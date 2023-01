Cada día estamos más cerca del que sería el reinicio del Universo Cinematográfico de Marvel. De eso se trata “Avengers Secret Wars”, la batalla del multiverso para saber quién prevalece. El combate permitiría que algunos de los personajes más enigmáticos del MCU reaparezcan o por lo menos de eso conversan los fans en las redes.

Han sido muchos los rumores desde el anuncio de la Fase 6 de Marvel Studios en la San Diego Comic Con 2022, evento en el que se revelaron los títulos de “Avengers: The Kang Dynasty” y “Avengers: Guerras secretas”. Por ello aquí te traemos una lista con los personajes más nombrados para que hagan su retorno en la pantalla grande camino a la batalla definitiva del UCM.

1. Spider-Man - Tobey Maguire

Tobey Maguire en una escena de “Spider-Man: No Way Home”.

Con un regreso triunfal y posterior introducción a Marvel Studios en “Spider-Man No Way Home”, Tobey Maguire ha sido uno de los actores más nombrados para hacer su retorno en “Avengers: Secret Wars”. En esta cinta tendrá la posibilidad de escoger a qué universo defender o si seguirá en el ‘Raimiverse’ de Sony para que este no sea borrado.

2. Thanos - Josh Brolin

6. Thanos (Foto: Marvel Comics)

Thanos murió tras el chasquido de Tony Stark en “Avengers: Endgame”; sin embargo, este podría volver no como alguien del universo que conocemos y que es la línea canónica de Marvel Studios, sino que de otro lado de los confines multiversales.

3. Capitán América - Chris Evans

Chris Evans podría volver a interpretar al Capitán América. (Foto: @marvel / Instagram)

Uno de los retornos que haría para ponerle punto final a su camino como el Capitán América es el del actor Chris Evans que también podría regresar perteneciendo a un Cap de la línea temporal diferente. Así como también se rumorea su regreso como ‘Capitán Hydra’.

4. Spider-Man - Andrew Garfield

Andrew Garfield en una escena de “Spider-Man: No Way Home”.

Después de “Spider-Man: No Way Home”, Andrew Garfield coronó su redención salvando a MJ de una terrible caída. Cosa que no pudo hacer con Gwen Stacy en su universo. Al verse en peligro su realidad, volvería para la batalla multiversal defendiendo a los de Sony.

5. Superior Iron Man - Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. as Tony Stark in Iron Man 3.

El rumor más sonado de todos. En el 2023, en la línea canónica del MCU, Tony Stark fallece tras el chasquido en “Avengers Endgame” para eliminar a Thanos; sin embargo, el Tony Stark que conocemos es muy distinto a otros del multiverso y uno de los que se especula llegará a la batalla será el Superior Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr.

¿Cuándo se estrenará “Avengers Secret Wars”?

La última película de la Fase 6 y posiblemente también de los “Vengadores” se estrenará en el año 2026.