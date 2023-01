El momento decisivo ha llegado. Este 24 de enero se revelarán los nombres de los actores, directores y películas que postularán a la 95 edición de los Premios Oscar. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas hará el esperado anuncio en una transmisión que se podrá seguir en streaming desde Disney+ para aquellos usuarios que se encuentren en territorio estadounidense.

Como es sabido, la gala principal de los Premios Oscar se llevará a cabo el próximo domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Esa transmisión todavía no ha sido anunciada si podrá seguirse en América Latina por alguna plataforma de streaming.

¿Quiénes son los favoritos para el Oscar 2023?

El apoyo más fuerte parece ser para “The Banshees of Inisherin” de Martin McDonagh y “Everything Everywhere All at Once” de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como The Daniels. Además de nominaciones de dirección, guion y mejor película, ambos filmes podrían tener hasta cuatro nominaciones de actuación. La estrella de “Everything Everywhere All at Once”, Michelle Yeoh, es la favorita en la formidable categoría de mejor actriz, mientras que su coestelar, Ke Huy Quan, el antiguo actor infantil de “Indiana Jones and the Temple of Doom” (“Indiana Jones y el templo maldito”), parece tener asegurado el premio de mejor actor de reparto. El astro de “Banshees” Colin Farrell es probablemente el competidor más duro para Brendan Fraser de “The Whale” (“La ballena”) y Austin Butler de “Elvis” en la categoría de mejor actor, mientras que Brendan Gleeson, Kerry Condon y Barry Keoghan también podrían tener nominaciones.

Si estuviéramos en “Jeopardy!” ningún concursante podría responderlo, sería un momento humillante para el drama sobre el paso a la edad adulta ampliamente celebrado de Spielberg y galardonado con el Globo de Oro. “The Fabelmans” ha sido una candidata prometedora desde su estreno y premiación en el Festival Internacional de Cine de Toronto, pero hay algunos tropiezos en su camino que van más allá de las posibles preguntas de concurso. Sorprendentemente, su estrella Michelle Williams se quedó sin una nominación al SAG, pero se espera que la Academia (que ha nominado a Williams en cuatro ocasiones antes) pueda remediar eso. Lo más retador es que, a diferencia de “Everything Everywhere All at Once”, o “The Banshees of Inisherin”, “The Fabelmans” (con 14,4 millones de dólares recaudados en Estados Unidos) no tuvo un buen desempeño en taquilla.Irónicamente, el cineasta que ayudó a crear los grandes estrenos de taquilla modernos tendrá que ganar a pesar del perfume de decepción taquillera que rodea este filme. Sin embargo, Spielberg parece en caminado a su novena nominación como mejor director, y muy probablemente su tercer triunfo en la categoría.

¿A qué hora se anuncian los nominados a los Oscar 2023?

Este martes 24 de enero se revelará la lista de nominados. Esta ceremonia iniciará a las 8:30 a.m. (hora del Este), lo cual se traduce a la misma hora en el Perú, Ecuador y Colombia. El evento podrá ser seguido a través de Oscar.com, Oscars.org o el perfil de YouTube de la Academia.

Aquí una lista con horarios de países de la región y el mundo:

Estados Unidos: 8:30 a.m. (hora del este), 5:30 a.m. (hora del Pacífico)

8:30 a.m. (hora del este), 5:30 a.m. (hora del Pacífico) Perú, Colombia y Ecuador: 8:30 a.m.

8:30 a.m. México: 7:30 a.m.

7:30 a.m. Chile y Argentina: 10:30 a.m.

10:30 a.m. España: 2:30 p.m.

¿Cómo ver el anuncio de nominados del Oscar 2023 en Disney+?

Si te encuentras en los Estados Unidos y tienes cuenta de Disney+, podrás ver el anuncio a través de ese servicio.

Este es el anuncio hecho por la empresa:

Drum roll, please… 🥁✨



Don't miss The #Oscars Nominations Show, streaming live tomorrow at 8:30am ET/5:30am PT on #DisneyPlus in the US.

Pero si no tuviera el servicio, podrás seguir la transmisión en streaming en los horarios antes mencionados a través del canal oficial de YouTube de la Academia.





(Con información de la agencia AP)