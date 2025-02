El domingo 23 de febrero, el comediante venezolano George Harris fue el encargado de inaugurar el humor en el Festival de Viña del Mar, la misma noche en que se presentaron Marc Anthony y Bacilos. Aunque su nombre es poco conocido en Chile, lo cierto es que el artista es considerado “el comediante latinoamericano más taquillero de los últimos años”.

Y es que ha realizado shows en los escenarios más multitudinarios de Estados Unidos, Europa y América Latina, como el Carnegie Hall en Nueva York, Hard Rock Live en Florida, el Palacio Vistalegre en Madrid, el Movistar Arena en Santiago y el Luna Park en Buenos Aires, todas con funciones agotadas. Pero además, en el 2023 fue escogido por el “Miami New Times” como el Mejor comediante del año.

¿Quién es George Harris?

George Harris nació en Caracas, pero vive en Miami desde el año 2011. Allí se ha mantenido vigente por 11 años, realizando presentaciones en vivo todos los jueves en los teatros Flamingo y La Scala, que luego difunde en su canal de YouTube, donde tiene más de 1.1 millones de seguidores y más de 580 millones de visitas. En octubre de 2023, el venezolano contó al medio “Semana” que se fue de su país “porque sabía que en algún momento me iba a tocar la censura. Yo siempre he estado en contra de lo que está pasando en mi país y en contra de todos los procesos de izquierda de Latinoamérica”.

Harris no es solo comediante, ya que según informa su sitio web también es actor, periodista, locutor y presentador, pero sobre todo “Stand Up Comedian”. Y en su cuenta de X se define como “Stand Up Comedian Folklórico”. De hecho, se ha dedicado 20 años al humor y ahora debutará en el Festival de Viña. “¡Qué gran honor! ¡Que emoción tan grande! Esto solo es el reflejo de años de trabajo. Ya es un gran premio estar en el mejor Festival del mundo mundial… Agradecido por la extraordinaria invitación”, escribió Harris en su cuenta de Instagram, luego de ser anunciado como parte de la parrilla de artistas del evento.

Sin embargo, su presencia en el certamen de la Ciudad Jardín ha generado una controversia en las redes sociales, debido a que usuarios reflotaron comentarios antiguos de su cuenta de X en los que critica abiertamente a la izquierda, algo de lo que también habla en sus rutinas, donde aborda temas políticos, pero también vivencias personales, de historias de la gente, donde utiliza “la nostalgia como herramienta”, según contó el año pasado a El Periódico de España.

No obstante, en conversación con “Semana”, antes de su presentación en Viña 2025, el comediante indicó que “mi trabajo está involucrado con lo que nos pasa como venezolanos. Tengo que aceptar que he bajado el volumen al tema político y le he subido más el volumen a nuestra forma de ser y a las cosas que nos pasan como inmigrantes en un nuevo país”. Un ejemplo de una crítica a la izquierda fue cuando el humorista dijo en uno de sus shows que “nadie sabe lo que es la izquierda hasta que le pasa”. El extracto fue republicado por él mismo en su cuenta de X, luego de que un usuario compartiera esta parte el pasado 5 de noviembre.

Tuit de George Harris.

Presencia polémica en Viña

George Harris usa sus plataformas digitales para comentar sobre la actualidad, la contingencia que vive su país, habla de la política de otros países y posturas críticas a la izquierda.

Esto mismo ha generado que muchos usuarios revisaran la cuenta de X de Harris, y se encontraran con tuits que comenzaron a viralizar y que han desatado una polémica desde hace algunos días, ya que incluso muchos internautas, pidieron que la organización lo baje del evento, porque -a su juicio- el “Monstruo” no tendría piedad con las pifias, y que no le iba a ir bien en el Festival.

Uno de los comentarios más controversiales, fue el que hizo el 12 de septiembre de 2023, donde criticó a Salvador Allende. “Y por ahí hay un montón de gente que aún llora por Allende. ¡Que pobreza de mente tan arrecha”, escribió en esa oportunidad Harris, al compartir un video de la marcha de las mujeres contra el mandatario en el año 1971.

Otro de los tuits que también han resurgido es uno del 15 de septiembre del 2024, en el que aludió a que sus compatriotas han tenido que dejar su país debido a la situación que se ha vivido en Venezuela. Harris compartió la foto de un letrero que dice: “Los venezolanos también querían un cambio, y les tocó cambiar de país”. La imagen se acompaña de este texto: “Este letrero es demoledor… Sirve para todos esos países que justifican y apoyan la izquierda…”.

