La saxofonista María Elena Ríos ha acusado al reconocido actor mexicano Tenoch Huerta, de ser un “depredador sexual” a través de sus redes sociales, generando una gran controversia en la opinión pública. María Elena Ríos, también profesora y activista contra la violencia hacia las mujeres, expresó su molestia por las reacciones de los seguidores del actor, quienes le reclamaron que debería haber denunciado el presunto abuso ante las autoridades competentes.

En su cuenta de Twitter, Ríos señaló que es difícil hablar sobre el abuso emocional y el abuso de poder de una persona amada en el mundo del cine, como es el caso de Tenoch Huerta, quien interpretó a un personaje de una película de Marvel. En sus mensajes, la saxofonista describió al actor como encantador en apariencia, pero también como un narcisista con tendencias victimizadoras.

La viralización de su primer mensaje en redes sociales y las críticas recibidas motivaron a Ríos a publicar un segundo mensaje en el que explicó las dificultades que enfrentan las víctimas de abuso sexual para buscar justicia en un país machista. La sobreviviente de un feminicidio en grado de tentativa, tras sufrir un ataque con ácido, afirmó que no busca fama ni dinero, ya que puede valerse por sí misma.

PEN 25.9 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 44.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 37.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR

El hashtag “Yo sí te creo” ha sido utilizado por colectivos feministas, LGBT+ y seguidores de la profesión de Ríos para mostrar su apoyo incondicional. Sin embargo, los seguidores de Tenoch Huerta, conocido por su participación en la película “Black Panther: Wakanda Forever”, han asegurado que las acusaciones son difamatorias y han cuestionado la falta de una denuncia formal ante las autoridades.

Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como @TenochHuerta



En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista + una buena porción de victimización. — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 11, 2023

El debate en las redes sociales ha sido intenso, con algunos usuarios señalando que es necesario denunciar formalmente y no solo a través de las redes sociales, mientras que otros reconocen la complejidad de este tipo de situaciones y la falta de confianza en el sistema de justicia en casos de abuso sexual.

María Elena Ríos, quien también es activista y defensora del cese de la violencia contra las mujeres, ha manifestado que este tipo de contenido no debe ser difundido. Además, afirmó que no recibió el pago acordado por su trabajo con el colectivo Poder Prieto y que fue explotada al tener que trabajar de forma gratuita. Finalmente, enfatizó que no permitirá que la intimiden nuevamente.

Hasta el momento, nadie cercano al actor ni el propio Tenoch Huerta han optado por brindar una declaración mientras Marvel Studios atraviesa su segunda crisis en el año con uno de sus trabajadores como lo fue Jonathan Majors (”Kang”) a inicios del 2023.

VIDEO RECOMENDADO ¿Se imaginan ver a 'Doctor Strange' entrando en una tienda de cómics? Pues Benedict Cumberbatch cumplió el sueño a unos fans y así reaccionaron. (Video: Marvel)