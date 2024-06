Títulos de Star Wars, Marvel, el mundo mágico de Disney y las producciones latinoamericanas, documentales y entretenimiento en vivo de Star y los deportes de ESPN estarán en una sola plataforma, Disney+, desde este 26 de junio. Se trata de una esperada fusión por los fanáticos y que agrupa una oferta de contenido que podría beneficiar al consumidor como al servicio. En esta nota, te contamos los detalles de los títulos que estarán en el catálogo y los planes de suscripción.

Si bien los nuevos planes de suscripción cambian, los suscriptores que ya estaban pagando las dos plataformas al mismo tiempo continuarán automáticamente con el plan premium del nuevo servicio. A continuación, estos son las tres modalidades de contenido disponible para los suscriptores.

Planes de suscripción

"Star Wars: The Acolyte" estará disponible en la nueva plataforma de Disney+. (Foto: Disney+)

Disney+ Premium: series y películas de Star y programas deportivos grabados y en vivo de ESPN, con posibilidad de ver hasta en 4 dispositivos en simultáneo .

series y películas de Star y programas deportivos grabados y en vivo de ESPN, con posibilidad de ver hasta en 4 dispositivos en simultáneo Disney+ Estándar: series y películas de Star y programas deportivos grabados y en vivo de ESPN e ESPN 3, con posibilidad de ver hasta en 2 dispositivos en simultáneo.

series y películas de Star y programas deportivos grabados y en vivo de ESPN e ESPN 3, con posibilidad de ver hasta en 2 dispositivos en simultáneo. Disney+ Estándar con Anuncios: series y películas de Star con anuncios publicitarios, y los programas deportivos de ESPN e ESPN 3. En un inicio, el plan de suscripción estarán disponible en Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia, así como dentro de la plataforma Mercado Play (de Mercado Libre), que el servicio brindará solo en cinco países.

Catálogo deportivo de Disney+

El contenido deportivos de Star+ pasará a la nueva plataforma. Los suscriptores podrán ver los partidos europeos de la UEFA, Premier League, LaLiga y Serie A, entre otros, y los encuentros deportivos latinoamericanos de la Conmebol Libertadores y Sudamericana, así como los grandes torneos de tenis, la Fórmula 1, el IndyCar Series y el MotoGP. Además, estarán disponibles las competencias de boxeo de ESPN Knockout y la UFC, pero también una oferta de partidos de rugby, básquetbol, golf, hockey, ciclismo, polo, voleibol, fútbol americano, béisbol, atletismo y pádel. Con ello, se podrá ver el show insignia de ESPN en Latinoamérica, SportsCenter, y otros programas de análisis deportivos.

Colo Colo (ESPN)

Esto no quiere decir que las series y las películas memorables de Disney y sus franquicias desaparezcan, porque también estarán disponibles en la plataforma, pero con el agregado de las comedias de animación para adultos de Star+ como “Los Simpson”, “American Dad”, “Family Guy”, las series “Grey’s Anatomy”, “Criminal Minds”, “American Horror Story”, “This is Us”, “Modern Family”, “How I Met Your Mother”, “Prision Break”, “The X Files”, “The Walking Dead” y “S.W.A.T.”, así como el reality show de “The Kardashians”.

Series y películas disponibles en la nueva Disney+:

Además del contenido deportivo, las series y las películas icónicas y las nuevas producciones de Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, entre otros, estarán en el mismo catálogos.

De América Latina...

“El encargado”

“Nada”

“Santa Evita”

“Impuros”

“Pancho Villa”

“El Centauro del Norte”

De Disney, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, National Geographic y Searchlight Pictures...

“Cruella”

“Encanto”

“Soul”

“Black Panther”

“Indiana Jones”

“Star Wars”

“Avatar”

"Pobres criaturas" se podrá ver por la nueva plataforma de Disney+.

“Pobres criaturas”

“WandaVision”

“Loki”

“X-Men ‘97″

“Moon Knight”

“Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”

“Thor: Amor y Trueno”

“Avengers: Endgame”

“Guardianes de la Galaxia Volumen 3″

“Pantera Negra: Wakanda por siempre”.

“Star Wars: The Mandalorian”

“Ahsoka”

“Andor”

“Aventuras de Jóvenes Jedi”

“Obi-Wan Kenobi”

“The Bad Batch”

“La Sirenita”

“La bella y la bestia”

“El rey león”

“Piratas del Caribe”

“Toy Story”

“Coco”

“Sin límites con Chris Hemsworth”

“Bienvenidos a la Tierra”

“Secretos de las Ballenas”

“Secretos de los Pulpos”

Documentales de conciertos y músicos globales

Al Jardine, Brian Wilson, Mike Love, Carl Wilson y Dennis Wilson, integrantes de "The Beach Boys", posan en una fotografía de 1964. Es una fotografía del documental de Disney+. (Photo by Michael Ochs Archives) / Michael Ochs Archives

“The Beatles: Let It Be”

“The Beatles: Get Back”

“Happier Than Ever: Una carta de amor para Los Ángeles (de Billie Eilish)”

“Olivia Rodrigo: driving home 2 u”

“Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi”

“Bono & The Edge A Sort of Homecoming con Dave Letterman”

“BTS: Permission to Dance”

“The Beach Boys”

“Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)” (Concierto)

“Elton John Live: El show despedida” (Concierto)

“Queen Rock Montreal” (Concierto)

Control parental en Disney+

Una duda primordial en la noticia de la fusión de Disney+ y Star+ es qué sucederá con los niños y adolescentes que disfrutaban de contenidos apto para menores de edad de la primera plataforma, con la cual los padres no tenían que preocuparse por poner filtros. En este caso, el nuevo servicio Disney+ incluirá controles parentales, así como lo hacen otras plataformas populares en la región, como Netflix o Prime Video, donde l os suscriptores podrán crear perfiles protegidos por un PIN y establecer límites de acceso basados en la clasificación del contenido.

Estrenos en Disney+

Estas son las novedades del nuevo catálogo de Disney+, así que los próximos estrenos son...