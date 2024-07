Sinopsis

"Star Wars: The Acolyte"

Osha (Amandla Stenberg y Lauren Brady) y su hermana gemela Mae (misma actriz) se separaron cuando eran niñas, cuando el aquelarre de brujas, sus madres (imagen debajo), sufrió un episodio siniestro. En el lugar, estuvo un grupo de jedis y no pudo hacer nada para salvarlas a ambas. El maestro jedi, Sol (Lee Jung-jae) tomó a Osha como su alumna. En tanto, Mae se entendía como fallecida, pero el tiempo hizo su camino hacia un lado oscuro de la Fuerza, una que todavía no conoce del todo. A la par, una red de crímenes y mentiras se cuece en la galaxia durante los últimos días de la Alta República y muchas secretos no han sido revelados.