Recientemente, Deadline reveló que la actriz Gal Gadot estaría en negociaciones para interpretar el papel de la Reina Malvada en la próxima película de Blancanieves, con Rachel Zegler como protagonista y bajo la dirección de Marc Webb.

Esta nueva versión llamada “Snow White and the Seven Dwarfs”, es un remake del clásico animado de 1937, dirigido por David Hand.

Blancanieves de 1937

Según Deadline, el casting de “Blancanieves” ya se habría hecho, sin embargo, no se tiene mayor información sobre los actores elegidos para esta nueva versión del clásico de Disney.

“Fue largo y minucioso (el casting), los ejecutivos de estudio siempre estuvieron pendientes de Gadot para el papel que lo inició todo cuando se trata de los villanos clásicos de Disney”, se lee en el artículo en mención.

Sobre la posibilidad de interpretar a la odiada Bruja Malvada, Gadot no ha dicho nada al respecto. La actriz está abocada actualmente al estreno de “Alerta roja”, su último filme junto a Ryan Reynolds y Dwayne Johnson, cuyo estreno es este 12 de noviembre en Netflix.

La historia detrás de Blancanieves

Escrita por Jacob y Wilhelm Grimm, Blancanieves fue publicada por primera vez en 1812, como parte de una colección de más de 200 relatos llamada “Kinder- und Hausmärchen” (Cuentos para la infancia y el hogar) la cual incluía a “Rapunzel”, “Hansel y Gretel”, “Cenicienta” y “La bella durmiente”.

Sin embargo, lo que hoy conocemos como encantadores cuentos con finales felices al estilo Disney, fueron originalmente relatos crudos y hasta terroríficos. Así por ejemplo, tenemos que Cenicienta no tenía hada madrina, sus hermanas feas no eran feas, pero sí se rebanaban los pies para tratar de meterlos en la famosa zapatilla de cristal.

En el caso de Blancanieves, la historia original estaría inspirada en una baronesa Maria Sophia von Erthal, nacida en Alemania en 1725. Según un informe de la BBC de 2029, todas las historias de los hermanos Grimm estuvieron inspiradas en personajes reales, aunque alteradas al pasar de boca a boca.

Grabado de la época que muestra a los hermanos Grimm escuchando las historias de la señora Biehmann, una cuentacuentos de la ciudad de Niederzwehren. Así, los eruditos alemanes coleccionaban historias de la tradición oral que luego recogieron en dos tomos de cuentos. Foto: Getty Images

“Los hermanos Grimm convirtieron en literatura las historias que escucharon de la gente local”, le dijo a la BBC el director del Museo Diocesano de Bamberg, Holger Kempkens en la mencionada publicación.

Sobre la “verdadera Blancanieves”, Kempkens contó que “la historia de la vida de Sophia era muy conocida a principios del siglo XIX”. Mientras que Karlheinz Bartels, un historiador de la ciudad alemana de Lohr am Main y encontró los siguientes datos sobre esta desgraciada mujer.

-El padre de Sophia se volvió a casar después de la muerte de su primera esposa y su ahora madrastra tenía la reputación de ser dominante y actuar a favor de sus hijos naturales.

-Lohr era un famoso centro de cristalería y espejos. El padre de Sophia era dueño de la fábrica de espejos y un museo en Lohr muestra con orgullo uno de esos espejos con la inscripción: “Amour propre” (en francés, “amor propio”).

-En la historia aparece un bosque aterrador y cerca de Lohr existe un bosque que era conocido por albergar a ladrones peligrosos y animales salvajes.

-Blancanieves corrió y atravesó siete colinas antes de llegar a la cabaña habitada por los siete enanos, que trabajaban en una mina. Y en las afueras de Lohr existe una mina, ahora en desuso, cruzando siete colinas.

-Enanos, personas de baja estatura o niños trabajaban en la mina, pues sus túneles eran de poca altura, y usaban capas como protección contra la caída de piedras y tierra.

El final de Sophía fue para nada como un cuento de hadas. “La baronesa se quedó ciega en su juventud y murió soltera en un convento, a los 71 años. Aunque no podemos probarlo con certeza, hay indicios de que Sophia fue la modelo para crear Blancanieves”, señaló Kempkens a la BBC.

El castillo de Lohr am Main (Alemania) donde creció la baronesa Maria Sophia von Erthal.

Al igual que Sophía, otra mujer llamada Margaretha von Waldeck habría inspirado el famoso cuento de Blancanieves.

