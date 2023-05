La denominada fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) incluye entre sus estrenos a “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″, dirigida por James Gunn, que llega a los cines de Latinoamérica este 4 de mayo. El público está entusiasmado por el regreso de Chris Pratt y Zoe Saldaña como Star-Lord y Gamora, respectivamente. Aunque, la expectativa gira en torno a esta última, quien ha tenido una historia particular dentro de la saga.

Gamora es uno de los personajes más populares de esta historia. Sin embargo, al involucrarse en otras películas del MCU, su vida en la franquicia se ha vuelto un tema de conversación recurrente. ¿Qué le sucederá en la tercera entrega? En esta nota te explicamos todo lo que debes saber antes de ir a ver “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″.

¿Qué le sucedió a Gamora?

Gamora, interpretado por la actriz estadounidense Zoe Saldaña, apareció por primera vez en el Universo Cinematográfico de Marvel en “Guardianes de la Galaxia” (2014). Este personaje es la hija adoptiva de Thanos y la última de su especie. Posee poderes como la fuerza y agilidad sobrehumana; además de la curación acelerada que posee. Su relación con los Guardianes, integrada además por Star-Lord (Chris Pratt), Groot (Vin Diesel) y Rocket Raccoon (Bradley Cooper).

Pese a que la historia parecía ir bien, la producción había tenido en mente matar a Gamora en “Guardianes de la Galaxia Vol. 2″ (2017); sin embargo, el ´sacrificado´ fue Yondu (Michael Rooker). “Sabía desde el principio que Zoe solo quería interpretar al personaje durante algunos años, y ella ha sido muy honesta al decir que (su participación en Marvel) terminó (después de Guardianes de la Galaxia Vol. 3). Así que iba a hacer que muriera. Pensé que ella era la que iba a sacrificarse y Quill iba a aprender sobre sí mismo (tras su muerte)”, reveló James Gunn. Pero, se optó por continuar con su historia.

(Foto: Marvel Studios)

Durante “Avenger: Infinity War” (2018) del MCU, Gamora es sacrificada por su padre adoptivo Thanos (Josh Brolin), quien desea las Gemas del Poder. Ella era lo que más quería este personaje y por eso significó el gran sacrificio que debía hacer para obtener la piedra preciosa.

En tanto, “Avengers: Endgame” (2019) trajo de regreso a Gamora después de haber llegado junto con Thanos de la otra línea del tiempo. Sin embargo, ya no era la misma persona sino una nueva versión de este personaje. Después de que los Vengadores viajan en el tiempo para recuperar las Gemas del Infinito y revertir los efectos del chasquido de Thanos, el equipo se encuentra con esta Gamora que viaja con ellos en la misión.

Al final de la cinta de los hermanos Anthony y Joe Russo, las cosas han vuelto a la normalidad pero la Gamora original sigue muerta. En tanto, su versión en otra línea de tiempo ha desaparecido.

¿Cómo será el regreso de Gamora a “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″?

Para la tercera entrega de “Guardianes de la Galaxia”, el personaje de Zoe Saldaña será practicamente nuevo debido a que –como ya mencionamos- esta Gamora viene de otra línea temporal. La actriz se mostró emocionada por asumir este nuevo reto en la película de James Gunn. Después de ser una especie de hermana mayor para los Guardianes, ahora ya no siente ese peso sobre los hombros.

“La Gamora anterior tenía un nivel de responsabilidad y profesionalidad que no le permitía disfrutar de todo lo que estaba pasando a su alrededor. (En ´Guardianes de la Galaxia Vol. 3´) ha tenido un viaje diferente y es más resuelta en su vida y con su pasado, y quizás se encuentra en un momento en el que se siente mejor. Eso es muy interesante, lo sentí muy fresco”, aseguró la actriz a E-cartelera.

(Foto: Marvel Studios)

Asimismo, Saldaña reveló que, en esta nueva entrega, Gamora sentirá cierto magnetismo con sus compañeros Guardianes, a pesar de que no mantiene ningún recuerdo de sus aventuras por la Galaxia. Para lograrlo, recibió indicaciones precisas por parte del director. “James me decía que ella está feliz. Está confusa porque no entiende por qué los Guardianes se sienten tan apegados a ella (…) Me dijo: ‘ella ha encontrado su lugar y está bien, y quiero que viva sin esa presencia. No quiero que viva en el pasado porque ella ya no está”, comentó al referido medio.

Aunque, algo que tiene realmente preocupados a los fanáticos de “Guardianes de la Galaxia” es la relación amorosa que mantenían Star-Lord y Gamora. ¿Los veremos juntos nuevamente? La respuesta la tendremos en “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″.

(Foto: Marvel Studios)

¿Dónde ver en streaming las películas de “Guardianes de la Galaxia″?

Marvel Studios tiene gran parte de su catálogo disponible en streaming. De esta manera, “Guardianes de la Galaxia” (2014) y “Guardianes de la Galaxia Vol. 2″ (2017) se encuentran en la plataforma Disney Plus, exclusivo para los suscriptores del servicio.

(Foto: Marvel Studios)

¿De qué trata “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″?

En “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ de Marvel Studios, la querida banda liderada por Star-Lord (Chris Pratt) tendrá que superar nuevos retos.

“Peter Quill, aún conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo para defender el universo y proteger a uno de los suyos. Una misión que, de no completarse con éxito, podría suponer el fin de los Guardianes tal y como los conocemos”, cita la sinopsis oficial compartida por Marvel.

(Foto: Marvel Studios)

¿Dónde ver “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ en streaming?

La tercera entrega de “Guardianes de la Galaxia″ se estrena este jueves 4 de mayo en cines de América Latina. En los Estados Unidos el estreno será el 5 de mayo.

Posteriormente, el filme dirigido por James Gunn debería también llegar a la plataforma de steraming Disney Plus. La fecha estimada es a mediados de junio.

Mira el tráiler de “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″

¿Quiénes integran el cast de “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″?

La tercera película de “Guardianes de la Galaxia” tiene como protagonista a Chris Pratt en el papel de Star-Lord; quien está acompañado por Zoe Saldaña como Gamora

Estos son todos los integrantes del elenco de “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″:

Chris Pratt como Star-Lord

Zoe Saldaña como Gamora

Dave Bautista como Drax

(Foto: Marvel Studios)

Karen Gillan como Nebula

Pom Klementieff como Mantis

Vin Diesel como la voz de Groot

Bradley Cooper como la voz de Rocket Raccoon

(Foto: Marvel Studios)

