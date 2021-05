Conforme a los criterios de Saber más

¡Lograron el objetivo de erizarnos la piel! Con la última recopilación de las películas previstas para la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) lanzado esta semana, los seguidores se sorprendieron al ver las nuevas participaciones de “Eternals” (“Eternos”): Angelina Jolie y Salma Hayek, como los personajes de Thena y Ajak.

Aunque Ajak y Thena no atraen la misma atención que Capitán América o Black Widow, Marvel decidió abrirles una puerta a los personajes y hacer una película que muchos subestiman, debido a su poca acogida en el universo de cómics. Estos dos Eternals, al quedar un poco olvidados, necesitaban ser relanzados, y ahora que tienen esta oportunidad merecen el beneficio de la duda.

“Lo mismo pasó con ‘Guardianes de la Galaxia’, que no eran tan conocidos, pero terminaron sorprendiéndonos. (…) En la comunidad de fans, los ‘Eternos’ no son tan populares, pero nosotros reaccionamos bien ante el último video de Marvel, porque están sacando personajes no tan conocidos, como Shang-Chi. También Sersi y el Caballero Negro, que fueron parte de los Vengadores y son más conocidos en los años ochenta”, comenta César Sulca, presidente de Marvel Assemble Perú, a El Comercio.

Los Eternos tienen una lógica que se remonta a la creación de la humanidad. Todo empieza con los Celestiales, seres humanoides gigantes que experimentaron con la raza humana y crearon tres especies: los Eternos, los Humanos y los Desviantes. Luego de una larga jornada de peleas, algunos quedaron escondidos en la tierra y otros salieron de ella, explica David Alday, el especialista en Marvel, en un artículo independiente.

The Eternals vol. 1 # 1 (1976) fue el volumen donde hicieron su aparición los eternos. Su creador fue Jack Kirby. (Foto: Captura/Superaficionados)

THENA

“Uno grupo de Eternals vivía en el planeta Tierra y eran liderados por Zuras, creador de la más importante ciudad de los Eternos, Olimpia. Él fue padre de Thena. Zuras es una suerte de representación de Zeus, el dios mitológico, y Thena de Atenea, la diosa de la guerra. Se le relaciona mucho con los seres griegos, por eso ella es una de las más poderosas en los comics. Además, es prima de Thanos y su hermano, Starfox”, explica el creador de contenido sobre Marvel, Sebastían Lazo, a El Comercio.

Según Fandom, la ciudad de Atenas fue construida en nombre de Thena (que antes se llamaba Azura). Similar a los dioses, tiene una cantidad de poderes y habilidades extraordinarias, como super fuerza, velocidad sobrehumana y manipulación de la energía cósmica y molecular, telepatía y más. En una época, tuvo un encuentro sexual con un Desviante y a partir de eso nacieron gemelos, pero no se sabe si esto será relevante para el UCM. Más bien, veremos a Angelina Jolie con los mismos superpoderes, una espada y un arco, brillando al lado de los Eternals.

Angelina Jolie ha regresado a las pantallas más recargada que nunca. Es una de las actrices más queridas del mundo, según el índice que mide la simpatía de las estrellas Q Score, explica Mujer Hoy. (Foto: Captura/Youtube)

Por su lado, Mauricio Chichizola, fanático e investigador de los personajes de Marvel, y también realizador audiovisual en la casa productora Kubrick, considera que los “Ethernals” son interesantes, pero más que nada un intento de Marvel para conectar con la gente con alto riesgo de pérdida.

“’Eternals’ aparecieron en 1976 y ni tuvieron muchos cómics ni mucha pegada. Era una época en la que Marvel intentaba cosas nuevas sin éxito. (…) En verdad, el encanto por Angelina Jolie (Thena) puede ser algo pasajero, porque los personajes no son ‘hype profile’ como para tenerlos en veinte películas. Realmente ‘Eternos’ va a ser una sola película que introducirá un concepto mucho más grande o por último servirá como un ‘backstory’ sobre Thanos”, comenta Chichizola.

AJAK

Del otro lado de la mesa, está Ajak. En los cómics, la miembro de los Eternos es en realidad un hombre, pero en Universo Cinematográfico de Marvel dieron un giro al personaje y ahora es representada como una mujer, Salma Hayek.

Tiene el poder exclusivo de comunicarse con los Celestiales, que como sabemos son básicamente los creadores de los Eternos y una de las razas más poderosas de Marvel. “Hemos escuchado a algunos de ellos en ‘Guardianes de la Galaxia’, donde contaron que uno de los Celestiales utilizó la gema del poder para acabar con planetas enteros”, explica Mauricio Chichizola.

Salma Hayek formará el elenco de Marvel como Ajak junto a Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh y Don Lee y Kit Harrington. (Foto: Captura/Youtube)

Ajak en los comics, a quien se le conoció como un experto en arqueología, tuvo experiencias importantes en la historia de la conquista. Luchó en la Guerra de Troya y luego permaneció un tiempo en Centroamérica, donde los aztecas y los incas lo reconocían como una deidad.

Pero su poder no solo es ser la única conexión con los Celestiales, sino también tiene varias de las características de los Eternos, como resistencia sobrehumana, casi inmortalidad, vuelo y durabilidad.

Ajak, Thena y los demás Eternos tienen esa historia de origen que en algún punto podría relacionarse con Thanos, pero vamos a dejar que la película nos de más información. Por ahora, sabemos que esta cuarta fase de Marvel entra en una etapa de misticismo y magia, a diferencia de la anterior más vinculada con Iron Man, la ciencia y la tecnología. Solo queda esperar a ver con qué más nos irán intrigando hasta noviembre.

