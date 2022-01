Conforme a los criterios de Saber más

“Star Wars: The Book of Boba Fett” (“El libro de Boba Fett”) es una de estas series que empiezan lentas, pero con cada episodio, sin prisa, encuentra formas de capturar a la audiencia con la aventura de un hombre solo contra el planeta más agreste. También es de aquellas historias que revela sus intenciones de manera progresiva y es en el tercer episodio donde termina de mostrar quién es realmente su protagonista. Y la noticia no es buena para los poderes tradicionales.

A continuación, SPOILERS de “The Book of Boba Fett” 1x03, “Las calles de Mos Espa”:

La trama

En el pasado cercano, la sociedad Pyke, que llegó a un trato con Boba Fett (Temuera Morrison) para beneficio de los Tusken, se niega a pagar lo acordado porque son los miembros de otro grupo, los Kintan Striders, quienes aseguran controlar Tatooine. Fett promete encargarse del problema, pero los enemigos se le adelantan y matan a los Tusken con los que Fett entabló una relación de familia .

En el presente, Boba Fett trabaja para ganarse el respeto del planeta, lo cual no es tarea fácil y lograrlo requiere nuevos súbditos, como es el caso de unos pandilleros juveniles liderados por Drash (Sophie Tatcher). Luego, el ataque de los gemelos Hutt a los cuarteles del guerrero termina en una sorpresiva disculpa, cuando los primos de Jabba indican que ellos también han sido engañados por el alcalde, quien entregó el planeta a otro sindicato criminal; el de los Pyke. Ahora Boba Fett ya sabe quiénes son los verdaderos enemigos.

Los nuevos empleados de Boba Fett. Foto: Disney+.

La crítica

Más allá de la trama, que es sencilla de seguir, son los momentos pequeños aquellos que construyen personajes, los que se imponen sobre la “historia”. Eso pasó con Boba cuando fue adoptado por los Tusken, cuando pasa el tiempo con ellos, les enseña cosas y a su vez aprende. No conocemos los planes del guerrero a largo plazo, sino lo que hace en el presente y cómo se impone a la adversidad.

En el presente las cosas también ocurren así. Boba quiere ser el daimyo de Tatooine, pero no conocemos los motivos al detalle. Lo que sí vemos es cómo trata a las personas, sean estos los jóvenes desempleados de Mos Espa, a los que ofrece el trabajo que la autoridad legítima debería proveer; o a los que visitan su palacio pidiendo un favor. Esta señal es una de las tantas que confirman la verdadera fuerza de Boba Fett: l a capacidad de escuchar al otro y cambiar sus puntos de vista al recibir nueva información y juzgar en consecuencia.

Desde que salió del pozo del sarlacc, sabemos que Boba Fett ha conseguido lo siguiente:

Establecer una alianza con los Tusken Raiders.

Sacarle un compromiso económico a los Pyke.

Aceptar la ofrenda de los Hutt como gesto de paz.

Dinamizar la economía al contratar a un sector desempleado, los motociclistas jóvenes.

Pero ser alguien razonable no es lo mismo que ser ingenuo. Boba también ejerce la violencia y paga las consecuencias, como la venganza de los Kintan Striders; y al ser una nueva figura en este pequeño “juego de tronos” de Tatooine, hay quienes no lo consideran digno de respeto. Jabba gobernó con miedo, Bib Fortuna con alianzas delicadas que se sostenían en la corrupción. En el tráiler, Fett asegura que piensa gobernar con respeto; algo que en teoría le corresponde a la autoridad legítima. Pero el alcalde de la ciudad no hace nada, pues el crimen manda y él recibe su tajada, incluso deja su puesto para refugiarse con sus verdaderos jefes, el cartel de los Pyke y su negocio de la especia.

Así, en la práctica, Boba Fett se comporta como una autoridad formal. Cuando puede evitarlo, no mata, sino que hace alianzas. E incluso si no gana nada de inmediato, sus acciones prometen cosechar dividendos en el futuro. Que haya liberado a Krrsantan pone al wookie como un aliado inevitable, pues su especie ha sido esclavizada a lo largo de la historia por diversos grupos, Pykes incluidos (más información en “Solo: A Star Wars Story”).

Si algo demostró Fett al tratar con los Tusken es que, incluso si el otro parece ser intransigente, se pueden alcanzar puntos en común. Si puedes tratar con los Tusken, en teoría deberías ser capaz de dialogar con los demás. Parte de la política normal, aquella donde no hay crisis cada cinco minutos como cierto país latinoamericano, es llegar a acuerdos con el rival. Boba ha demostrado que puede hacerlo. Pero también están las situaciones donde el enemigo no es alguien que proceda en base a la lógica, por lo que la fuerza bruta es requerida. Y Boba también es eficiente en ello.

Boba y el rancor. Amor a primera vista. Foto: Disney+.

Pensamientos sueltos

¿En qué momento los guionistas aprovecharán realmente el talento de Ming-Na Wen? Está muy desperdiciada como Fennec.

Gran momento la aparición de Danny Trejo en el episodio. Siempre es un gusto verlo.

Ver a Boba interactuar con el rancor es un regalo para los fans, pero también otra forma de mostrar el carácter de este antihéroe. Hay ternura debajo de esa dureza.

Qué tristeza ver a Boba enterrar a sus amigos Tusken. Pero Boba es un chico grande, él no llora, aunque debería. Tanto trauma necesariamente tiene que afectarle.

¿Notaron el crossover con “The Mandalorian? Hay una escena donde aparece Peli Motto junto a sus droides.

// tbobf spoilers#TheBookOfBobaFett

-

-

-

-

-

-

I SCREAMED WHEN I SAW PELI MOTTO pic.twitter.com/VLU0Ufnr5y — athia/hunter۞ (@dilfsstrange) January 12, 2022

Calificación

4 estrellas de 5

Mira también

Saltar Intro: tráiler de "El libro de Boba Fett". (Fuente: Disney+)

Lee también