Nacida en 1533, Margaretha era muy bella por lo que envidiada por su vanidosa madrastra Katharina von Harzfeld, la condesa de Reichenstein, fue enviada a vivir con su tío materno desde los 12 años de edad.

Se dice que Katharina disfrutó tanto admirando su propio reflejo que Philip le dio un gran espejo adornado como regalo de bodas.

Un lustro después, el padre de la joven la envió a la corte de María de Hungría de Bruselas, gobernadora de los Habsburgo de los Países Bajos y hermana de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano para mejorar la relación con el emperador y lograr la liberación de Felipe I, Landgrave de Hesse, que había sido encarcelado en Bruselas por su papel en la Guerra de Schmalkaldic.

En medio de este juego político, Felipe II de España, impactado por la belleza de Margaretha, decidió casarse con ella. Sin embargo, esta unión fue mal vista tanto por la familia de él como de ella. Finalmente, a los 21 años, la joven falleció misteriosamente. Se dice que esta habría sido envenenada. ¿Fue la madrastra? No, porque esta ya había fallecido para entonces.

Según el historiador Eckhard Sander en su libro “Blancanieves: ¿un cuento de hadas?”, publicado en 1994, hay dos detalles que se asemejan al cuento de Disney. El primero revela que en aquel entonces, un viejo malvado fue arrestado por darles manzanas con veneno a los niños y que Margaretha jugaba desde pequeña con niños desnutridos y envejecidos prematuramente por su trabajo en las minas de su familia.

Escena de la cinta de 1937 en la que el príncipe encantado besa a Blancanieves y la libera del hechizo de la Bruja Malvada. Foto: Disney

El rostro que dio origen a la Reina Malvada

Conocida también como Reina Grimhilde, la Reina Malvada es considerada como uno de los villanos más icónicos y atemorizantes de la historia del cine. Sobre el rostro que fue adoptando en el tiempo en su camino a la mencionada “Snow White and the seven dwarfs” de 1937, existe una primera versión, la de Betty Boop Blancanieves de 1933.

La Reina Malvada en "Betty Boop Blancanieves" de 1933.

Tiempo después, en plena etapa de producción de la cinta de Disney, el estudio decidió hacer uso del estilo realista del dibujante Albert Hurter y convertir a la Reina Malvada en una hermosa pero siniestra madrastra.

Bocetos originales de los personajes de Blancanieves de 1937. Foto: Disney

En cuanto al diseño definitivo de la reina, fue trabajo del dibujante Joe Grant. Sobre las posibles inspiraciones que dieron vida al look final de la malvada bruja, se dice que estas pudieron haber sido los labios de Joan Crawford, la estatua de Uta von Ballesnstedt, una noble alemana del siglo XI inmortalizada en la catedral de la ciudad alemana de Naumburgo, entre otros personajes.

(Izquierda) Joan Crawford en 1930 (derecha) Uta von Ballesnstedt en la en la catedral de Naumburg.

Sobre la personalidad de la Reina Malvada, Walt Disney declaró: “Su belleza es siniestra, madura, llena de curvas ... se vuelve fea y amenazante cuando maquina y mezcla sus venenos; Los fluidos mágicos la transforman en una vieja bruja parecida a una bruja”.





Gal Gadot y otras estrellas de Hollywood que hicieron de brujas en el cine

Antes de Gal Gadot, otras figuras de Hollywood se animaron a interpretar a una bruja de cuentos en la gran pantalla. Así tenemos a:

Anjelica Huston en “The Witches” de 1990

Julia Robert, la madrastra de Blancanieves en “Mirror Mirror” de 2012

Charlize Theron, la seductora madrastra de Blancanieves en ‘Blancanieves y la leyenda del cazador’ de 2012

Michelle Pferiffer como Lamia en la cinta “Stardust” de 2007

Sarah Jessica Parker, como Sarah en la cinta infantil “Abracadabra” de 1993

Helena-Bonham Carter en su papel de “La Bruja” en la cinta “Big Fish” de 2003

Angelina Jolie como “Maléfica”, en la cinta del mismo nombre de 2014 y 2019.

Anjelica Huston como la “Gran Bruja” en “The Witches” de 1990. Foto: Warner Bross /Screen Queens

DATO

“Snow White and the seven dwarfs” de 1937, fue la primera cinta de animación sonora y en color de la historia del cine. Está disponible en Disney+

En 2003, la Reina Malvada fue elegida como la décima mejor villana de la historia del cine en una lista publicada por el American Film Institute en conmemoración a los 100 años del cine.

