Polifacética y de amplio currículum, que incluye nominaciones a los Globo de Oro, los premios Oscar, dos discos de platino y más de 14 millones de seguidores en Instagram. Así es Hailee Steinfeld, la coprotagonista de Hawkeye (Ojo de Halcón), la serie de Disney+ que se estrena este 24 de noviembre y en la que compartirá roles con Jeremy Renner.

¿Quién es Hailee Steinfeld?

Hailee, actualmente de 24 años, supo que quería ser actriz desde muy pequeña, siguiendo los pasos de sus primos que hacían breves apariciones en anuncios de televisión. Cuando tenía ocho años tomó la decisión de dedicarse de lleno a la actuación, pero sus padres le pusieron como condición que se formara en este mundo de manera profesional, fue por eso que la entonces aspirante a actriz optó por llevar la educación en casa o ‘homeschooling’, como se dice en inglés.

Es así que luego de participar en algunos anuncios publicitarios, con tan solo 12 años obtuvo su primer rol estelar en “Heather: A Fairytale”, en 2008. Sin embargo, la fama tocó sus puertas en 2010 con “True Grit”, de los hermanos Coen, en la que fue elegida de entre 15 mil aspirantes que audicionaron para los directores de la película. Su interpretación le valió la nominación a mejor actriz de reparto en los Oscar.

Hailee Steinfeld en una escena de "True Grit".

En la cinta, Hailee interpretó a Mattie Ross, una joven que decide contratar a un pistolero veterano para vengar la muerte de su padre. Gracias a su rol, fue reconocida como una de las 10 mejores interpretaciones de 2010 por la revista TIME.

A medida que Hailee ha ido creciendo, sus éxitos la han ido acompañando y ahora se ha convertido en una gran actriz, productora y cantante.

Hailee nació en 1996 en Los Ángeles, California y creció en Agoura Hills para luego mudarse a Thousand Oaks. Completó sus estudios de educación básica en diversos colegios; sin embargo, debido a las recomendaciones de sus padres y el bullying que recibía en la escuela, optó por la educación a distancia.

Su madre Cheri Domasin es diseñadora de interiores de ascendencia afroamericana, inglesa, filipina, alemana, irlandesa y escocesa. Mientras su padre Peter Steinfeld es un entrenador fitness. Hailee también tiene un hermano mayor, Griffin Steinfeld.





“Insolente, valiente y segura de sí misma”, decía la oferta de casting con la que los hermanos Coen trataban encontrar en 2009 a la protagonista de su próxima película. Ellos buscaban a una niña de entre 12 y 17 años que pudiera desenvolverse junto Jeff Bridges o Matt Damon en la cinta. Para encontrar a Hailee recorrieron Texas, Oklahoma, Carolina del Sur y Arkansas haciendo pruebas a 15 mil jóvenes.

Hailee Steinfeld junto a Jeff Bridges y Matt Damon. (Foto: Getty)

“Vi las instrucciones que le estaban dando y algunos eran ajustes muy complejos. Pero repetíamos la escena y lo clavaba. Recuerdo que miré a Roger Deakins (director de fotografía) y le pregunté, ‘¿Hace esto cada día? ¿Es así de buena?’. Y él asintió con la cabeza y dijo, ‘Es así de buena”, recordó en una entrevista Matt Damon, que interpreta a un sheriff en el filme.

“Me perdí todos los bailes de mi instituto, incluso la graduación, pero luego conseguí llegar hasta la gala Met”, declaró Hailee a The Independent.

Además de su próspera carrera en la televisión y el cine, la artista se ha consolidado en el mundo de la música pop con un doble platino por su primer single “Love Myself” y el éxito de triple platino “Starving”. A ello se suman “Most Girls” y “Let Me Go”. Integrando así la lista de artistas icónicas de la generación Z como Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato, Zendaya y Lady Gaga, con quien tiene en común la nominación a los Oscar.

La actriz californiana también es protagonista de Dickinson, la serie Apple+, que explora la vida de Emily Dickinson, una de las poetas fundamentales del siglo XIX, y los obstáculos que las cuestiones de género, sentimentales o sociales presentan en el día a día de la rebelde escritora. Se estrenó en 2019 y actualmente está por estrenar su tercera temporada.

