tendría un rol importante en la trama de la secuela.