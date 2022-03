Conforme a los criterios de Saber más

La voz de Itatí Cantoral está grabada en la memoria de varias generaciones de latinoamericanos. Frases que pronunció en la piel de Soraya Montenegro, una de las grandes villanas de los melodramas mexicanos, en “María, la del barrio” ya son parte de la cultura popular, y es curioso que, a pesar de ello, recién a los 46 años esté lista para su gran debut en el doblaje de voces.

Si bien ha realizado pequeñas participaciones en “Thunderbirds” (2004) y “Minius: Nace un villano” (2021), en “Red”, Itatí Cantoral tendrá su primer rol como actriz de doblaje para Disney/ Pixar, la dupla más exitosa del mundo de la animación cinematográfica. En este título, que se estrenará exclusivamente por la plataforma de streaming Disney Plus, Cantoral le pondrá la voz a un personaje fuerte, pero por razones más amables que las de personajes como Isabel Bocelli de Velasco en “Amores con trampa” (2015): el amor de madre.

En “Red”, Cantoral le pone voz a Ming Lee, la madre de una adolescente de ascendencia china que vive en el Toronto del 2002 y enfrentará una serie de cambios emocionales y físicos al llegar a la adolescencia.

Ming Lee, personaje de Itatí Cantoral, enfrenta los cambios de su hija adolescente, presentados en la película con la figura de un panda rojo gigante. (Fuente: Pixar /Disney)

“Yo soy madre de 3 hijos, tengo una hija adolescente, de 13 años. Esta película me quedó como anillo al dedo. En cuanto la vi, me identifiqué, desgraciadamente, con esta mamá tan sobreprotectora, porque yo soy así. Creo que, como yo, muchas madres se van a identificar, pero quien no quiera verse a sí misma, pues ni modo”, contó la mexicana en una rueda de prensa con medios latinoamericanos en la que estuvo presente “Saltar Intro” de “El Comercio”.





Me gustó mucho saber que tengo una herramienta vocal tan interesante y quiero seguir haciendo doblaje

“El tema de la película me parece maravilloso. Me siento muy contenta de formar parte. Como madre, la historia me llegó al corazón, tocó mis fibras más profundas. Además que me sensibilizó, me dejó una hermosa moraleja. Es de esas películas que voy a seguir viendo”, añadió la artista.

Itatí Cantoral le pone la voz a Ming Lee en "Red". (Foto: Disney)

Voz de villana

Como actriz, para Itatí Cantoral ha sido muy interesante el proceso de trabajar solo con su voz. “Me gustó mucho saber que tengo una herramienta vocal tan interesante y quiero seguir haciendo doblaje, es muy interesante expresarte solamente con la voz”, afirmó la artista, que reconoce que el color de su voz puede haberle ayudado en su carrera como villana.

“Mi voz es grave, como pastosa, tengo un registro vocal de una tesitura grave, mi voz se oye como la de los villanos, tenebrosa”, bromeó, aunque no por ello ha hecho otro tipo de personajes. Es más, su carrera está marcada por registros dramáticos y cómicos.





En "Red", Itatí Cantoral le pone voz a la madre sobreprotectora de una adolescente.

“He tenido todo tipo de personajes, ahora hago muchísima comedia, aunque yo que soy una actriz dramática. A mí me gustan los personajes fuertes”, explica Cantoral, que, de todas formas, valora el peso de los personajes antagónicos, no solo en su carrera, sino en el desarrollo de muchas historias.

“Los personajes antagónicos son los mas complejos, los mas difíciles, los más ricos de interpretar, tienes que ser más histriónico, he tenido la virtud de tener ese tipo de personajes. Cuando haces personajes trágicos, que es lo que empecé haciendo muy joven, te da la ventaja de poder hacer comedia con más facilidad, no es tan fácil hacer personajes trágicos”, dijo Itatí. “En mi época de las telenovelas, eran los personajes que movían la trama, los personajes que le quedaran a la gente”, sentenció.

Una papel lacrimógeno

Aunque para su trabajo en “Red”, Cantoral tomó mucho de su experiencia como madre, también hubo un momento en el que debió recurrir a su memoria como hija, lo que le resultó especialmente emotivo, debido a la muerte de su madre, Itatí Zucchi, quien falleció en enero del 2021 por secuelas del COVID-19.

“También me tuve que poner en el papel de hija. Como mi madre acaba de fallecer, en esa escena de reflexión que no podemos ‘spoilear’, a mí me llegó (al corazón) las dos veces. Cuando vi la película sin haberla doblado, lloré muchísimo y también cuando la estaba doblando. Muchísimo llanto, porque me tocó ese lado de hija también”, explicó Cantoral.

La nueva película animada de Pixar, "Turning Red".

“Esta película te hace entender cómo nadie es perfecto. La mamá no es perfecta, pero tampoco lo es la hija adolescente. Tenemos que amarnos con nuestras propias diferencias, que es de lo que trata la historia”, finalizó la artista que actualmente, además de esta película, protagoniza la obra teatral “Sola en la oscuridad”, un thriller que debutó en las tablas de México a finales de 1988.

“Red” se estrena el 11 de marzo en Disney Plus.

Esta es su sinopsis oficial: “Mei Lee es una chica de trece años, confiada y un poco ingenua, dividida entre continuar siendo una hija obediente y el caos de la adolescencia. Como si los cambios en sus relaciones, en sus intereses y en su cuerpo no fuesen suficientes, cada vez que se emociona demasiado se convierte en un panda rojo gigante”.