"Dickinson" es una de las series originales de Apple TV+. (Foto: Apple)

Además, ha participado en producciones juveniles como “Pitch Perfect” y “The Edge of Seventeen” y cintas como “El juego de Ender”, “Romeo y Julieta”, “Tres días para matar”, “Bumblebee”, y “Los Ángeles de Charlie”.

Su salto a Marvel

Este 2021, la joven de 24 años ha dado un salto a Marvel interpretando a Kate Bishop, la joven que le tomará la posta a Clint Barton en “Hawkette”. Es importante mencionar, que Hailee ya había tenido un acercamiento con el monstruo del entretenimiento dando su voz a Gwen Stacy en la película animada “Spider-Man: Un nuevo universo”.

Foto: Marvel Studios

“Para mí es un honor unirme al equipo de Marvel Studios, es una familia maravillosa. Pero además el mío es un personaje que me hace muy feliz interpretar y darle vida. Ha sido una experiencia maravillosa y estoy deseando ver a dónde más me lleva”, declaró la actriz al portal español a Telva.

El precio de la fama no es ajeno para la artista; sin embargo, lo ha sabido llevar con calma: “Estoy bien, creo que he encontrado un buen equilibrio. Estoy encantada de poder hacer lo que amo -y lo que creo que se me da bien-, y tengo la suerte de tener a gente a mi alrededor que me quiere y me apoya, pero además de ello tengo unos fans maravillosos que constantemente, cada día, están a mi lado. Tanto mis fans como mi familia, que es mi mayor red de seguridad, están ahí siempre que los necesito, y hacen que esta experiencia sea aún más increíble”, declaró también a Telva.

¿Y el amor?

La ahora interprete de Kate Bishop se ha mostrada muy celosa de su vida privada. Sin embargo, ha sido relacionada con artistas como Justin Bieber (quedó solo en rumor), Douglas Booth y el exmiembro de One Direction, Niall Horan, con quien mantuvo una relación durante varios meses.

Niall horan y Hailee steinfeld. (Foto: Twitter)

“Algunos de nuestros momentos más privados pueden ser publicitados o desvelados sin que nosotros tengamos ningún tipo de control sobre ellos. Es difícil de comprender. Me siento bendecida y afortunada por estar produciendo proyectos e interpretando papeles increíbles y eso es de lo que quiero hablar. Eso es lo que me hace sentir orgullosa, lo que quiero que la gente conozca, y ellos pueden elegir si se suben a bordo o no”, reveló a la revista Glamour.

Su propia marca de lentes de sol

Siempre multifacética. Ahora Hailee ha decidido lanzar su propia colección de gafas de sol: Priveé Revaux. Sus socios son nada menos que Ashley Benson y Jaimie Foxx.

“Me hacía mucha ilusión crear mi propia marca, y más aún una marca de gafas que fuera accesible y asequible, pero sobre todo de buena calidad. Yo personalmente nunca salgo de casa sin mis gafas de sol, y pienso que un par de gafas pueden elevar tu look completarlo o simplemente puedes esconderte detrás de ellas si lo necesitas. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy en Nueva York y mi alergia está descontrolada, así que me pongo las gafas incluso para bajar al mercado. Me encanta la marca y todos los diseños que hemos creado, que representan una expresión muy personal a la vez que son para todo el mundo”, declaró a Telva.

VIDEO RECOMENDADO

Scarlett Johansson habla sobre la evolución del UCM. (Fuente: Saltar Intro)

TE PUEDE INTERESAR

“Jungle Cruise”: ‘La Roca’ nos cuenta cuál fue la escena más difícil de filmar junto a Emily Blunt

Scarlett Johansson demanda a Disney: ¿cuánto ganan las estrellas del UCM?

“Evangelion”: ¿Quién mató a Kaji? La pregunta que persiste 26 años después

“Black Widow”: Scarlett Johansson no se merecía una cinta como esta | CRÍTICA