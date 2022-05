Una de las formas más simplistas de criticar un producto audiovisual es decir que “le encantará a los fans”. Es la salida rápida de quien, o no tiene nada que decir, o no quiere mancharse las manos con un tema por lo espinoso que pueda resultar a los seguidores. Por ejemplo, luego de describir la trama de los primeros dos episodios de “Star Wars: Obi Wan Kenobi”, podría decir únicamente que le gustará al público que vive y respira esta franquicia, eso por las múltiples referencias que presenta; lo cual es verdad. No obstante, es una serie con problemas que ningún “cameo” o conexión a películas clásicas rescata.

A continuación, SPOILERS de “Star Wars: Obi Wan Kenobi” Parte I y Parte II:

La trama

Diez años después de los hechos representados en “Star Wars: The Revenge of the Sith”, Obi Wan Kenobi (Ewan McGregor) vive en el planeta desértico Tatooine, donde, a la distancia, se encarga de vigilar al niño Luke; que al ser hijo del poderoso caballero jedi Anakin Skywalker, podría llamar la atención del emperador del mal Palpatine. Además, de este modo estará al tanto cuando el niño manifieste los poderes que debería otorgarle su linaje. Mientras tanto, en el planeta Alderaan, la princesa Leia Organa (Vivien Lyra Blair), hermana de Luke, es secuestrada. Por esto su padre, Bail Organa (Jimmy Smits), va al encuentro de su amigo de toda la vida Kenobi para pedirle rescatar a la niña.

Para esta misión, el jedi en situación de retiro viaja al planeta Daiyu. Allí descubre dos cosas: primero, que Leia es una niña muy inteligente e inquieta y, segundo, que el secuestro solo fue un plan para atraparlo por parte de la inquisidora Reva (Moses Ingram), también conocida como la Tercera Hermana, una cazadora de jedis fugitivos que busca tener éxito allí donde su superior no tuvo. En la huida del planeta, Obi Wan descubre que Anakin Skywalker (Hayden Christensen) sigue vivo. Lo que no sabe es que ahora se le conoce como Darth Vader y, física y psicológicamente, es otra persona, alguien podrido por el Lado Oscuro.

Obi Wan Kenobi (Ewan McGregor) es un jedi fugitivo con una misión: salvar a Leia Organa. / disney+

La crítica

Lo mejor de la serie es la performance de Ewan McGregor como el agotado maestro jedi Obi Wan, que para no llamar la atención de los inquisidores ha renunciado no solo a su traje de jedi, sino a su espada y también a aquello que no se ve a simple vista; el deseo de esta orden por ayudar al necesitado. McGregor no interpreta al típico héroe de acción con una respuesta ingeniosa para cada cosa, con la cabeza caliente para atacar al enemigo; ese era Anakin. Obi Wan es reflexivo, tal vez demasiado, y su capacidad de decisión es incluso menor que la de Boba Fett (Temuera Morrison) en esa otra serie, también criticada. Pero allí se ve la pericia del escocés, quien dice poco, pero comunica mucho con su silencio, con su mirada. Deborah Chow, la directora, aprovecha lo mejor del actor para crear empatía entre él y la audiencia; aunque no necesariamente para avanzar la trama.

Si hablamos de mover la historia hacia adelante, para eso están los antagonistas y personajes secundarios. Obi Wan, salvo cuando se le presenta la elección de ayudar o no a Leia, está resignado a pasar sus días como guardián del joven Luke. No reacciona cuando están a punto de matar al tío Owen Lars (Joel Edgerton), tampoco cuando uno de los jedi fugitivos aparece muerto por obra de los inquisidores; pero algo erosiona en él. Ya con la visita de Bail Organa (Jimmy Smits), recupera un poco de ese espíritu jedi, la mística que contribuyó a construir la franquicia. Todas estas influencias externas lo hacen actuar y es entonces cuando la serie nos regala su mejor escena hasta el momento; la de Obi Wan desenterrando no solo su propio sable de luz, sino el de Anakin. Algo que es sencillo, pero que significa mucho.

Como mencioné al inicio, los detalles para los fans abundan. Conocemos el origen del avión de juguete que Luke tiene en el “Episodio IV” (1977), vemos a un clon abatido de la Legión 501 del Capitán Rex (los que hayan visto la serie “The Clone Wars”, entenderán) e incluso aparece Esther Rose McGregor, la hija del protagonista, en un rol de escasos segundos. Detalles que no significan mucho para el espectador casual. Los problemas en esta historia empiezan cuando ahondamos en los otros aspectos, aquellos que sitúan esta historia en su contexto, no el de la secuela de una película, sino en la galaxia del streaming, donde casa serie es un planeta más apasionante que el otro y elegir la travesía es más difícil que nunca.

Sí, los personajes secundarios ayudan a que la historia avance, pero salvo unos pocos, tienen escasa profundidad. El guion es ralo en ese aspecto, y requiere de las performances de actores de talento comprobado, como Smits; o de aquellos con carisma hasta para regalar, como Kumail Nanjiani en el rol del estafador Haja Estree, para comunicar algo más allá de lo que está en el libreto. Por ejemplo, el Gran Inquisidor (Rupert Friend) es solo una cara amenazante. Mejor construcción tiene la Reva de Moses Ingram, una exjedi que en lugar de maldad posee gran ambición; una villanía pragmática que hacía falta en esta saga. Destaque aparte merece el trabajo de Vivien Lyra Blair, de solo 10 años, cuya Leia inquieta, ingeniosa y tenaz nos recuerda lo que este personaje será en el futuro; pero también canaliza lo que representó en vida la actriz original, Carrie Fisher.

“Star Wars: Obi Wan Kenobi” se aprecia mejor si estás familiarizado con la saga, pero aun así el único motivo de peso que estos dos episodios ofrecen para seguir viendo es la promesa de ver, otra vez, una lucha de Obi Wan contra Darth Vader. Lo demás está bien hecho, los actores hacen lo mejor que pueden, la directora capta el tono; pero ocurren muy pocas cosas de interés, digamos que falta “Fuerza”, por usar un término de la saga. Si el guion no cautiva al espectador, la serie tiene un camino complicado en adelante que ningún duelo de sables podrá resolver.

PUNTAJE

★★★☆☆

Reva (Moses Ingram) pone en aprietos a Owen (Joel Edgerton) en el primer episodio de "Obi Wan Kenobi". / disney+