La proeza de Ederle, que por ese entonces tenía 21 años, motivó que unas 250 mil personas la acompañaran durante un desfile por las calles de Manhattan a su regreso a América del Norte. Hoy, casi 100 años después de aquel hecho, su nombre ha quedado casi por completo en el olvido.

En 2009, el escritor Glenn Stout se inspiró en su historia para escribir el libro “Young Woman and the Sea”, que sirve de base para la nueva película de Disney+ que cuenta con la inglesa Daisy Ridley como protagonista y con el noruego Joachim Rønning como director. Ambos reconocen que jamás habían oído la hazaña de Ederle hasta el día en que les llegó el guion con la propuesta de trabajo.

Joachim Rønning habla de Daisy Ridley y "Young Woman and the Sea". (Fuente: Saltar Intro)

“No sabía nada de ella y hoy me desconcierta no haber conocido esta historia. No fui consciente de ella hasta que leí el maravilloso guión de Jeff Nathanson basado en el libro de Glenn Stout. Incluso cuando hablaba del proyecto con las personas a mi alrededor tampoco la conocían. Por eso de pronto sentí una obligación en volver a contar esta historia para una audiencia actual y a poner Trudy Ederle de vuelta en el mapa”, nos dijo Rønning en una entrevista vía Zoom a propósito del estreno del filme.

¿De qué trata? Una breve sinopsis La película "Young Woman and the Sea" ("La joven y el mar") comienza con el retrato de la infancia de Trudy Ederle. Desahuciada por los médicos al contraer sarampión, los padres de la niña se alistan para un trágico final. Pero su carácter guerrero, la hace desafiar los pronósticos y recuperarse para inspirar a su madre a tomar una decisión inusual para los conservadores inicios del siglo XX: inscribirla a ella y a su hermana a clases de natación. Meghan, la hermana mayor de Trudy, se destacara por sus condiciones y se convertirá en una influencia para que la joven Trudy se desafíe a sí misma y, a consecuencia de ello, a las imposiciones de la sociedad con lo que las mujeres están permitidas de hacer.

La historia real

Gertrude Ederle se consideraba a sí misma “una bebé acuática”, porque adquirió la pasión por el mar a temprana edad: en su natal Nueva York, donde se crio en el seno de una familia convencional para la época: 6 hermanos (4 mujeres, 2 varones), un padre que se hacía cargo de todos con su trabajo como carnicero y una madre ama de casa. Gertrude, o ‘Trudy’ como le decían de cariño, aprendió a nadar en la costa de Nueva Jersey, donde su familia vacacionaba. Gracias a la proximidad de su hogar a la recién naciente Asociación Femenina de Natación, pudo desarrollar su talento a pesar de que en ese momento no era bien visto que una mujer nadara.

La verdadera Trudy Ederle.

Desde sus comienzos, Ederle se acostumbró a romper parámetros: era imparable en la piscina y, al cumplir los 18 años, ya había batido siete récords del mundo. Empezaba a generar titulares en las páginas deportivas y logró más en 1924 cuando viajó a París para los Juegos Olímpicos, aunque regresó a su país con puestos decepcionantes para ella.

Las recientes noticias de un estadounidense que había cruzado a nado el Canal de la Mancha en 1922 la inspiraron en la aventura que se volvería su gran revancha a pesar del poco respaldo que tenía y las burlas que generaba en un entorno misógino.

Incluso Jabez Wolffe, el escocés que la entrenaba por aquella época, se burlaba del sueño de la nadadora, quien realizó su primer intento en agosto de 1925. “Le he dicho que este maratón de natación es diferente a todo lo que ha intentado, pero qué hombre puede discutir con éxito con una mujer”, declaraba el técnico, según recordó el diario “The Telegraph”.

‘Trudy’ debió abandonar su misión a las nueve horas. De acuerdo al libro de Glenn Stout que recopila reportes periodísticos de la época, el entrenador Wolffe la había saboteado deliberadamente envenenando su té. Ella lo despediría a consecuencia y con Thomas Burgess como entrenador volvió al mar en 1926.

El 6 de agosto de aquel año, a un ritmo de 28 brazadas por minuto, conquistó el récord y, además, mejoró en dos horas el tiempo de su predecesor.

Una película con mucha realidad

Para poder retratar con precisión esta increíble historia, Joachim Rønning, un director que ha retratado el mar en varias de sus películas, estaba decidido a filmar a mar abierto: “Yo no quería filmar en un tanque con agua temperada y con pantallas verdes para recrear escenarios. Hablamos mucho de esto con Daisy (Ridley) y entrenó por meses nadando en aguas abiertas. Yo me sentía afortunado en poder filmar con ella, verla en ese proceso a diario: en esas aguas heladas, peleando contra las corrientes mientras decía sus líneas y ofrecer tanta fuerza en sus brazadas al nadar. Fue una bendición tenerla”, nos contó el cineasta.

