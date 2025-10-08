Jared Leto sobre “Tron: Ares”: “La música es muy importante en la película. Cuando vayan al cine, sentirán que es un concierto”

Bajo la dirección de Joachim Ronning, la saga Tron vuelve con Jared Leto como protagonista del próximo estreno de octubre, “Tron: Ares”. En esta audaz reinvención, el actor, junto a Greta Lee, inyectan un poco de humanidad a ese universo de inteligencia artificial y sistemas de computadoras que data de 1982 con la primera película. En la nueva cinta, se verá el choque del mundo humano y digital en una experiencia cargada de acción a tiempo récord, que sin duda queda mejor en el cine IMAX 3D.

El despliegue cibernético empieza con Ares (Jared Leto). Vestido de rojinegro, se transforma en un programa informático de alta sofisticación creado por Julian Dillinger (Evan Peters), quien lo envía desde el mundo digital al mundo real en una misión para robar un código secreto a la famosa programadora Eva Kim (Greta Lee). En su viaje, la computadora recién está entendiendo su propia identidad y el significado de la responsabilidad afectiva y social.

La música en “Tron: Ares”

Aunque la franquicia siempre deslumbró por sus paisajes digitales, el sonido es clave en la película de Ronning. Se distancia de sus predecesoras al enfatizar la velocidad y pasión subyacente en sus protagonistas, con la banda sonora de Nine Inch Nails (músicos Trent Reznor, Atticus Ross, Josh Freese). Pero también hay otros gags sobre la música de otras bandas, específicamente, Depeche Mode.

“Me encanta Depeche Mode”, comenta Leto a Saltar Intro de El Comercio en una entrevista en exclusiva con este diario. Cuando era niño tenía un cassette que terminé desgastando de tanto escucharlo. Es una banda genial”, agrega quien dice en escena, convertido en Ares, que esa banda es una de las mejores de la historia. Gesto casual, ya que el actor es también músico y vocalista de “30 Seconds to Mars”, banda por la que se le conoce antes de “Morbius” y ser Joker en “Escuadrón Suicida”.

“Es divertido ser parte de una película donde la música es tan importante, y siempre lo fue. Cuando la gente vaya a los cines, en muchas formas, también es un concierto, esta combinación de imágenes, sonido, música y diseño. Es lo llamativo”, agrega Leto.

La inteligencia artificial en “Tron: Ares”

La visión musical de la película se enlaza con el legado de “Tron” (1982), y especialmente con la secuela “Tron: Legacy” (2009) más que la serie “Tron: Uprising” (2012). La saga es conocida por llevar el apartado auditivo a nuevos niveles en cada entrega, pero esta vez viene con un argumento detrás sobre la inteligencia artificial, ola tecnológica actual.

"Tron: Ares" se estrena el 9 de octubre en cines de Perú. (Foto: Walt Disney Pictures)

“Cuando empezamos a hacer la película, la IA no formaba parte del vocabulario cotidiano, como ocurre ahora. Ya sabes, todo el mundo usa inteligencia artificial, la mayoría de la gente lo usa, y creo que ha ido evolucionando. Ha sido como un objetivo en movimiento y, obviamente, es una parte importante del tema de la película”, comenta Ronning, más emocionado al costado del numen de su película, Jared Leto, y compartiendo algunas risas entre preguntas.

De alguna forma, la sociedad se transforma en torno a las nuevas costumbres que incluyen a la inteligencia artificial en el día a día. Las personas se hacen cada vez más cercanas al ChatGPT o Gemini, y así se empiezan a formar paralelos entre justicia y responsabilidad, como propone “Tron: Ares” cuando el protagonista está en desacuerdo con su creador. “La franquicia ‘Tron’ siempre ha creado una especie de visión del futuro. Dicho esto, como cineasta, siempre me atraerá la esencia emocional de la historia, su corazón. En este caso, se trata del viaje de Ares (señala a Leto), de descubrir el mundo y finalmente encontrar lo que significa ser humano”, dice en contraste con las nuevas tecnologías de IA.

Kevin Flynn regresa en “Tron: Ares”

Jeff Bridges es Flynn en "Tron: Ares". (Foto: Walt Disney Studios)

El maestro cibernético Kevin Flynn (Jeff Bridges), quien hizo gigante a la compañía ENCOM con las mejores creaciones de videojuegos, vuelve a encarnar el papel que tuvo desde 1982. Más allá del espectáculo visual de “Tron: Ares”, la llegada de la esperada escena entre Ares y Flynn marca un discurso importante sobre la naturaleza de la consciencia y el libre albedrío.

“Jeff Bridges es un ícono estadounidense y un actor fantástico, una gran persona. Es muy divertido estar con él, muy amable y generoso, un gran ejemplo de ser humano. Nos dio el alma de Tron. Todos nos sentimos muy afortunados de que forme parte de las escenas de la película”, dice Leto.

Roaming enfatiza que, a diferencia de “Tron: Legacy”, en “Ares” no se utilizó tecnología de rejuvenecimiento digital para el rostro de Jeff Bridges. “Solo quiero aclarar que no rejuvenecimos a Bridges en esta película. No lo tocamos, como saben. Así que es todo él mismo. Fue increíble trabajar con él. Obviamente, Bridges y su personaje, Kevin Flynn, son parte fundamental de esta franquicia. Es casi imposible pensar en crear la próxima entrega de la saga Tron sin él”, añadió Roning.

Ares, un sofisticado programa diseñado para cumplir órdenes, comienza a experimentar emociones, desafía las expectativas y plantea profundas preguntas en “Tron: Ares”. Siendo la película un concierto y espectáculo de efectos, hay un drama detrás sobre la humanidad a través de lo artificial, y eso también hace la experiencia poderosa. “Me emociona que la gente se divierta tanto como yo al verla. Espero que la disfruten, porque fue un sueño para mí hacerla”, dice Leto.

Elenco y fecha de estreno de “Tron: Ares”

Jared Leto es Ares, el soldado cibernético de "Tron: Ares". (Foto: Walt Disney Pictures)

Además de Leto y Bridges, el elenco de la película incluye a Jodie Turner-Smith (“The Acolyte”, “The Agency”) como la soldado cibernético Athena, y Gillian Anderson, en el papel de la madre de Julian Dillinger, el villano de la historia. También se suma el actor guatemalteca Arturo Castro (“Narcos”, “Broad City”), como la mano derecha de Eva Kim. La cinta estará disponible en cines desde el 9 de octubre. Todavía no hay fecha confirmada para su llegada a Disney+, pero usualmente están en el catálogo alrededor de 4 meses después de salir de cartelera.