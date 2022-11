Un mundo desconocido y lleno de vida está por abrir sus puertas al público. “Strange World” es la nueva película animada de Disney que nos presenta a una familia de exploradores dispuestos a surcar las más peligrosas aventuras con el fin de salvar a su propia comunidad.

La cinta resulta un viaje casi alucinógeno donde conocemos a distinto tipos de criaturas amorfas pero enternecedoras, entre las que se encuentra una simpática gota que asegurará las risas de los espectadores. Además, esta fantástica e inexplorada tierra esconde su propio misterio que será desenterrado a medida que avance la trama.

“Me encantan las historias de aventuras. Me encantan específicamente las historias de aventuras en las que un grupo de exploradores encuentra un mundo oculto con monstruos y criaturas, como ‘Viaje al centro de la tierra’, ‘El mundo perdido’, y películas como ‘Indiana Jones’ o ‘King Kong’. Todo eso me inspiró, y desde el principio quise hacer una película que lo reflejara”, comenta el director Don Hall.

Como ya es costumbre, son varios los actores de Hollywood que han prestado sus voces para dar vida a los personajes de la cinta, siendo, Jaeger Clade, Searcher Clade y Ethan Clade, interpretados por Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal y Jaboukie Young-White respectivamente.

Sipnosis "Strange World" La película es un original viaje de acción y aventuras que se adentra en una tierra inexplorada y traicionera donde criaturas fantásticas aguardan a los legendarios Clades, una familia de exploradores cuyas diferencias amenazan con echar a perder su última misión y la más crucial con mucha diferencia

Temor a lo conocido

Pero esta cinta no se ha visto libre de polémicas. La inclusión de un personaje abiertamente homosexual atrajo detractores. El joven protagonista Ethan, mantiene un romance gay que no genera caos ni perturba la trama, aunque, de igual forma, hay quienes se han encargado de satanizar esta inclusión.

Al respecto, el productor Roy Conli se muestra extrañado por el alboroto suscitado: “Construimos películas sobre la gente que conocemos y queremos. Nosotros amamos a Ethan porque es en esencia un personaje muy apasionado, él es quien es, es tan simple como eso”, afirma.

La diversidad mostrada no se detiene en la atracción romántica, “Strange World” muestra una variedad extensa de etnias, cuerpos e incluso narices. Todo indica que desde las controversias generadas a partir del beso entre dos personajes femeninos visto en la película “Buzz Lightyear”, Disney continuará con su misión de representar el mundo.

“Hacemos películas para todos y queremos que estas películas resuenen en todos. Creo que parte de ello es tener personajes que reflejen el mundo en el que vivimos, para que el público se sienta identificado en la pantalla. También ayuda que tengamos un equipo increíble, tan diverso como los personajes, detrás de cámaras. Así que creo que con esa combinación conseguimos hacer un mundo realmente rico, pero también auténtico y lleno de diversidad”, menciona el guionista Qui Nguyen.

El mensaje perdido

Más allá de las polémicas que han divido a la opinión pública, Don Hall espera que no se pierda el foco de la película, que es la concientización acerca de nuestro planeta y el deterioro del medio ambiente. En un mundo donde cada vez más científicos pronostican un futuro siniestro, es necesario que las nuevas generaciones puedan tener más aproximaciones al tema y formar desde temprano una conciencia ambiental.

“Cuando hacía la película pensaba en mis hijos y en el tipo de mundo les vamos a heredar. Por eso, el mensaje principal de esta película es que tenemos un planeta y es el único en el que podemos vivir, por lo tanto, realmente tenemos que protegerlo. Si la gente puede extraer eso y tener estas discusiones, creo que nosotros seríamos muy felices”, finaliza.