Disney+ decidió adelantar la Navidad y el pasado 12 de noviembre celebró el “Disney+ Day 2021″ con el estreno de diversas producciones originales, entre ellas, la película “Mi pobre y dulce angelito”, una nueva versión del clásico “Mi pobre angelito”, protagonizado por Macaulay Culkin.

“Mi pobre angelito” es una de las cintas navideñas más recordadas de todos los tiempos. Con solo 18 millones de dólares de inversión, la película logró recaudar más de 476 millones de dólares, obtuvo una nominación al Oscar y se convirtió en un fenómeno de la cultura pop, claro, también catapultó a la fama a su protagonista.

Para conocer más detalles de esta nueva versión, protagonizada por el joven Archie Yates, el director Dan Mazer conversó con Saltar Intro de “El Comercio” y narró el reto que fue expandir el universo “Mi pobre angelito”, cómo decidió no reiniciar la saga, sino trabajar en una nueva versión y cómo eligió al nuevo protagonista.

-¿Cómo te sientes con el estreno de la película “Mi pobre y dulce angelito” en Disney+?

Estoy realmente orgulloso del trabajo que se hizo, el mundo ama “Mi pobre angelito” y estamos recibiendo buenas críticas sobre la película, que es una película navideña, escapista y emotiva para que las familias pueden sentarse a ver juntos. Esto ha sido un arduo trabajo de 18 meses que lo encontrarán en 90 minutos de diversión que te harán olvidar todas las cosas malas que están sucediendo.

- Cuando uno se anima a trabajar una nueva versión de algo que todavía está en la memoria, suele ser un gran reto. ¿Qué te motivó a hacer un remake sobre este clásico?

Realmente no es un remake, es una versión distinta a lo que existía. Los sentimientos, las vidas y este nuevo universo, algo como si fuera el universo de Marvel o DC. No estamos pretendiendo fingir que la versión original no fue genial, lo fue, pero esta es una historia diferente, con personajes diferentes y que reflejará un poco más el 2021 que los años 90.

- Desde el tráiler vemos algunas referencias a la antigua franquicia, como el policía McCallister. Para quien verá la película recién, ¿Qué puede esperar?

Esperamos que el niño pueda identificarse con Max (Archie Yates), mientras los adultos se reflejen con los padres. En la película hay referencias de “Mi pobre angelito”, por ahí las verán y les gustará. En la versión original los villanos irrumpen en la casa para robar, en esta versión es otra la razón, Max está tratando de defender su casa, pero no entiende lo que ha sucedido, es un malentendido, y se puede ver desde un ángulo del cual los niños también podrán sacar sus propias conclusiones.

- En el tráiler aparece una frase: “Los clásicos navideños están para cambiarlos” ¿Qué podemos encontrar en “Mi pobre y dulce angelito” que no vimos en las películas protagonizadas por Macaulay Culkin?

Creo que la película es una combinación de grandes momentos de humor con escenas no tan violentas. Se verá cómo los padres pueden hacer todo lo posible para proteger su casa, su familia. Además, tenemos un elenco de lujo con Kenan Thompson, Aisling Bea, Ellie Kemper y muchas cosas que a mi me encantan.

- ¿Cómo fue el proceso para escoger el reparto? Especialmente a Archie Yates, el nuevo “angelito” de la franquicia.

Teníamos una larga lista de artistas, realmente me encantó el elenco que se eligió, admiro mucho el trabajo de Kenan, Ellie y con su trabajo solo puedes decir: “Oh, me encanta”. Con Archie hicimos lo que normalmente se haría, salimos y conseguimos a cientos de ‘American Kids’, pero hasta el final del proceso fui a ver “JoJo Rabbit” y quede impresionado por lo que vi. Archie es divertido, adorable y lo hace todo bien, sin esfuerzo, lo sentí único, así que ni bien lo vi pensé: “Bien, ya tenemos a Max”. Afortunadamente, le encantó el guion y estaba disponible.

- La franquicia “Mi pobre angelito” tuvo varias películas, ¿Esta podría ser el inicio de una nueva saga? ¿Cuál es el siguiente paso?

Creo que esta nueva versión es una idea brillante que demanda muchas interacciones y existen muchas posibilidades de expandir otro universo de “Mi pobre Angelito”, pero primero hay que ver cómo lo recibe el público y entienda que es un universo como el de Marvel o DC, un mundo completamente nuevo. Sería fantástico (tener más películas).

