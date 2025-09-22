Lily James sobre su transformación en la genio tecnológica detrás de Tinder y Bumble: “Nunca había usado una app de citas antes de este papel”

El 2012 es el año de los genios treintones de la tecnología, hábiles vendedores de ‘startups’ en Estados Unidos, según vemos en el universo de la película “Match”. Los más exitosos convencen a los inversores de una historia sobre el gran invento creado desde la computadora de su dormitorio, como Mark Zuckerberg hizo con Facebook. Para una mujer sagaz como Whitney Wolfe Herd, aún vendiendo la premisa de la genio que trabaja desde casa, se queda corta en credibilidad frente a los hombres que dominan el negocio.

Disney+ estrenó “Match: la reina de las apps de citas” (“Swiped” en países de habla inglesa) en septiembre. Aquí, la fundadora de Bumble y cofundadora de Tinder, Whitney Wolfe Herd, es interpretada por la actriz británica Lily James, también conocida por ser Pamela Anderson en “Pam & Tom” y películas de Disney como “La Cenicienta” de 2015.

James se basa en la biografía de Wolfe para dar voz a su travesía hasta convertirse en una exitosa emprendedora. La trama comienza con la empresaria intentando conseguir inversores para un proyecto de startup. En vez de conseguir su objetivo, el dueño de una incubadora de aplicaciones —el actor Ben Schnetzer en la ficción y el empresario Sean Rad en la vida real— descubre el potencial de Whitney y la invita a trabajar con él. En el camino, se convierten en cofundadores de la app de citas Tinder que, en un abrir y cerrar de ojos, llega al millón de usuarios.

Lily James es Whitney Wolfe Herd, genio detrás de Tinder y Bumble

“Nunca había usado una aplicación de citas, así que pedí prestado el teléfono de una amiga y me dediqué mucho tiempo a investigar sobre Tinder y Bumble”, comenta Lily James, a Saltar Intro de El Comercio durante una entrevista virtual.

La película, dirigida por Rachel Lee Goldenberg, narra el vertiginoso ascenso de Whitney Wolfe en la industria tecnológica. El inicio cuenta sus primeros pasos en una cultura empresarial dominada por hombres durante sus días en la incubadora de Sean Rad, llamada Hatch Labs. Después, sigue el desarrollo de dos aplicaciones que revolucionaron la manera de relacionarse en pareja, Tinder y Bumble. La segunda aplicación de celular nace tras el arrebato de la protagonista al ser menospreciada durante la creación de la primera app.

“No conocí a Whitney Wolfe. La película se realizó íntegramente con material de dominio público, y contamos con un excelente equipo de investigación que colaboró ​​con los guionistas para desarrollar la historia”, relata James, también productora ejecutiva de “Match”.

La verdad detrás de Tinder y sus creadores

La historia de “Match” aborda la difícil experiencia de Wolfe, víctima de acoso laboral de parte de su exnovio y cofundador de Tinder, Justin Mateen, interpretado por Jackson White en la película. También conocida como “la millonaria más joven del mundo” o “la billonaria” por Forbes, abordó el sexismo de los entornos corporativos antes de ser la única CEO de Bumble, la aplicación que creó tras salir de Hatch Labs.

“Obviamente estas partes del personaje de Whitney son siempre desafiantes y difíciles de explorar, sobre todo porque tienen una carga emocional enorme. Pero, como actriz, tienes que enfrentarlas con toda la honestidad posible y asegurarte de trabajar con personas que te hagan sentir segura. En este caso, Jackson es un actor brillante y muy generoso. Trabajar con él fue una experiencia maravillosa. Fueron escenas muy importantes para nosotros”, expresó la actriz.

James confiesa que nunca pudo conocer personalmente a Wolfe, dado el acuerdo de confidencialidad que la empresaria mantiene, pero el guion se construyó a partir de un sólido proceso de investigación con información pública.

En la película, también se ven escenas donde las mentes masculinas desmerecen el aporte de Whitney, personaje de James, y luego, ella entra en un espiral de oscuridad por la exposición mediática en la que se vio envuelta tras su salida de Tinder. Eso ocurre contando un periodo de acoso laboral por parte de su, en ese momento, exnovio Justin. Más adelante, la empresaria tiene que pelear legalmente para que su crédito sea reconocido en la creación de la aplicación de citas, cuando, de hecho, ella había sido la genio del millón.

El acoso y el sexismo

Los momentos más duros de la película, según Lily James, implicaron tanto desgastes físicos como emocionales. “Elegí esta película porque creo que lo que se explora es realmente importante. Abordar temas como ambientes laborales tóxicos, dinámicas de género y políticas desde un lugar de valor y honestidad era clave para nosotros como actores y cineastas”, expresó.

La actriz también resalta el balance de la película entre los momentos tristes y los triunfales de Whitney Wolfe. “Lo maravilloso de esta historia es que explora capítulos muy duros, pero también triunfos que fueron tan altos como los momentos bajos para ella. Fue emocionante mirar atrás en la historia de la tecnología y ver cómo explosionaron las aplicaciones de citas que ahora han revolucionado la manera en que todos nos vinculamos”, agregó.

Más allá de las escenas dramáticas, “Match” representó para Lily James y Gala Gordon, socia y amiga de la Guildhall School of Music and Drama, una transformación de su vínculo personal en una colaboración creativa. “Los proyectos que elijo me inspiran enormemente. Colaboro con personas en las que confío y admiro para dar vida a las historias, y espero haberlo hecho con la mayor integridad posible. Elijo las historias por los temas que abordan, como ‘Match’ y ‘Pam & Tom’. Ser actor es un gran privilegio, porque creces y aprendes muchísimo de los personajes que interpretas. Siempre tienes que ser valiente y vulnerable, entregarte por completo al papel y aportar tu propia perspectiva a la historia”, dijo.

¿Dónde ver “Match: la reina de la app de citas”?

La película se estrenó en Disney+ Latinoamérica el 19 de septiembre y en Hulu en Estados Unidos. Se puede acceder al catálogo de la aplicación mediante una suscripción a la plataforma con un plan de pago.

Ficha Técnica