Además, el 18 de octubre de 2020, compartió otro tuit en el que escribió: “Venezuela en los 80′s era Chile del 2020. Un país pujante en ‘vías de desarrollo’ con un montón de extremistas de izquierda que vivían quejándose y destruyendo las vías públicas en sus supuestas luchas sociales. Miren el resultado de la izquierda en el poder”.

Otro comentario que ha generado polémica es uno que compartió tras la muerte de Matthew Perry, el icónico actor de “Friends”, en octubre de 2023. A raíz de las circunstancias que rodearon su deceso, el humorista escribió: “De lejos se ve que ahogarse en la bañera es un tema de sustancia”. No obstante, según recogen diferentes medios nacionales, aunque el mensaje fue eliminado, volvió a ser viralizado por los usuarios.

Tuit de George Harris sobre Matthew Perry.

Cabe mencionar que la mayoría de los internautas han criticado los comentarios de Harris, pero también hay quienes lo defienden. Asimismo, hay chilenos que han llenado sus publicaciones en su cuenta de Instagram de las famosas recetas.

“Vamos a ver cuánto demora en bajarse del Festival, porque pifia segura”; “La falta de sensibilidad del comediante venezolano George Harris es impresionante. Debería informarse mejor sobre la historia de cada país antes de emitir comentarios como este, especialmente cuando aún se busca el paradero de muchas víctimas de una cruel dictadura. Vergonzoso”; “No eres bienvenido en Chile. Tus despreciables comentarios no tienen espacio en nuestra cultura. Con el dolor de un país no se juega”; “Preparados para pifiar a George Harris en Viña 2025″; “Van a quemar horrible a George Harris en Viña. Yo si fuera él no iría, lo van a descargar mucho si se presenta”; “Todavía hay tiempo para bajarlo. Lo último que va a recibir son aplausos”; " Quien menospreció la imagen del Ex Presidente de la República Salvador Allende. Hay cuidar la imagen de ex Mandatarios independiente del color político”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en sus redes sociales.

Quienes lo apoyan sostienen que “George Harris es lo más grande. Espero verlo en la televisión. Allende hizo daño en el país”; “Soy chilena, es un escenario difícil, pero te irá excelente, eres seco en lo que haces. Veo tus videos cada semana y muero de la risa. Triunfarás”; “Los chilenos decentes te queremos. Los comunistas son los amargados”; “Triunfará sin lugar a dudas”; “Por acá una chilena ansiosa por verte. El bien siempre gana”.

La cultura de la cancelación

Cabe señalar que en la entrevista que dio al medio El Español, el humorista, fue consultado sobre los límites del humor y dijo que “estamos frente a una generación muy delicada. Los niños de 16 a 19 años, llamados por muchos la ‘generación de cristal’. El humor se encuentra en un momento de peligro. Estamos caminando entre bombas antipersona. No te puedes meter con ciertos gustos sexuales, no puedes hablar de ciertas características de las personas porque entonces haces bullying...”.

“Estamos caminando en un sendero donde el humor se vuelve peligroso, donde la gente se ofende por cualquier cosa y gracias a las redes tenemos esta cultura de la cancelación. Algo no me gusta y lo mando cancelar con todos mis amigos o mis seguidores”, añadió.

En la conversación que tuvo con el medio Semana, Harris fue muy crítico con la izquierda y señaló que con ella “no quiero nada de nada, porque la izquierda destruyó a mi país, lo destruyó en mil pedazos y hoy más de siete millones de venezolanos viven fuera de nuestras fronteras. La gente en Venezuela no se va porque quiere descubrir cómo es el clima en Bogotá, la gente en Venezuela se va porque quiere buscar comida y quiere buscar un mejor futuro”.

“La izquierda siempre está en contra del humor, de la libertad de expresión, de la libre prensa, en contra de todos los sistemas de comunicación, la izquierda va en contra de todo eso. Porque al final a la izquierda no le interesa que la gente se entere de muchas cosas”, concluyó.

Las pifias en Viña del Mar 2025

El domingo 23 de febrero, George Harris fue abucheado en la 64 edición del Festival Internacional de Viña del Mar.

El comediante debió retirarse del escenario tras 20 minutos de rutina. Antea las pifias, Harris optó por enfrentarse a la audiencia con frases como “yo no puedo creer que una gente compre una entrada para pitar toda la noche, se van a quedar sordos. El que no le gusta, ve a comprar un refresco o una empanada”, lo que le provocó más silbidos y que más público se pusiera en su contra.

(Artículo de Sofía Cereceda S., publicado en El Mercurio de Chile, diario miembro del GDA)