Joachim Rønning dirige "Young Woman and the Sea". (Foto: EFE)

El entrenamiento de Daisy Ridley estuvo a cargo de una nadadora olímpica, la inglesa Siobhan-Marie O’Connor, quien en su primer encuentro con la actriz le pidió nadar dos largos en una piscina normal y recibió como respuesta un dubitativo: “¿Cincuenta metros de un tirón?”. Aunque el agua no le era ajena, la experiencia de la artista con las piscinas se reducía a momentos recreativos, una que otra competición de aguantar la respiración entre amigos. Su compromiso con las películas de la saga “Star Wars” -”The Force Awakens”, “The Last Jedi” y “The Rise of Skywalker”- le habían dado mucha resistencia física, pero sabía que “Young Woman and the Sea” sería un reto, y lo enfrentó como tal.

Quizás una de las escenas más complicadas de filmar fue la del final de la película, que requirió nueve días yendo a nadar desde muy tempranas horas a aguas heladas. Es por eso que, durante la entrevista con “Saltar Intro”, el director no se cansaba de elogiar a su protagonista.

“Obviamente, sabía que Daisy era una gran actriz, porque estuvo increíble en ‘Star Wars’, pero además ella tiene algo extra: tiene una fuerza como persona, irradia una energía que yo siento que es la energía que tendría Trudy en esos momentos de su historia”, confesó el noruego, que en redes sociales compartió imágenes de las extenuantes grabaciones en el océano:

Joachim Rønning decidió filmar en océano abierto las imágenes de "Young Woman and the Sea". (Foto: Joachim Rønning/ Instagram)

Ederle vs. Nyad

La película de Joachim Rønning llegará al streaming y a algunas salas seleccionadas de cine poco después de otro éxito cinematográfico inspirado en la hazaña de una nadadora: “Nyad”, de Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi, que en 2023 recibió dos nominaciones a los premios Oscar.

En el 2023, la nadadora estadounidense Diana Nyad motivó una película sobre suvida.

Annette Bening en el rol de Diana Nyad en película nominada al Oscar disponible actualmente en Netflix.

Aquella película mostraba el esfuerzo de una mujer que rompió a los 64 años un récord que no pudo en su juventud. Curiosamente, en la cinta, protagonizada por Annette Benning, el personaje hace una breve referencia a Ederle. En el tráiler de “Young Womand and the Sea” en la sección de comentarios en YouTube, no faltan quienes comparan ambas historias.

Para el director, sin embargo, no hay mucho que decir al respecto. “Claramente hay similitudes en sus historias y creo que está bien, pero yo me esfuerzo en tratar de hacer buenas películas y eso es todo lo que puedo hacer. Además, creo que no hay algo así como ‘un exceso de buenas películas’, ya sea de nadadoras o de científicos haciendo armas nucleares o lo que sea, yo le doy la bienvenida a todas las buenas películas. Obviamente la gente trazara sus paralelos, pero no hay mucho que decir sobre eso”, explicó.

Daisy Ridley en la premiere de "Young Woman and the Sea". (Foto: EFE)

Para el cineasta, las historias de deportistas como estas resultan inspiradoras por la pasión en lo que hacen a pesar de los obstáculos. “Creo que siempre es fascinante oír sobre alguien que peleó contra todo por algo en lo que realmente crearía y que atravesó todas las barreras en su camino. Creo que eso en sí es inspirador y espero que esta película, de alguna manera, te ofrezca esa energía, por decirlo de alguna manera, cuando la veas. No espero que salgas a nadar el Canal de la Mancha, pero sí que te motive a aventurarte a algo: un viaje, una decisión o que te dé una buena energía, ese es el objetivo, espero que la gente lo sienta así al verlo”, dijo Joachim Rønning.

Por su parte, Daisy Ridley ha confesado haber adoptado esa energía en su vida. Eso sí, durante el avant premiere del filme, confesó que no quería volver a nadar en breve. “Estoy encantada de formar parte de esta historia, estoy encantada de interpretar a Trudy, lo que hizo es increíble, y ya no necesito nadar. Veré a la gente nadar y les animaré, no puedo esperar a las Olimpiadas”, declaró.

Sin duda, la película sale con todas las intenciones de no dejar a nadie impasible.