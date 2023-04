El futuro de Scarlett Johansson en el Universo Cinematográfico de Marvel es incierto después de la muerte de su personaje en Avengers: Endgame y su película en solitario Black Widow.

A pesar de que existe un precedente para un posible regreso de la actriz como Black Widow, recientemente en una entrevista en “The Goop Podcast”, Johansson afirmó que su historia como el personaje ya es algo del pasado y que su capítulo en el MCU ha terminado. Aunque los fanáticos siguen especulando sobre la posibilidad de su regreso, la actriz no parece interesada en retomar el papel.

“La gente me pregunta: “¿Es cierto que tú y Scarlett Johansson no se llevaban bien en ”Iron Man”?”, comentó Paltrow recordó. “¿Es eso un rumor? Fuiste muy amable conmigo en esa película. Estaba tan petrificada. ¡Eras muy amable conmigo! Podrías haber sido horrible. Estaba tan fuera de mi zona de confort en esa película. Nunca había hecho algo así antes. Además, habías establecido amistades muy profundas”, acotó Scarlett.

Esta no es la primera vez que un actor de la formación original de The Avengers ha dicho que no planea regresar a la franquicia de Marvel Studios, ya que Chris Evans también indicó que no quiere volver a interpretar al Capitán América. A pesar de la incertidumbre, los fanáticos continúan manteniendo la esperanza de ver a Johansson en futuras entregas del MCU.

