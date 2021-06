Conforme a los criterios de Saber más

Mephisto es uno de los demonios más conocidos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Los fanáticos de los comics y las películas esperan su llegada en cada una de las entregas, por ejemplo, en WandaVision y Loki (Disney Plus), se tenía la expectativa de ver al diablo de los comics en una aparición fugaz o que existiera algún indicio de su futura presencia, pero eso no ocurrió. ¿Por qué es tan intrigante para los seguidores de Marvel?

“Mephisto, en la serie de Loki, no tiene ninguna relevancia. Lo que pasa es que, en el primer capítulo, se vio la imagen de un demonio, pero esto hace alusión al mismo Loki, en esa línea de tiempo. En realidad, Mephisto es un demonio que, en los comics, viene de otra dimensión. No es el demonio bíblico, no es el satanás de la Biblia. Se basa digamos en poder hacer tratos con los humanos, a cambio de sus almas, lo que le da a él más poder”, comenta César Sulca, presidente de Marvel Assemble Perú.

El nombre Mephisto viene de Mefistófeles, como el demonio bíblico, y es un personaje que asemeja su reino al Inframundo. En los comics, se le ve de color rojo. Además, ha sido antagonista de varios personajes, como Thor, Silver Surfer (Los 4 Fantásticos), entre otros.

“En una lucha con Los 4 fantásticos, Mephisto es destruido y los recuentos de su alma son esparcidos por el universo. Es cuando la Bruja Escarlata, sin querer, utiliza uno de estos fragmentos de su alma al momento de conjurar a sus hijos, los gemelos, pero no sabía que por todo lo que tú obtienes la magia tiene un precio. Nada es gratis. Mephisto envió a un emisario a buscar los fragmentos de su alma, y ahí se revela todo”, agrega Sulca.

En los comics del hombre araña, Peter Parker hace un trato con Mephisto para regresar en el tiempo y evitar que la tía May muera. Un borrón y cuenta nueva. A este pasaje, se le conoce popularmente como el Mephistazo y fue algo que no tuvo buen feedback entre los fanáticos. (Foto: Captura/Amazon)

Sin embargo, no estamos hablando de un demonio único en el UCM, sino de una de las tantas representaciones que Marvel tiene del diablo. Como vamos entendiendo de acuerdo con la serie de Loki, las líneas de tiempo son uno de los factores que condensan todo lo que significa el mundo de los superhéroes y supervillanos. Quienes están familiarizados con los comics, sabrán que existen varias dimensiones y reinos.

“Uno de los reinos de Marvel es Dormammu, otro es Shuma Gorath y también está el reino de Mephisto, quien es el que más se acerca a nuestra idea occidentalizada del diablo, de esa figura judeocristiana del mundo culturalmente religioso que tenemos en el mundo real, y hago énfasis en la comparación con el diablo, porque la única motivación de Mephisto es tener almas. De ahí, viene el concepto de ‘te doy lo que tú deseas, pero tu alma es mía cuando tú te mueras’”, complementa Mauricio Chichizola, fanático e investigador de los personajes de Marvel, y también realizador audiovisual en la casa productora Kubrick.

Quienes estuvieron atentos a la serie WandaVision, sabrán que habían rumores sobre Mephisto solo por ser un hombre que viste de color rojo, el mismo tono que tienen los poderes de la Bruja Escarlata. Pero es solo un paralelo más. Chichizola llama a la cotidiana especulación de la presencia de Mephisto en el UCM que los fanáticos de Marvel no dejan de destacar en cada época de estrenos un running gag (“un meme”).

De hecho, la serie de Loki tampoco está abordando la historia de Mephisto, más bien, se está concentrando en hablar de las dimensiones y los multiversos. Hablar de los poderes de otro reino y las representaciones del diablo es mucha información para el fandom, que podría tener un mal impacto. ¿Para qué arriesgar?

VIDEO SUGERIDO

Marvel Studios "Falcon and the Winter Soldier", "WandaVision"y "Loki" se presentaron en el Super Bowl null

TE PUEDE INTERESAR