“La Sirenita”, historia que debutó en los cines en 1989 con una versión animada por Disney, ha vuelto a las pantallas bajo la dirección de Rob Marshall y con actores de carne y hueso que presentan diálogos y hasta canciones nuevas.

Durante uno de los diálogos del príncipe Eric y Ariel, personajes encarnados por Jonah Hauer-King y Halle Bailey, se escuchan dos referencias sobre el Perú. En esta nota te contamos los detalles. Atención : esta nota contiene spoilers de la nueva versión de “La Sirenita”:

El regreso de un clásico

¿Quién no se acuerda de “La Sirenita”? La historia de Ariel envuelve de romance y ternura a más de uno, cuando ella busca con pasión vivir nuevas aventuras debajo y fuera del agua. Se trata de una joven rebelde, una de las hijas del Rey Tritón (Javier Bardem), que sueña con descubrir el mundo más allá del mar. Pronto, aparece ante sus ojos el distinguido príncipe Eric. Aunque las sirenas tienen prohibido relacionarse con los humanos, ella sigue a su corazón y descubre un mundo nuevo que la pone en peligro. La malvada bruja del mar, Úrsula (Melissa McCarthy), encuentra una oportunidad para destruir al Rey Tritón y poner el orden del océano en jaque.

Halle Bailey y Jonah Hauer-King son Ariel y Eric en "La Sirenita" de Disney. / Disney

Menciones a Perú en “La Sirenita”

Sin duda, las escenas más interesantes de la película de Disney son las que están acompañadas de las históricas canciones “Under The Sea” (“Bajo el mar”), “Part Of Your World” (”Parte de Él”) y “Kiss The Girl” (“Bésala”). Estas tienen lugar en los momentos que Ariel está en una encrucijada por cumplir con los deseos de su padre y convertirse en una princesa marina para siempre, o descubrir qué hay más allá del mar.

Como hemos mencionado, otras escenas se agregaron a la película ‘live action’ de 2023 para dar contexto a la situación de Ariel (Halle Bailey) cuando ya sale del mar por intervención de Úrsula y se convierte en un humano con piernas, despojándose de sus aletas. En dos escenas, existen algunas referencias al Perú en los diálogos de los personajes. La primera es cuando ella está hablando con el cangrejo Sebastián y, después, mientras conversa con el príncipe Eric en su cuarto de reliquias.

/ Photo Credit: Giles Keyte

En la primera, Ariel está en el cuarto de huéspedes del Palacio. El príncipe acaba de verla, pero no la reconoció. Además, ella no tiene voz. Se la entregó a la bruja a cambio de su deseo de hacerse humana. Entonces, Sebastián aparece por el balcón. A diferencia de la versión animada, cuando está en la cocina casi atrapado por el chef que quiere asarlo al vapor, esto no aparece en la nueva película. Así que el cangrejo rojo solo se muestra agotado al lado de la Ariel y menciona la idea de que casi lo convierten en “cebiche”. Luego, intenta convencerla de que regresen al mar, pero finalmente decide ayudarla, porque ese era el deseo de la joven sirena.

“Este tapete peruano lo compré en uno de mis viajes”, dice Eric a Ariel en otra de las escenas de “La Sirenita”. Se trata de una mención puntual al Perú, una de las tierras poco exploradas en la época en que sucede la ficción. Ellos están observando el mapa del mundo y las reliquias del cuarto personal del príncipe, quien estaba obsesionado por descubrir nuevas aguas más allá de la bahía donde estaba el Palacio. A su vez, la sirenita se veía encantada por la idea de conocer diferentes culturas y hacer viajes en barco.

Trailer de “La Sirenita”

