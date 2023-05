Animales acuáticos que hacen un juego de luces en el agua iluminan el deseo de la sirena Ariel y el príncipe Eric de darse un beso, mientras el cangrejo Sebastián y el pescado Flounder hacen música con las plantas alrededor. Esta es una escena icónica de la película infantil animada de 1989, “La sirenita” de Disney. La historia de amor basada en el cuento del poeta danés Hans Christian Andersen cautivó a los fans e incluso tuvo una secuela donde los príncipes tienen una hija. Treinta y cuatro años después, el remake regresa a los cines como un espectáculo romántico y musical protagonizado por Halle Bailey y Jonah Hauer-King, que con las justas hacen un trabajo sorprendente en la primera parte de la película.

Con un triunfo anterior en premios internacionales por “Avatar”, Disney se ha jactado por la innovación en efectos especiales. No había mucho que esperar de “La sirenita” (2023), otro relato de pasiones encontradas debajo del agua. Además, continuando con la nueva moda de convertir a todas las películas de antaño en un ‘live action’, la marca del ratón decide hacer un remake. Tal vez, no lo necesitábamos; sin embargo, tampoco es que haya caído mal al hígado como el “Pinocho” (2022) que nadie pidió.

Por un lado, “La sirenita” se puede elogiar por sus efectos especiales, el trabajo de Melissa McCarthy y la nostalgia de escenas icónicas. Por el otro, los disgustos están divididos entre el diseño de personajes animados, un intento de Tritón malvado y un argumento sobre dejar el hogar que termina siendo demasiado plano, cuando debió ser lo más fuerte de la trama de Ariel y el príncipe.

Ariel y Eric

Halle Bailey y Jonah Hauer-King son Ariel y Eric, la pareja protagónica del cuento de fantasía. Hacen parte del montaje de la película que viene con el paquete musical de Alan Menken, mismo compositor del clásico animado. Los actores interpretan las icónicas “Fanthoms Bellow” (Eric y los tripulantes del barco), “Part of Your World” (Ariel deseando ir a tierra firme), entre otras.

Sin embargo, en la actuación de Bailey y Hauer-King, recién se empieza a sentir la química desde la mitad de la película. Entonces, el semblante de la doncella angelical cae mejor mientras es muda y está desconcertada que cuando habla y aparece bajo el mar como una sirena. Por el lado del príncipe, sucede lo mismo. Tiene la capacidad de impresionar con su belleza y seguir perfectamente el ritmo de las coreografías, pero el rostro bonito de la película también pudo ser Harry Styles y tal vez hubiera teñido de ternura esa flechazo de amor medio opaco que nos presenta el director Rob Marshall desde la perspectiva de Eric.

Gracias por tanto, Melissa McCarthy

La actriz más carismática de Hollywood, Melissa McCarthy, hace de Úrsula, la bruja marina o un intento de Doctor Octopus siendo un pulpo acompañado de sus tentáculos, que tienen cerebro propio y son capaces de alcanzarle frascos de pociones mágicas cuando ella no los tiene a la mano. Sumado a ello, la clave de su humor provoca en el público el deseo de ver más escenas de ella y menos de Ariel.

“La sirenita” es una de las pocas películas que ha realizado McCarthy, o la única, donde ella es una villana con letra mayúscula. La bruja está resentida con su hermano, Tritón (Javier Bardem), y quiere ser la ama del mar con el poder del tridente. Para ello, busca desesperadamente engañar a Ariel, intentando que tome una decisión rápida para encontrar al amor de su vida. El ritmo de la conversación entre Úrsula y la sirena es perfecto, pero sería inservible sin la coreografía de VFX (efectos especiales) en iluminación luz oscura y al ritmo de la música.

“Kiss The Girl”

La cinta de Rob Marshall tiene muchas escenas icónicas, ninguna fue eliminada y eso es un punto importante. Sería un pecado no tener la parte de “Kiss The Girl”, donde el príncipe es incitado por los mejores amigos de Ariel para que bese a la sirenita, que en ese momento está en tierra firme por el hechizo de la bruja. Sin duda, la película tiene una representación muy divertida del momento que viven los jóvenes mientras navegan en un bote. Es un tierno y nostálgico recuerdo dibujado por Disney, a pesar de que la canción se haya modificado para esta película.

La letra de “Kiss The Girl” (1989) dice: Sí la quieres / Mírala, sabes que lo haces / Es posible que ella también te quiera a ti / Hay una manera de preguntarle / No hace falta una palabra / Ni una sola palabra / Ve y besa a la chica. En esta época, “la gente se ha vuelto muy sensible a la idea de que el príncipe Eric, de alguna manera, se impondría a Ariel”, argumentó el director sobre el cambio de la letra de la canción “Kiss The Girl”, según anunció Disney en un comunicado de prensa.

¡Qué hicieron con Flounder!

Flounder, el mejor amigo marino de la sirenita, pasa de ser un tierno pececito de color amarillo en la versión del clásico animado a verse como una especie de lenguado del Callao en live action. El efecto de repulsión que surge de los fans debido al diseño del personaje se vio desde el estreno del trailer; por desgracia, esa sensación de rechazo no desaparece a lo largo de la película. Es más, se acrecienta cuando lo vemos fuera del mar saltando por falta de aire en una de las escenas finales. Mejor dicho, da risa que sea tan feo.

Más allá de su aspecto, Flounder no refleja esa personalidad inocente, sensible y amable del compañero inseparable que es; pasa desapercibido en esta película. Tampoco cobra tanto protagonismo como el cangrejo Sebastian y la gaviota Scuttle. El lenguaje de este duo es fino y elocuente, incluso cuando dicen una ‘mala palabra’. En la versión animada, el ave tenía una voz masculina y ahora es interpretada por la actriz Awkwafina. Estos dos animales, al ritmo de un rap que puede ser la mejor parte de la película, protegen a la sirena. Igual que años atrás, ellos son quienes ayudan a que el romance sea emocionante y cómico. Sus personalidades no cambian y eso se agradece.

Javier Bardem es Tritón

El actor español Javier Bardem se ha ganado a pulso su lugar en la industria estadounidense. En “La sirenita”, desempeña el rol de Tritón, el padre de las sirenas y el rey del océano. Es un hombre estricto y tradicional que, debes en cuando, se deja doblegar por el recuerdo de su esposa frente a sus hijas. En la primera escena más importante de Bardem, donde tiene una discusión con Ariel, el actor ingresa al escondite de la sirena. Está molesto. Se supone que es un momento feroz y donde se muestra como el más insensible, pero algo parece incomodarlo, como si el traje de imagen generada por computadora frustrara su actuación. De alguna forma, quiere ser rudo y dramático, pero fracasa en el intento.

Ariel frente a su padre, Tritón, debería representar ese deseo de una joven por huir de su propio mundo. En “La sirenita”, ese anhelo incontenible de la juventud de salir a descubrirlo todo es menos importante que la voz de Halle Bailey. Porque, si hay algo resaltante en esta pieza de Disney, es el respeto por las canciones del clásico y el trabajo musical de la actriz. Sin embargo, el argumento de una joven queriendo irse de casa para descubrir tierra firma, aún con muchas posibilidades de ser explotado como una reflexión, pasa desapercibido. Pudo ser el gancho para hacer al público llevarse la mano al pecho, pero calza de forma débil en un live action nostálgico, entretenido y con ese estilo ‘blockbuster’ poco conmovedor.

