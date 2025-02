La nueva serie de Disney+, “Entre Paredes”, es una comedia romántica protagonizada por Aislinn Derbez y el actor mexicano Christian Vazquez. Reencontrarse en una serie con su exnovio de los veintes y compartir escenas subidas de tono con él fue una “casualidad”, dijo la modelo y actriz a Saltar Intro de El Comercio durante una entrevista virtual. Sus genes artísticos, porque es hija de Eugenio Derbez, le dieron un poco de chispa para contar su experiencia, y su breve sonrisa hacía “chistoso” que ese reencuentro con Vazquez haya sido una anécdota realmente inesperada para ella.

En “Entre Paredes”, Marga (Derbez) es una coordinadora de eventos que vive su soltería desde las aplicaciones de citas. El editor de la telenovela del momento, Martín (Vazquez) se encuentra con ella y luego continúan como dos jóvenes afanosos por estar en la cama. Lo que ninguno de los dos sabe es que están muy cerca de volverse a ver en el mismo edificio, lleno de vecinos molestos, donde todo se escucha entre las paredes que dividen los departamentos. Con el tiempo, ambos acuerdan ser solo amigos, aunque los sentimientos que surgen entre ellos pondrán a prueba esa decisión.

"Entre paredes" - Capítulo 1. La serie cuenta con 10 episodios en su primera temporada, que se estrenó el 12 de febrero por Disney+. / eduardocisnerosmx

Uno de los momentos más sorprendentes para la producción de la serie fue descubrir que Aislinn Derbez y Christian Vázquez habían sido pareja en la vida real. La actriz reveló que ni siquiera los productores estaban al tanto de su historia en común. “Cuando me avisaron los productores de Disney+ que habían escogido a Christian y yo me quedé: ‘Ah, ok…’. Pregunte: ‘¿Y ellos saben que había una historia?’. Nadie sabía. Y entonces cuando le digo a Noé (el director): ‘Oye, ¿tú sabías que hace 15 años pasó esto con Christian?’. Y me dijo que no, se preocupó y me dijo que le preguntaría a los productores", confesó la actriz.

El reencuentro con el ex

“Nadie sabía”, reitera con la mirada fija Aislinn Derbez, quien estuvo hace 15 años con Vazquez en una relación que caminaba para algo serio, pero finalmente concluyó. “Cuando los productores supieron, como que se preocuparon, y me dijeron que ya habían pactado y cerrado su personaje con él. Me preguntaron: ‘¿Tienes algún problema o qué hacemos?’. No tenía problema, pero se me hacía chistoso si es que lo habían hecho a propósito o no. Ellos no tenían ni idea. Fue una absoluta coincidencia”, agregó la actriz.

Aislinn Derbez interpreta a una planner de fiestas, Marga; Christian Vázquez, un editor de telenovelas, Martin; Giuseppe Gamba, Pablo; y Ana Layevska, Silvana en la serie "Entre Paredes".

En la prensa mexicana, la vida de Aislinn pasa por sus incursiones en comedias locales, siguiendo los pasos de su padre, y sus breves historias de amor fuera de la pantalla, a pesar de su esfuerzo por preservar su privacidad. La primogénita de los Derbez, hija de la actriz de doblaje Gabriela Michel y el comediante con voz de Burro de “Shrek”, alcanza cierto ranking de títulos en streaming. Ha sido la joven Elena en “La casa de las flores” de Netflix, papel impulsor de su popularidad, la camaleónica María Laura en “A la mala”, otra comedia mexicana, donde conoció a su primer esposo y padre de su hija, Mauricio Ochmann. La pandemia culminó con ese matrimonio y luego la actriz se reinventó en una versión más enfocada en el bienestar mental, lo cual ha contado en diferentes oportunidades en su podcast “La magia del caos”.

“Entre paredes” estuvo a cargo del director Noé Santillán-López, quien a su vez dirigió 10 episodios de la entretenida comedia de Prime Video, “Cómo sobrevivir soltero” —buena recomendación para los amantes de las comedias mexicanas sobre treintañeros—. De hecho, en esta serie, trabajó con el actor mexicano Octavio Hinojosa, quien a su vez interpreta a uno de los vecinos de “Entre paredes”. Tiene varias escenas con Aislinn Derbez, ya que sus personajes son vecinos del edificio.

“Mi personaje está muy confundida con lo que quiere en la vida y el amor”, explica la actriz. “Sobre todo, no entiende si se quiere comprometer o le tiene miedo al compromiso. Y siento que me identifico mucho con ella cuando era más joven, en mis veintes. Sentía que estaba pasando por esa situación así de no saber para dónde ir. En ese aspecto, de tener una idea del amor muy distinto a la que hoy tengo, y eso fue divertido de interpretar”, agrega.

Thali Garcia interpreta a la influencer Patrisha en "Entre paredes", una serie de Disney+. / eduardocisnerosmx

Santillán-López fue, así como el resto de la producción, sorprendido con la participación de Derbez en la serie. “La verdad fue muy largo el proceso de descubrimiento. Yo entré a la serie con la noticia de que ella, Aislinn, iba a ser el personaje de Marga y conociéndonos mejor hicimos equipo. Porque una cosa es el proceso de casting y otra la producción por fuera, donde pensamos cuál es la pareja ideal. Pero aún más importante es lo que piense la protagonista, que va a compartir con Christian”, dijo el director durante la entrevista virtual, en la que estuvo presente en compañía de los protagonistas de su serie.

“Ha pasado más de un año y medio y los vecinos nos volvimos a reunir para promocionar este proyecto. Es como una metáfora de sacar eso del baúl de los recuerdo y empezar a recapitular eso”, comentó Christian Vazquez, actor mexicano, no solo conocido por ser la nueva pareja de Pati Cantú, sino por otras comedias en streaming, como “3 idiotas” y “Mirreyes vs godínez”.

El actor mexicano también aseguró que la química con su co-protagonista fue clave para darle naturalidad a la relación de Martín y Marga. “Quieras o no, el pasado a veces ayuda al presente. Esta coincidencia que tuvimos Aislinn, para bien o para mal, más lo primero, ayudó bastante a la serie”, dijo el actor. Santillán-López retoma comunicación con Vazquez y la actriz ucraniana-mexicana Ana Layevska, más de tres años después de trabajar con ellos en la serie de Netflix “Guerra de vecinos”.

“En el set, siempre tiene que haber una muy buena química, complicidad para poder reflejar lo que se necesita a cuadro. Con Noé, siempre fuimos muy de la mano para poder tener libertad y jugar con otros actores”, agregó Vazquez. “Esta coincidencia ayudó a darle esa frescura y naturalidad que necesitan los personajes tanto cuando están coincidiendo como durante la primera ruptura de Marga y Martín, y siento que esa ruptura nos une más. Para reflejar eso, tiene que haber una muy buena química, o algo ahí, una chispita. Eso fue muy afortunado para el proyecto. Muy contentos de que se haya dado de esta manera también”.