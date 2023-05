Existe una broma recurrente en redes sociales hacia los periodistas peruanos: ocurre cuando, en el trabajo reporteril, se le pregunta al extranjero de turno si ha probado el cebiche o, en general, la comida peruana. Es el recurso del que no tiene qué preguntar, del que quiere salir del paso. ¿Pero qué ocurre cuando el entrevistado tiene una pasión sincera por los platillos más exquisitos? Will Poulter, quien por su trayectoria (“Midsommar”, “We’re the Millers”) no podría ser considerado un extranjero de turno, ama cocinar y probar platillos de todo el mundo. Le hicimos la pregunta de rigor.

Héroe que pisa tierra

“¿Cocina peruana? Es una de mis cocinas favoritas. El cebiche es mi favorito. Estoy desesperado por ir a Perú y comerme toda la comida”, contó el actor en entrevista con El Comercio. Él vuelve a las pantallas en la tercera parte de “Guardianes de la galaxia” (“Guardians of the Galaxy” Vol. 3″), saga de aventureros espaciales unas veces superhéroes, otras veces ladrones, quienes se despiden del cine. El actor de 30 años tiene, en sus propias palabras, la fortuna de ser parte de este adiós.

“Me sentí muy, muy suertudo, en especial porque [la saga] es amada alrededor del mundo, ya sabes, y fui parte de esa audiencia global que apreció la primera y segunda película, así que estar involucrado en la tercera es muy especial. Incluso me sentí más reconfortado, de algún modo, al descubrir que todas las personas de las que yo era fan también eran en realidad geniales”, dijo.

En los cómics, Adam Warlock es un personaje fundamental. Indivisible de la historia del Guantelete del Infinito, a cuyo alrededor giró la saga previa de las películas de Marvel, el héroe llega al cine con una trama que se involucra específicamente con Rocket (Bradley Cooper/ Sean Gunn) y el villano de turno, el High Evolutionary (Chukwudi Iwuji). Warlock es un hombre de piel de oro imponente, pero con espíritu infantil. “Ese fue en cierto modo el desafío, crear esta genuina sensación de amenaza y proeza física, así como exponer el hecho de que es como un niño. Y creo que se consiguió eso al trabajar muy cerca del equipo de acrobacias, trabajar con mi propio equipo y también con el equipo de efectos especiales, quienes me hicieron parecer más poderoso. Estoy agradecido por eso”, sostuvo.

Will Poulter, caracterizado como Adam Warlock en la película "Guardians of the Galaxy Vol. 3". / Marvel Studios

Florence Pugh ¿Se reunirán en la pantalla? Will Poulter es amigo cercano de Florence Pugh, actriz destacada que también forma parte del Universo Marvel, como la espía Yelena Belova, voceada como la próxima Viuda Negra. ¿Cómo ve el actor el prospecto de cruzarse con ella frente a cámaras? Poulter: “eso sería realmente genial. Sería la segunda vez que trabajara junto a Flo después de Midsommar. Creo que Flo es una actriz asombrosa y el prospecto de con quién voy a hacer “crossover” en el MCU es muy emocionante.”

Amistades y adioses

A veces conocer a tus héroes sí vale la pena, sea con los actores o con el cineasta. “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ vuelve a contar con la dirección de James Gunn, que también se despide del Universo Cinematográfico de Marvel para trabajar en DC, la competencia. De él, Poulter tiene un aprecio especial más allá de tratarse de su jefe. ¿Cómo es trabajar con él?

Poulter: “Es una mezcla única de ser increíblemente organizado y hacer storyboards a la “N” potencia, y tener todo planeado perfectamente; y también dejar espacio a la improvisación, para que sus actores se expresen a sí mismos. Es una mezcla única, usualmente no tienes ambas cosas a la vez. Tienes uno sin el otro, pero no ambas cosas en tándem, y hace (que la filmación sea) una experiencia asombrosa para un actor”.

Finalmente, el actor se atrevió a comentar lo que todos los fans ya discuten en redes: la sensación de que la película será muy emotiva, trágica incluso. Se teme que por lo menos uno de los guardianes muera. “Recomiendo llevar tus pañuelitos a esta película, es demasiado emocional. Yo estoy en ella y lloré. Sabía lo que iba a pasar y lloré. Es una película muy emocional, es un adiós en muchos sentidos. Está llena de “pathos” y amistades hermosas. También está llena de animales muy lindos, así que es algo difícil no llorar”, dijo.